處暑，意味著炎熱的夏天逐漸遠去，涼爽的秋天正式來臨。這個節氣通常落在每年8月22日至8月24日之間，標誌著晝夜溫差逐漸增大，白天逐漸變短，夜晚也開始感受到秋天的涼意。處暑既是調整作息、滋養身心的重要時刻，也是為即將到來的秋冬做好準備的關鍵節氣。

處暑轉運大揭密！3大生肖迎來好運高峰，事業財富一把抓(圖片來源：Shutterstock)

如何在處暑招好運

第一招：中元普渡招福法

處暑期間恰逢中元節，是一年中重要的祭祀時刻。在家中或廟宇設置祭品，祭拜神明、祖先、地基主與好兄弟，能夠為家人帶來平安與福氣。參加放水燈儀式，將寫有姓名和住址的紙燈籠放入河海中漂流，象徵引導孤魂歸鄉，為自己和家人祈求全年順遂平安。

第二招：食用清補食材增健康

處暑氣候逐漸轉涼，養生尤為重要。選擇水梨、柚子、韭菜花等清補食材，既能滋潤肺腑，又能補充秋季所需的營養。晚間可以沖泡薰衣草花草茶或食用桂圓，幫助放鬆神經，有助於提升睡眠品質，讓你在身心舒適的狀態下迎接秋季的挑戰，增強健康運。

第三招：穩定身心聚好運

秋季是「收」的季節，處暑期間應保持情緒穩定，避免情緒波動過大。可以進行心靜的運動，如瑜伽或慢跑，讓身體微微出汗即可，這有助於收斂神氣，提升個人的正能量。穩定的身心狀態將為你吸引更多的好運與機會，為接下來的生活帶來更好的發展。

哪些生肖在處暑後轉運

生肖狗

處暑對生肖狗來說是職場運勢提升的好時機。你的努力將得到上司的認可，可能會迎來升遷或加薪的機會。此時適合積極拓展社交圈，多參與公司或行業的交流活動，能為未來的事業發展打下堅實基礎。財運方面也逐漸增強，有望在投資上獲得不錯的回報。

生肖雞

處暑期間，生肖雞的學習運勢特別旺盛，是提升自我的關鍵時刻。無論是在職進修還是考證，這段時間的努力都將帶來豐碩成果。工作上，新的挑戰與機會將同步而來，適合展現你的才華。感情方面，單身者可能會遇到志同道合的對象，感情有望進一步發展。

生肖龍

處暑節氣為生肖龍帶來了創新和突破的機會。你的創意將在工作中得到發揮，可能會開創全新的業務方向或取得重要突破。這段時間人際關係也有所提升，貴人運旺盛，適合展開新的合作。財運方面，過去的投資有望在此時收穫，帶來可觀的回報。

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