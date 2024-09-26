每日星座運勢／雙子注意上班的時間 別做私人事情
2024-09-26
牡羊座
短評：不要把事情想得太複雜，保持平常心。
【整體運★★☆☆☆】
愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。
【愛情運★☆☆☆☆】
別因為忙自己的事而忽略了另一半，冷落對方很容易發生衝突；戀愛中人感情進展較慢。
【事業運★★★☆☆】
事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。
【財富運★★★☆☆】
有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：6:00-8:00pm 香吉士黃
開運方位：正西方向
金牛座
短評：自娛自樂也很充實。
【整體運★★★☆☆】
單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。
【愛情運★☆☆☆☆】
戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！
【事業運★★★★★】
今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！
【財富運★★★☆☆】
財運一般，投資上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00am 湖水綠
開運方位：正北方向
雙子座
短評：別因逞一時之快而傷到他人。
【整體運★★★☆☆】
今天上司的目光似乎特別容易盯在你身上，注意上班時間別做私人事情；投資方面，有忽略重要信息的可能，投資記錄格外重要；與伴侶交談時需留意自己的言語，千萬別忽視對方感受。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻各忙各的事情，容易造成距離感，相處時有些陌生，需要花心思去改善現狀。
【事業運★★★☆☆】
工作中彌漫著無聊的氛圍，但責任壓力卻沒有減輕，有些執著於不可挽回的事物。
【財富運★★☆☆☆】
易受騙上當，戒貪，可以讓受騙機率降低。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：今天你的疑心病太重。
【整體運★★★☆☆】
對另一半有些疑慮重重，不太明白對方的好意，有疑問不妨直接說出來，這樣反倒利於矛盾的解決；得財快但散財也較頻繁，今天還是記下帳目的好，可避免錢財花費太隨意；易草率作出決策，使同事對你的信任感大打折扣。
【愛情運★★☆☆☆】
你與戀人雖然不缺交流，卻難以達到默契。你表露自己的喜怒哀樂時常常無所顧忌，雖然能讓人相信你的真誠，同時卻擾亂了對方的心境。
【事業運★★☆☆☆】
在決策上易受到他人左右，不夠果斷。反覆拖延容易錯過時機，對自己多一點信心，不要想太多。
【財富運★★★☆☆】
破財的機會不大，真要破財也是從小財流失。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00pm 深海藍
開運方位：西北方向
獅子座
短評：對愛應多一分包容和珍惜。
【整體運★★★☆☆】
愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。
【愛情運★★☆☆☆】
渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。
【事業運★★★☆☆】
在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。
【財富運★★★☆☆】
容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00pm 杜鵑粉
開運方位：正東方向
處女座
短評：思考不要侷限於表象。
【整體運★★☆☆☆】
看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作，因而顯得相當疲勞。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！
【財富運★★☆☆☆】
財神爺不準時、實際收益比預期的少。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：9:00-11:00pm 珊瑚橙
開運方位：東南方向
天秤座
短評：不習慣不代表無助益。
【整體運★☆☆☆☆】
與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方看到你濃濃的愛哦！財運低潮期，還是在家看看報紙吧！學生族一刻也不敢放鬆，生怕跟不上進度。
【愛情運★★☆☆☆】
夫妻之間的感情較冷淡，多安排時間交流，探討雙方關注的話題以增進感情。
【事業運★★☆☆☆】
業務繁忙，有逃避心理，想把燙手山芋推給別人，小心偷懶推諉不成反被人坑。
【財富運★☆☆☆☆】
財運不順，滿腦子想著錢，可是錢偏偏在今日與你無緣，切勿做白日夢。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00am 芥末黃
開運方位：東北方向
天蠍座
短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。
【整體運★★☆☆☆】
訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。
【愛情運★★★★☆】
與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。
【事業運★★☆☆☆】
面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。
【財富運★★☆☆☆】
投資宜多方考量，以免因小失大。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：8:00-10:00pm 瑪瑙黑
開運方位：正南方向
射手座
短評：積極的態度是你好運的原動力。
【整體運★★★★★】
事業上，面對新的挑戰能激起你的作戰精神，雖然比較辛苦，但充實感滿溢全身。財運佳，朋友、家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
【愛情運★★★★☆】
誤會化解日。彼此之間如果有誤會，趁今日講清楚、說明白！
【事業運★★★★☆】
今日事業運還不錯，工作上會有正面的進展，可是若沒有真才實學，難免會落人口實！
【財富運★★★★★】
哇，令人羨慕的財運，正財、偏財都有耶！打麻將要連莊、自摸，都不是難事喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：8:00-10:00am 艷棗紅
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：頭腦清醒，分析事情相當理性。
【整體運★★★★☆】
愛情平淡和睦，雙方都用一種平和的心境來相處、維繫。工作上與前輩深入溝通，可發現不錯的商機，抓住機會即可一蹴而就。財運佳，能從市場變化中洞察良機，雖有較大風險，但利潤豐厚。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會遇到一見鍾情的對象，易有激情上演；戀愛中的人，宜多說甜言蜜語。
【事業運★★★★★】
今日事業運大旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！
【財富運★★★★☆】
奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者，沒有特別的財運。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-12:00pm 葡萄紫
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：應該從不同角度去思考問題。
【整體運★★★★☆】
很不能理解他的一些想法，認為那樣的想法不但沒營養，又會影響感情的進展；別一味的反駁，試著從他的角度去設想。工作中有點固執己見，妄下定論；虛心聽取別人的意見，對工作和人和都會有幫助。不要輕易相信網友的話，更不要和網友單獨見面！
【愛情運★★★☆☆】
渴望著浪漫，只是被動的態度會讓你毫無進展。用親切的態度去與情人相處吧！
【事業運★★★☆☆】
今日的事業運好壞參半，壞的地方就是感覺有點辛苦，好的地方就是有做就有得！
【財富運★★★★☆】
可做一些短期投資，會有不錯的收穫。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-5:00pm 琉璃銀
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：運勢很好，在競爭中表現傑出。
【整體運★★★★☆】
競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超出水準的表現，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。
【愛情運★★★★☆】
異性緣超好之日，多半是別人主動接近你，向你示好，讓你很有優越感。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，只要抱持著愉快的心情，就能夠「今日事，今日畢」。
【財富運★★★☆☆】
先前有耕耘付出者，今日能獲得好消息。金錢上呈現有進有出、靈活運用錢財的跡象。有閒錢，不妨拿出來做好人際關係，對往後的財務往來會有幫助！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00pm 珍珠白
開運方位：正南方向
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