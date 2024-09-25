每日星座運勢／摩羯嘗試主動積極點 有正面進展

2024-09-25

牡羊座

短評：融入群體才能趕走壞心情。

【整體運★★☆☆☆】

情感遭遇挫折，自己的壞脾氣讓對方難以忍受，陷入僵局。對於證券市場顯得極度恐慌，學會冷靜應對市場變化，才會有所斬獲。情緒有些低落，身邊的同事在暢談工作方案亦激不起你的興致。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者別抱著遊戲愛情的心理談戀愛，小心被他人玩弄；已婚者對另一半應耐心一點。

【事業運★☆☆☆☆】

工作中不宜強出頭，適合扮演配合者的角色，依計行事，循規蹈矩可順利度過。

【財富運★★☆☆☆】

投資前應多方考量，運勢不佳，衝動投資會讓你損失不小唷！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 石榴紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：好運氣相伴的一天，心情愉快。

【整體運★★★★★】

已婚男性與另一半一起從事家務，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場選購一些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，在腦力激盪下，可催生出不錯的點子。

【愛情運★★★★☆】

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，有利於對外工作者，多能在對外接觸時掌握好運；內勤工作者的感受比較不強烈。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，必須大膽去開發後才看得到財路！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

雙子座

短評：運勢不錯，努力爭取表現機會。

【整體運★★★☆☆】

與人群接觸的機會多，有機會在眾人面前即興表演節目，展現才華。機會來時別錯過，因此交到知己的機率也頗高。求職者在求職時遇到挫折別喪氣，針對企業的網路徵才訊息進行有計劃地投遞簡歷，會有不錯的回應。

【愛情運★★☆☆☆】

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒到對方身上喔！

【事業運★★★★☆】

大事心中有數，小事懶得在意，事業和生活都會以灑脫的態度面對，偶爾發生不愉快也能盡快驅散。

【財富運★★★☆☆】

消費行為略顯衝動，恐有寅吃卯糧導致負債的現象。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 嫩芽綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：做事無原則容易壞事。

【整體運★★☆☆☆】

戀人對你無原則的處事方法很惱火，事事妥協不但得不到好感，還讓他覺得你們的價值觀相差太遠而難以繼續；工作上顯得無原則，面對同事或下屬的好話就易耳根發軟；受薪階級不要有「先消費後儲蓄」的錯誤理財觀念，應先強迫自己儲蓄。

【愛情運★★☆☆☆】

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，兩個人共同承擔會感覺溫暖。

【事業運★★★☆☆】

若提前做一些規劃工作，還可讓接下來的工作有條不紊的進行。

【財富運★★★☆☆】

若能靈機應變，第一時間掌握商機，方能得到財神眷顧。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 青金石藍

開運方位：東北方向

獅子座

短評：相當順遂的一天，各種事情都順利無比。

【整體運★★★★☆】

投資環境一般，不要盲目妄動，不然很容易掉進別人布下的陷阱。有時間多運動，安排一些健身運動會給你帶來好心情。工作上相當順利，與同事合作融洽就容易做出成績來。

【愛情運★★★☆☆】

今日你對心儀對象的思慕之心極強，但付出的實際行動太少、太慢。其實，對方對你期待已久，如果你能邁出更大的步伐，一定能夠美夢成真。

【事業運★★★★☆】

在工作上有主事帶頭的機會，雖然很忙碌，但只要你有幹勁，便會有所成就。

【財富運★★★☆☆】

會有一些必要的開銷，因此你的荷包不得不瘦身！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 薔薇粉

開運方位：東北方向

處女座

短評：平穩的一天，保持原狀就好。

【整體運★★★☆☆】

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩惱，何不看淡一些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶著戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找一件漂亮的裝飾品隨身佩戴，有助加強好運！

【愛情運★★★★☆】

期望另一半為自己做些改變，要運用一點小技巧來傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太好，特別容易感受到小人的干擾。其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

【財富運★★★☆☆】

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 玳瑁棕

開運方位：正西方向

天秤座

短評：心情愉悅的一天。

【整體運★★★★☆】

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！

【愛情運★★★☆☆】

活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。

【事業運★★★★☆】

思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

【財富運★★★☆☆】

金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

【事業運★★★☆☆】

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

【財富運★★☆☆☆】

開銷較大，注意節制。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：得到的暗示，頗為受用。

【整體運★☆☆☆☆】

另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。

【愛情運★★☆☆☆】

在感情上顯得鑽牛角尖，夫妻感情易出現裂痕；單身者與異性接觸頻繁。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較低落，難以集中精神，導致忙中出錯。在涉及契約文書、票據相關事務時要特別小心。

【財富運★☆☆☆☆】

今天不宜投資或是借人錢財，有利把手邊的帳單清一清，合理分配錢財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 象牙白

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：只要充滿幹勁，方可諸事順遂。

【整體運★★★★☆】

工作熱情高漲，效率也高，沒有絲毫疲累的感覺。審美觀不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有增進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

【愛情運★★★☆☆】

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做之事；主動一點，積極一點，會有正面的進展。

【財富運★★★☆☆】

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然眼光遠大，但還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 翡翠綠

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：不太如意的一天，須多從自身找原因。

【整體運★★★☆☆】

今天桃花凋零，另一半對你表現出較冷淡的態度，別急著責備對方，多反省自己的所作所為。投資機遇不錯，可別太過猶豫，容易坐失良機。工作上努力付出，但難以得到應有的回報，讓你有些心灰意冷。

【愛情運★☆☆☆☆】

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！額外要注意雙方金錢觀差異所引發的紛爭。

【事業運★★☆☆☆】

能否換位思考是今日工作能否順利的關鍵，溝通時多站在對方的角度思考問題，會更順暢。

【財富運★★★★☆】

有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 象牙白

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：別輕易愛，愛了就別輕易放手。

【整體運★★★☆☆】

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

【愛情運★★☆☆☆】

憂樂兩極化的一天，常會有感而發，觸景傷情。單身者有機會跟朋友傾訴，獲得情感安慰。

【事業運★★★★☆】

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

【財富運★★★☆☆】

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-1:00pm 琥珀橙

開運方位：正南方向

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