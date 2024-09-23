每日星座運勢／水瓶別因慾望強烈而 影響事態進展

2024-09-23

牡羊座

短評：貴人運很強。

【整體運★★★☆☆】

與戀人間會為瑣碎之事而發生口角，不要太在意，當作是感情生活中的小插曲就好；財運頗旺，易從他人身上獲取利益；不放棄是最好的工作態度，即使遇到困難，也要勇往直前，這樣關鍵時刻才有峰回路轉的可能。

【愛情運★★☆☆☆】

想表白？還是再忍耐一下吧，心急吃不了熱豆腐，水到自然渠成。

【事業運★★★☆☆】

工作有效率，閒暇時間多，但你反而覺得空虛，不妨下班後約同事一起健身、娛樂，既能豐富生活還能增進感情。

【財富運★★★★★】

財運較旺盛，資金充足，有利落實投資計劃，會有一筆可觀收入。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

金牛座

短評：太懶散容易喪失積極性！

【整體運★★☆☆☆】

走馬看花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎能獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半聚少離多，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

【財富運★★☆☆☆】

與人合作，若功於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 薰衣草紫

開運方位：正東方向

雙子座

短評：「愛」要大聲說出來。

【整體運★★★★☆】

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，將愛大聲說出來會產生意想不到的效果哦；工作方面，礙於情面無法把事情做得完美，又害怕上司責備；下班後回家看望父母，盡孝能讓內心感到安穩。

【愛情運★★★★☆】

讓不開心的事統統滾蛋吧，享受浪漫的約會才是正事！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合採取守成的策略。切記亂無章法的運作，否則忙壞了自己也會忙壞了其他的同事！

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天。荷包有錢不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-5:00pm 秋葵綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：左右搖擺時，宜暫停追求的腳步。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情缺乏信心，容易疑神疑鬼，導致戀人對你的不滿。因周圍環境的影響，極易動搖你的投資決心，不妨暫停投資計劃。求職者面臨二選一的尷尬境地，最好找家人朋友商量後再做決定。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有暗戀情結，若不找機會表白，易被他人捷足先登；戀愛中的人易因現實問題而爭吵。

【事業運★★☆☆☆】

表現自我應找準時機，運勢較弱，應持謹慎保守的態度，急於表現會讓你大大受挫唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運略差，創業者在交易與投資時，要多留意，小心背後的騙局！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 象牙白

開運方位：正南方向

獅子座

短評：總體運勢欠佳，還須自身努力。

【整體運★★★☆☆】

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

【事業運★★★☆☆】

工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-1:00pm 蕃茄紅

開運方位：東南方向

處女座

短評：愛笑者有好人緣。

【整體運★★★★☆】

訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。

【愛情運★★★☆☆】

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。

【事業運★★★★☆】

工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。

【財富運★★★☆☆】

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 湖水綠

開運方位：正南方向

天秤座

短評：消費一定要理性，有計劃使用才不會造成拮据現象。

【整體運★★☆☆☆】

今天可邀約朋友一起出遊，會發現愛情其實就在自己的身邊。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得自己太過狼狽。工作上一切穩步發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。

【愛情運★★★☆☆】

對方會很需要你的關心，千萬別因忙碌而冷落了另一半；戀愛中人可感受到愛情的甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天，在處理事務上頗為穩重，但有些缺乏積極性以及魄力。

【財富運★★☆☆☆】

打理小財欠缺耐心，喜歡擺闊請客或熱心助人，所以有點散財的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 淺海藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

【整體運★★★☆☆】

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費、控制自己的購買慾是你要做好的功課。

【愛情運★★★★☆】

已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。

【事業運★★☆☆☆】

凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。

【財富運★★☆☆☆】

財來財去，常常不知道把錢花哪去了！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 珠貝白

開運方位：西北方向

射手座

短評：開朗坦率，今天情緒較高昂。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的裨益讓人羨慕不已。工作上今天的外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，不妨與對方討論結婚事宜，會有不錯的結果。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作積極。雖然工作已經排好排滿了，可是並沒有影響到你的情緒，反而增強了征服一切的勇氣與能量。

【財富運★★★★☆】

有賺外快的機會，宜多加把握！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 碧空藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：困難較多，應用平和的心態看待。

【整體運★☆☆☆☆】

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

【事業運★★☆☆☆】

思緒有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

【財富運★☆☆☆☆】

面對錢財易感情用事，不宜做風險性投資，適合保守理財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 玫瑰紅

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：別因慾望強烈而影響事態進展。

【整體運★★★★★】

今天可是你的愛情高峰日，書店是你遇見桃花的好處所；女生路過商店時，會有很強的購買慾，忍不住買下一大堆的食品，雖然很便宜，不過數量卻不少；今天宜出門拜訪客戶，會有不錯的收穫。

【愛情運★★★★★】

詩情畫意的一天，適合約心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐喔！

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

【財富運★★★★☆】

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下，可以有實質收穫。正財方面，則需要積極開發，對於商務、業務工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-3:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

雙魚座

短評：有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談吧！

【整體運★★★☆☆】

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有一種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

【愛情運★★☆☆☆】

雙方在相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

【事業運★★★☆☆】

工作上衝勁十足，很愛自我表現，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，需提醒自己收斂一些才好。

【財富運★★★★☆】

容易獲得異性的金援，別錯過機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】