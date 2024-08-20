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四星座超會賺卻有「暴脾氣」！處女口不擇言、天蠍常臭臉、這星座容易遷怒

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為很會賺錢示意圖。圖/ingimage
圖為很會賺錢示意圖。圖/ingimage

大家都希望自己財運好，搜狐網分享有四個星座天生很有賺錢才能，收入也很高，有機會大富大貴，但是他們卻都有一個共同的缺點，就是脾氣太差。

▎處女座／追求完美 口不擇言

處女座心思細膩，也很會利用身邊的資源，所以他們的工作運一向極佳，就算意外出錯，他們也會立刻察覺彌補，因此處女座的職場位階會越來越高，收入也比其他人好，不過處女座太過追求完美，有時候出來的時候不盡如他們心意，就會大發雷霆，對著別人指指點點，有時候甚至口不擇言，雖然他們本著善意的心去指導他人，但方式卻有些過於粗暴。

▎摩羯座／陷入低潮 容易遷怒

摩羯座的工作能力非常強，他們做事非常專注，不會把時間花在口頭上跟別人炫耀，而是會閉嘴做事，因此他們總是能夠做得比別人更細緻，實力也比別人更加強，也因摩羯座常常位居高位，深受老闆重用，收入頗豐。但是摩羯座有一個缺點，當他們陷入低潮或是困境時，千萬不要去打擾他們，否則他們會把脾氣發到你們身上。

▎天蠍座／忠於自我 常常臭臉

天蠍座工作能力強，因此薪水很高。天蠍座能力非常的強悍，直覺也非常的準，這種直覺並不是空穴來風，而是透過細緻入微的觀察來獲得的。天蠍座比較忠於自我感受，因此常讓人覺得他們脾氣很差，只要他們不開心了，那麼對人臉色也不會太好。

▎獅子座／自知理虧 也爭到底

獅子座的收入高是因為他們的能力強悍，他們總能夠透過事情的表面看本質，快速解決工作上的問題，拿到比他人更加豐厚的收入。獅子座非常在乎面子，工作時跟他們說話，也最好捧著他們，只要你說出一句不中聽的話，他們就算理虧也會跟你爭到底，只為了維護自己的面子。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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