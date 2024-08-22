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今節氣處暑易「燥」 ！中醫師提醒別碰這幾類食物

中央社／ 台北22日電
「處暑」早晚較涼，晝夜溫差大。圖/Ingimage
「處暑」早晚較涼，晝夜溫差大。圖/Ingimage

夏天過了小心「秋老虎」，中醫師提醒，鼻過敏、氣喘、有皮膚症狀者在處暑時常會症狀較嚴重，最好別碰辛辣、油炸、燒烤，可多喝黃耆百合茶，除提升免疫力，也能有效緩解秋乏症狀。

今天是處暑，也是一年中的第14個節氣。開業中醫師周宗翰接受媒體電訪指出，這個節氣的病性以「燥」為主，隨著燥氣日漸明顯、日夜溫差漸大，平時有鼻過敏、氣喘的患者，要小心呼吸道的相關症狀，對較為年長血虛、陰虛體質的患者，也容易有皮膚乾燥、搔癢的症狀出現。

周宗翰說明，鼻過敏、氣喘患者在處暑時常會症狀較嚴重，這是因為季節交替溫度變化大時，很容易對鼻腔組織與呼吸道產生刺激，而處暑除了溫度，濕度上也有變化，有一個明確由濕轉燥的過程，通常因為節氣而讓相關症狀加重。

處暑的節氣對於本身就有皮膚症狀的患者也是一大挑戰，周宗翰表示，這個節氣對於平常陰虛、血虛體質的患者影響最大，尤其是稍微年長的患者，容易出現乾性蕁麻疹、皮膚嚴重乾癢暗沉等症狀，「辛辣、油炸燒烤對於類似困擾的患者是絕對禁忌。」

他推薦可以飲用黃耆百合茶，黃耆是在季節交替時中醫師很常使用到的藥物，除了能夠提升免疫力以外，也能有效的緩解秋乏症狀，搭配具有寧心安神、滋陰作用的百合，能夠有效補充夏季過度流失的汗液，對於前述3種體質的患者都適用。

患者 節氣 處暑

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