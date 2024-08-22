想追一個人…看上升星座更準！火象喜歡神秘人、這組要「欲拒還迎」釣他們

想追他一直追不到，上升12星座早就公布結果？要做什麼才能成功。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「星座一直追不到《12星座》？其實上升星座已經告訴你答案了！！你可能不是他的菜」快來看看你喜歡的他怎麼追！

火象／牡羊X獅子X射手 及時行樂 不甘平凡

上升火象星座在愛情中喜歡活在當下，對未來並沒有太多規劃，以後的事情以後再說。如果談戀愛時句句不離未來，只會嚇跑他們。討厭囉嗦、受不了別人對他講道理，戀愛中追求刺激感，平淡無聊的戀愛是吸引不了他們的，高難度的戀情才是他們心之所向。

當他們受委屈時比起有條理的分析，他們更希望你無條件的站在他身邊，認同他、站在同一國是非常重要的，因為他們的界限感非常清楚。如果想追求他們，比起窮追不捨，不如保持神秘感，越看不清你越對你有興趣。

土象／金牛X處女X摩羯 細水長流 截長補短

與前者相反，平淡穩定的戀情更是他們渴望的。所有愛情中的小細節成為追求他們的決勝關鍵，比起刺激，他們更看重現實層面，經濟、身分各方面出現懸殊差距時，會讓他們卻步。雖然與他們相愛容易，但激情褪去，想要走到最後時，與他們合拍的三觀是關鍵。

上升土象星座富有憐憫之心，外剛內柔。追求互相扶持的愛情，雖然也嚮往優秀的對象，但也希望自己能夠提供對方幫助、照顧到對方，比起一昧的受到伴侶呵護，他們更渴望守護對方的柔軟，能夠互補的愛情，才是他們真正想要的。

水象／巨蟹X天蠍X雙魚 渴望認同 堅定守候

比起外表他們更注重心靈層面，容易因為一次感動進入戀愛關係，所有能不能打動他們成為追求他們的第一步。他們需要被理解、被認同。他們的感情路上孤單，寂寞感強烈，因為孤獨所以渴望愛情。然而挑選伴侶時卻不在乎外表，只要交流不順暢，條件再好都無法打開他們的內心。

「感覺」對他們來說才是進入愛情的關鍵，所有在追求他們時，避免太自大、太顯擺，怎麼溫暖他們才是最需要下功夫的地方。因為容易寂寞，所以需要大量的陪伴，上升水象星座在認識時常裹著厚厚的保護色，但隨著時間流逝，再怎麼堅硬的外殼也會慢慢被褪去。他們喜歡想像又缺乏安全感，如果你沒辦法做到堅定的陪伴，即使他們對你有好感，最終也不會在一起。

風象／雙子X天秤X水瓶 套路為先 自由至上

他們的愛情是「玩」出來的，透過有趣的互動、愉快的氛圍，戀愛時像朋友也像戀人，追求他們時比起強烈的企圖心，恰到好處的相處模式更吸引他們。比起直球對決，他們更喜歡被套路。做球給他們才能慢慢的把他們拉近愛情的漩渦裡。像諜對諜一樣，讓他們跑起來、追起來，勾起他們征服欲時才是成功的象徵。

想要讓他們愛上你，你必須要有點才能，讓他們愛上你的關鍵在於你身上擁有他沒有的優點，一旦讓他們崇拜上你，即使你聞風不動，他們也會主動出擊。最重要的是，與他們戀愛時，建議「放牛吃草」，越是抓著不放只會把他們推得越遠，留一些空間跟他們，他們反而會將部份主導權交付給你。

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