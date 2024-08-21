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超虛榮、面子最重要四星座！天秤人前笑人後哭、獅子不能被批評、他絕不先低頭

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為虛榮心作祟。圖/ingimage
圖為虛榮心作祟。圖/ingimage

每個人多多少少都會有些虛榮心，喜歡被別人誇獎羨慕，追求所謂的面子。搜狐網分享十二星座中有四個星座虛榮心強，死要面子活受罪，快看看有你嗎？

★獅子座／不能接受批評

虛榮心最強的星座第一名必然是獅子座，他把面子看得最重要，雖然說他們確實本事不小，有能力處理好各種問題，做事很可靠，還有成為領導的潛質，工作上表現也相當傑出，有值得炫耀的資本，但他們自尊心也很強。有時獅子座驕傲自滿的態度確實挺惹人厭的，他們常常會為了要面子而吃虧。他們的臉皮很薄，要是在眾人面前被批評的話，他們會忍不了，所以難免會顯得有些死要面子活受罪。

★天蠍座／拒絕先低頭

天蠍座愛面子的程度絕對不會低於獅子座，尤其是在朋友面前，他們很重情重義，為朋友什麼都可以做。天蠍座在戀人面前從來不會低頭，甚至連兩個人吵架也不主動和好，即便天蠍座明知是自己的錯。他們的佔有欲跟疑心都很重，原因就是他們覺得如果你們放棄了這段感情，就會讓人覺得很沒面子。

他們對待另一半比較在意，在外面也會給另一半面子，他們的內心充滿了神秘感，讓人無法真正猜透他們內心的想法，他們喜歡偽裝自己，事實上天蠍的內心特別的孤獨，但是因為愛面子他們從來都不會把內心的想法說出來，他們也不願意跟別人討論自己的隱私，常常因為面子而受罪。

★天秤座／超假面 人前笑背後哭

天秤座的人外表優雅亮麗，所以從小就會受到不少寵愛，他們的虛榮心非常強，典型的死要面子活受罪。他們常常很假面，希望自己的言談舉止，能給周遭人留下好印象，所以，生活中的他們一直都在努力維繫自己優雅從容、堅強果敢的形象。

就算天秤座身處困境，非常狼狽，他們也不願被身邊人看到這一面，還是會硬撐著花一些錢、說一些話或做一些事，讓自己在人前扮演著優雅美好形象，而背地的心酸往往只有自己知道。

★雙子座／說謊說到自己都信了

雙子座敏感而情緒化，雖然想一齣是一齣，但他們所想的，都是按照自己的想法來比較天馬行空。大部分雙子會說話誇大炫耀，想引起別人的注意，從而給自己獲利。對雙子來說面子很重要，他們自認所做的一切都是為了更好的發展，虛榮著虛榮著，就真的以為己是那樣了。當然了，因為虛榮心太強的緣故，他們也沒少受罪。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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