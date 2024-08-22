這樣表現就是「愛上你了」！火象丟直球、風象甘願被管、水象滔滔不絕說祕密

在愛情世界中，無論平時對方如何對待你，總會好奇他到底夠不夠愛你。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，「12星座如果愛你，會給你什麼？來看看你喜歡的他～夠不夠愛你‼️」快來看看你的另一半對你的愛到哪裡吧！

12星座很愛你會這樣做…

▍火象星座／牡羊、獅子、射手／丟直球+熱情互動

火象星座給出的反應是很直接的，當他喜歡一個人，絕對少不了兩人互動的溫度，如果覺得他在打發你，那他可能對你沒有意思。他的愛是很炙熱的，尤其是在追求一個人的時候，他會給自己製造很多機會，絕對不會不理你。

就算他沒有開口，你從跟他互動的溫度，絕對能感受到滿滿的熱情哦！如果一開始就冷冰冰、有距離感的話，就代表他對你沒太特別的感覺。包括交往後也會吵吵鬧鬧，生氣也是種溫度，他會對你特別溫柔、講話輕聲細語，會有點「過度關心」，但如果他對你採取放生，也不吵鬧，可能事情就大條了哦！

▍土象星座／金牛、處女、魔羯／再忙也有時間陪你

對他來說時間最重要，時間就是金錢，因此你可以直接看他的行動，愛都藏在細節裡。看他會不會花時間在你身上，還是他總是在做自己的事，但工作除外，因為他的工作心本就比較強。如果他在工作外的時間不願意陪你，那他可能就不愛妳囉！

他是「時間管理大師」，真的愛你擠出時間都會陪你，他有很多的原則，好像有點龜毛，有些事情太堅持太固執，但其實他只是「外硬內軟」，很多規矩是因為他們無法掌控，可是原則可以打破，他愛的人、他重要的人就能做出妥協。

▍風象星座／雙子、天秤、水瓶／對你說實話 願意被你管

他的社交能力不錯，知道你想要聽什麼，也不太會去破壞相處中和諧的氣氛，只要你沒有惹毛他，是不會沒事就開戰的。但是也會因為過度包裝自己，說出來的話很多都是客套話，但當他真正愛上一個人時，他就會開始說「大實話」了哦！他會把最真實的聲音，最真實的想法說出來，甚至不加修飾。

當他喜歡你時，跟他溝通事情，可能會突然變得正經八百。跟他談戀愛要變成「馴獸師」，要想辦法征服他，要讓他心甘情願、心服口服，就算他不愛被約束，當他真正愛一個人，會把掌控權交出去一點點的，會詢問另一半意見，甚至會聽你的哦！

▍水象星座／巨蟹、天蠍、雙魚／對你分享內心祕密

他一般會讓人覺得蠻好親近，對於不熟的人會自帶距離感，但是這距離感會讓你覺得蠻有禮貌的。這種和善容易讓人誤會，其實不只對你這樣，他對每個人都是這樣，因此常被人誤會搞「曖昧」。

可是當他真正喜歡一個人時，會明顯發現這種距離感消失了，能感受到他對你的寵愛，可能會幫你主動準備早餐、在你身邊準備來準備去的，這就是他喜歡你的表現哦！只有對喜歡的人，他們才會那麼積極。此外，他喜歡你時，才會分享那些很內心深處的事情，從來沒跟別人講的事情，也許是好的，也許是傷痛，只有在愛人的面前，他們才願意把傷疤和故事揭開。

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