殺破狼週運勢／處女金錢運佳「薪資有驚喜」 雙魚職場突發不斷

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，與喜歡的人關係明朗化，雙方進入交往狀態。感情穩定的白羊座，目前與情感對象有許多交流、相處的時間，雙方格外珍惜能在一起的時光。

工作運方面，太陽在工作宮位行進，在職場表現亮眼，成為同儕間矚目的焦點。某些白羊座進入自己喜歡的領域工作，除了能徹底發揮自己的專長外，週遭的人對你也十分友善。

本週須注意的部分

交通運方面，火星與木星持續在交通宮位行進，相位皆不良，不斷需要跑外務，或是在各個縣市奔波，十分勞累。外出當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路，或是搭乘大眾運輸系統，都需特別注意安全。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到在娛樂宮位的水星影響，為了參加偶像的演唱會，生活費嚴重透支也在所不惜。某些白羊座逛街購買了許多有點昂貴的東西，但其實都是一些沒用的小廢物。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，會承接一個光鮮亮麗的職務或任務，在職場受到許多人羨慕。某些金牛座則是有許多假期需要在短期內休完，這段時間會閒在家中，比較清閒。

感情運方面，太陽在戀愛、子女宮位行進，相位良好，與喜歡的人互訴衷曲，關係終於明朗化，進入熱戀狀態。某些金牛座則是會收編毛小孩，家中有寵物陪伴，感到溫馨。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到在金錢宮位的木星影響，朋友跟你借貸資金，卻沒有還錢的意思，會因此認清這個人的嘴臉，決定封鎖他，以後不再往來。

家宅運方面，在家宅宮位的水星持續受到天王星影響，與親人溝通不良，目前正在冷戰中。某些金牛座居家所需的大型電器要換新，但價格昂貴，目前處在一個不太方便的生活型態暫時忍耐著。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛、娛樂宮位，與曖昧對象互動機會增加，雙方常有許多機會相處，感覺愉悅，似乎有發展的空間。某些雙子座則是突然迷上了某個明星，最近終日沈迷在偶像的動態中。

遠行運方面，冥王星在遠行宮位行進，相位良好，到外地旅行會因為一些突發事件，因禍得福，獲得許多新體驗。某些雙子座會挑戰較為困難的旅行方式，以徒步環島，或攀登較為險峻山嶽的方式，獲得成就感。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的水星受到天王星影響，外出當心交通工具拋錨在半途中，發生行車糾紛的機率較高，並容易被開罰單，不論走路或搭乘大眾運輸系統，都須小心突發事件。

健康運方面，火星與木星持續在命宮行進，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，因為各種雜務纏身，常感到疲倦。肝火較旺，容易長痘痘、嘴破，注意維持作息正常。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，居住的空間會添購新的傢俱，或是裝修完畢，生活煥然一新。某些巨蟹座會計劃與家人一起出遊旅行，共享天倫之樂，讓你十分期待。

工作運方面，太陽持續在面試宮位行進，並脫離不良相位的影響，面試新工作，資歷與能力都十分亮眼，很快就會收到錄取通知，工作穩定的巨蟹座會獲得客戶的信任，順利簽署一份重要的合約。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到天王星影響，逛街時容易衝動消費，買了其實自己並不是那麼需要的物品，使得生活費用受到擠壓，事後有點後悔。某些巨蟹座會有太多預期外的消費，經濟狀況感到拮据。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在金錢宮位的水星影響，幫他人墊了一筆金額，對方似乎忘了還錢，自己也不好意思開口討債，得想辦法暗示對方返還借款。

獅子座：

整體運勢

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，會計劃較為昂貴慵懶的旅遊方式，乘坐郵輪或是入住高級的渡假飯店，好好放鬆休息。某些獅子座則是選擇高價位的旅行團，遊覽鮮為人知的秘境。

面試運、考試運方面，金星進入面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快就會收到錄取通知。某些獅子座參加國家考試，猜題十分精準，成績可跨越門檻，進入公務機關服務。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在財務宮位的土星影響，目前圍繞在自己身邊的人士很多都是酒肉朋友，不但無法幫忙解決問題，甚至陷你於不義，當心劫財小人。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到在人際關係宮位的木星影響，與人發生財務糾紛，帳目混亂，甚至因此惹上官非。有投資習慣的獅子座，容易被投顧公司詐騙，最後血本無歸。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入金錢宮位，有外快收益進帳，手頭寬裕，會吃較昂貴的餐廳，或是購買一些奢侈品，慰勞犒賞自己一番。某些處女座的薪資有微幅調整，收入增加。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到在夥伴宮位的土星影響，職務升等，需要管理許多人員，會發現下屬不太受控，感到苦惱。某些處女座努力工作的成果卻被上司或同事收割，覺得憤恨不平。

感情運方面，在感情宮位的土星受到木星影響，與情感對象聚少離多，各自為了工作遠距戀愛。某些處女座不斷遇到爛桃花，每投入一次戀情，就受傷一次，不敢再愛了。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到水星影響，到海外旅遊，或是外派、工作、留學、交換學生、打工渡假、生活......等，不習慣外地的生活，經常睡不好，或是水土不服。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮，同時在戀愛宮位的冥王星相位良好，此時是桃花盛開的時期，會有許多人對你表達好感。感情穩定的天秤座，與喜歡的人天天黏在一起都不會感到膩。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的天王星，受到在人際關係宮位的水星影響，刷卡分期付款購買到瑕疵品，發生消費糾紛。有投資習慣的天秤座，切莫聽信謠言，造成恐慌，拋售標的，日後帳面上的損失其實都可以漲回來的。

工作運方面，在工作宮位的土星受到木星影響，專業能力受到挑剔，會對自己的能力感到沒信心。某些天秤座則需要用大量的外語與客戶溝通，必須更加強語言能力。

人際關係方面，在人際關係的水星受到在財務、債務宮位的天王星影響，會有很久沒聯絡的朋友向你借貸金錢，最好用一些理由回絕，否則這些資金有去無回。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，太陽持續在人際關係宮位行進，相位良好，會有許多活動邀約，可在一些場合認識新的人脈。某些天蠍座遇到一些困難，可遇到男性貴人出手相助。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，討厭的鄰居終於搬家了，居住環境安寧許多。正準備遷居的天蠍座，會找到治安較為良好的物件，簽約準備移住到新的物件中。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的水星受到在夥伴宮位的天王星影響，一起共事的上司或夥伴不斷出包，使你有收拾不完的爛攤子。某些天蠍座則要當心功高震主，一直被上司找麻煩。

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到在慾望宮位的木星影響，與戀愛對象的親密關係不合，導致有一方肉體出軌，造成雙方戀情出現危機。某些天蠍座則會覺得戀愛對象的財務狀況有些危險，使你也感到不安。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會參加許多交際應酬的邀約，在一些場合邂逅有好感的人士。某些射手座會收到朋友贈送的禮物，是自己想要很久的東西，感到十分驚喜。

工作運方面，太陽持續在志業宮位行進，相位良好，在職場表現優異，能力受到重用，成為同事們矚目的對象。某些射手座危機處理得宜，將大事化小，小事化無，省去許多不必要的麻煩。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與木星齊聚在感情宮位，會覺得情感對象較為跋扈，雙方因此經常發生爭執。某些射手座與伴侶的家人處不好，或是對方與自己的家人有些摩擦，夾在家庭與婚姻中兩面難為。

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到天王星影響，到海外旅行，旅程因為一些突發因素臨時更改行程。某些射手座則臨時發生突發事件，必須取消旅行計劃，感到十分扼腕。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的案件或職務，受到許多人矚目。某些摩羯座則是忙碌太久，需要休息一陣子，讓自己放個長假，腦袋徹底放空。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，長期養成儲蓄的好習慣，使得自己有本錢可以留職停薪，生活也不會斷炊。某些摩羯座會不惜一切代價購買到自己很想要的限量商品，覺得開心。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到在慾望宮位的水星影響，發現喜歡的人有約炮的習慣，自己可能也只是他的發洩對象之一。某些摩羯座則是與戀愛對象在親密關係上不太協調，覺得苦惱。

交通運方面，在交通宮位的土星受到在工作宮位的木星影響，交通工具在此時報廢，需要換車，會有一段時間需要搭乘大眾運輸系統上班，難以拿捏好通勤時間，經常遲到。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，會選擇較為奢華的旅遊方式，搭乘遊輪，或是入住較為昂貴的飯店，享受各種舒適的設施。某些水瓶座會參加團費較高的旅行團，體驗一些新奇的服務。

金錢運方面，太陽持續在財務宮位行進，相位良好，會因為特殊身份，購物獲得折扣，買到物超所值的東西。有投資習慣的水瓶座，投資標的一支獨秀，可選在適當時機獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的水星受到天王星影響，與前任情人復合受到阻礙，雙方只能維持聯繫，暫時無法發展。感情穩定的水瓶座，會覺得情感對象故意跟自己唱反調，兩人溝通不良。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到水星影響，親人過度干預自己的情感關係，甚至安排相親，讓你感到很尷尬。某些水瓶座與家人吵架，離家出走，居無定所。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，購物善用信用卡紅利，可用實惠的價格買到昂貴的商品。有投資習慣的雙魚座，此時進場佈局，會買到有發展性的標的，未來獲利可期。

感情運方面，太陽持續在感情宮位行進，相位良好，與喜歡的人關係明朗化，兩人互訴衷曲，正式進入交往狀態。情感已經穩定的雙魚座，對方會不斷將你介紹給親朋好友，給你一個正式的名份。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到天王星影響，職場突發狀況不斷，常常需要處理他人留下的爛攤子。某些雙魚座與同事溝通不良，使得許多事情進展不順利。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，同時水星持續待在健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸系統與喉嚨發炎，工作有過勞的傾向，許多痼疾復發，需要花一些時間治療、調養。

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