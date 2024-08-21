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明「處暑」3星座旺財！天秤有貴人、摩羯機會多、第一名偏財運快買樂透

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅雲蔚老師
圖為財運示意圖。圖/ingimage
圖為財運示意圖。圖/ingimage

22(明)日就是處暑，清水孟國際塔羅雲蔚老師分享，處暑時節，氣溫慢慢下降，雨量逐漸減少，早晚溫涼，中午氣溫仍然很高。秋季名義上已經來臨，但暑氣仍未完全消退，俗稱「爭秋奪暑」。這時某些人將能因為氣候略有改變，而能產生不同的財務影響。處暑有三個星座財運非常旺，讓人羨慕。

TOP 3 天秤座

天秤座在處暑時，能因為合作及人際關係而帶來不少賺錢的機會。你們可能會發現，當和朋友或夥伴在一起合作時，能賺到不小的財富。朋友和社交活動也會對你們的財務狀況有幫助，你們可能會在這些圈子裡遇到一些貴人，他們會給你們提供財務支持或投資機會。

你們的理財能力和投資策略，也會大幅提升，這讓你們能夠更聰明地管理和增加財富。而且財務上可能會有一些突如其來的變化，這些變化可能會帶來意外的收入，甚至有可能獲得一些繼承的財產。這段時間，通過高等教育、旅行或國際業務賺錢的機會也會增加，如果你們有從事這些方面的計畫，財運會特別好。

TOP 2 摩羯座

摩羯座在處暑時，工作和日常的事務，會為你們帶來不少賺錢的機會。你們會感受到能量滿滿，工作效率提高，這些都會直接轉化為更高的收入。而且也會在工作環境中找到更多發展的機會，讓財富穩步增加。此時若有機會出國或參與國際性的活動，這些經驗會帶來新的財源

這時你們的直覺和洞察力會非常敏銳，讓你們能夠發現賺錢的好機會。這些是有利於在財務決策上做出更明智的選擇，可避開風險，增加收益。部份的摩羯座，財務狀況可能會因為他人給予的支持而改善，這些支持可能來自於親密關係或合作夥伴。朋友和團體活動可能會介紹一些有利的投資項目或商業機會給你們。

TOP 1巨蟹座

巨蟹座在處暑時，你們的賺錢能力和理財技巧會提升，將更懂得如何賺錢和管理財富。巨蟹們的溝通技巧也會變得更加靈活，這對於談判和商業交易非常有利，可能會為你們帶來更多收入。還有可能發現自己在幕後工作或是秘密計畫中，獲得額外的財務收益。

某些偏財性質的活動，例如娛樂活動或投資彩券之類的，能夠帶來意想不到的財務機會。你們的愛好和興趣可能會變成一個新的收入來源，或是你們會在創意產業中找到賺錢的機會。當然，此時還可能遇到貴人，給予一些意外的財務支持和機會，讓你們的財務狀況更上一層樓。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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