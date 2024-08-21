22日「處暑」 6禁忌看過來！沖到兩生肖…外出當心意外

國曆8月22日，適逢廿四節氣的「處暑」，又稱為「出暑」，是指酷熱要遠離，大部份的時間點為每年8月22日左右，太陽黃經約在150°。「處暑」的暑，代表暑氣即將終止，但有些地區仍然會高溫炎熱，所以又稱為「秋老虎」。

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，處暑有幾大禁忌，快來看看。

處暑禁忌

1.室內冷氣不宜開太強：

室內冷氣不宜開太冷，因為室內開太冷室外太熱，容易溫差變化大導致頭暈。

2.忌安床：

處暑天氣日熱夜涼，氣溫不定，隨意搬動床，容易引起睡眠品質較差，或沖到床母。

3.禁去空曠地：

處暑通常是在鬼月尾巴，因此很多好兄弟仍然會在戶外遊盪，因此小孟老師提醒勿去空曠地。

4.禁海邊戲水：

處暑天氣午後易有陣雨，因此古人在處暑看見天氣轉陰，都會避免到海邊戲水，以防潮水較大。

5.沖屬虎與鼠：

諺語：「處暑，會曬死老鼠。」主要是說處暑天氣炎熱容易曬死老鼠，加上秋老虎發威。因此屬鼠與屬虎外出要留意，以免摔倒跌倒身體不適。

6.洗澡禁關窗：

處暑洗澡一定要開窗，若要泡澡的人水溫不宜太高，以免室內氣溫太高呼吸不順暢，引發暈眩那就不好了。

開運方法

處暑開財運，喝太陽水:

處暑想要開財運的人，建議可以找一張紅紙，剪2個圓圈代表雙太陽，再貼在杯子外圍再喝水，就能吸收到太陽能量，發財發到爆，在處暑當日何時喝都可以，每個時段都能發大財。

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