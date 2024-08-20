「3生肖女」心地善良容易被欺負 但越老福報越多、有富貴命

無論在任何環境中，都有弱肉強食的險惡，越是善良的人，越容易受到欺負，但天理循環，受到的委屈終究會得到正義的到來，一起來看看那些最善良而受到欺負的生肖女，越老福報越多，越有富貴命。

第三名：羊

充滿耐心的羊寶寶最能適應群體生活，也很喜歡有眾人的陪伴，這樣讓她們更有安全感，她們常常沒有太多的自我意識，好像隨波逐流一般，任由他人的帶領而前進，太過溫順的她們，有時候會因此而受到欺負，好在羊寶寶有不錯的忍耐力，能夠逆來順受，也因此容易讓人感到憐憫，得到許多貴人的幫助，慢慢就會建立許多不錯的人脈，讓自己老來時左右逢源。

第二名：豬

心地善良又純樸的豬寶寶，雖然有時候給人憨厚遲鈍的感覺，但她們的熱情活潑卻能綻放出希望的光芒，這樣天真浪漫的情懷，有時會被當作笑柄受到嘲弄欺負，看不起豬寶寶的不切實際，一笑置之，但豬寶寶可不會被輕易打敗，憑藉著她們樂觀開朗的努力，將能受到越來越多人的喜歡，只要有好的機會，都會推薦給豬寶寶，讓豬寶寶在不知不覺中，得到許多利益。

第一名：牛

內斂含蓄的牛寶寶，雖然不夠浪漫，卻很務實，她們的溫柔就是沒有怨言的埋頭苦幹，用永無止盡的耐力去做好每一件事，所以有些人就喜歡藉此欺負牛寶寶，把許多壓力堆在她們身上，而任勞任怨不計較的牛寶寶，也因此在慈悲、忍辱的修養上提升許多，漸漸也累積了不少福報，這些老天爺都看在眼裡，等到時機成熟時，因果自然會還給牛寶寶一個公道，在年老時得到該有的富貴。

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