每日星座運勢／天蠍難得的談心機會 開口表達需求

2024-09-20

牡羊座

短評：只要不粗心大意，就能順利完成任務。

【整體運★★★☆☆】

一個細小的錯誤都能影響工作進度，只有多點耐性才能避免出現此類情況。花錢請客的機率高，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是物有所值。不要因為忙碌而冷落了情人，適當的關心很有必要。

【愛情運★★★☆☆】

心情不太好，容易把情緒發洩到伴侶身上，小心因此而硝煙瀰漫。

【事業運★★☆☆☆】

瑣碎事多，可能有突如其來的任務交付與你，因此而打破原有工作進度，多尋求同仁幫助，才不至於讓自己手忙腳亂。

【財富運★★★☆☆】

不宜採取錢滾錢的理財方式，容易判斷失誤！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 珠貝白

開運方位：東北方向

金牛座

短評：多做嘗試會有收穫，切忌一味守候。

【整體運★★★★☆】

愛情正值春天，下午有機會向心儀的對象表白，成功指數極高。在錢財的管理上有一套，對家人亦有一定的要求，能有效節省開支。工作上興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。

【愛情運★★★★☆】

今天你信心百倍，牢牢握住那根心繩，對方似乎早已被你捧在手心之中。給對方回應的自由，不要急於一時之歡，一切會水到渠成。

【事業運★★☆☆☆】

對工作產生一定的抗拒情緒，稍有不順便脾氣暴躁；應及時調整自己的心態，以免你真的會丟掉工作。

【財富運★★★★☆】

今天你無意間的小額投資，會帶給你意想不到的收穫，不過一定要記得分散資金，而且不能下大注喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 深茄紫

開運方位：正東方向

雙子座

短評：思緒比較混亂，應做好情緒管理。

【整體運★★☆☆☆】

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不理想，負面思考太過嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的EQ才能搞定今日的工作喔！

【財富運★★★☆☆】

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00am 蕃茄紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：主動關懷他人。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶之間看待問題態度很難一致，若雙方都不能做出讓步易起爭端；財運一般，有進亦有出，基本保持在均等的水平；今天充滿熱情，能很好的製造工作氣氛，有助於與同事間建立起和諧的關係。

【愛情運★☆☆☆☆】

易陷入愛情的回憶之中，想起過往種種美好，對現有的感情生活易產生不滿情緒。

【事業運★★★★☆】

對工作充滿了熱情，即使遇到一些小麻煩你也只把它當成對自身的一種磨練，從中還能吸取不少的經驗，積極的心態對你的事業極為有利。

【財富運★★★☆☆】

錢大多花在自己的身上，即使不見，還是有享受到，那也無妨。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 冷泉藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：你選擇快樂，你就會快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶之間易一言不和就爭吵，凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

【事業運★★★★☆】

與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。

【財富運★★★☆☆】

容易被煽動，恐導致財務狀況波動、不穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 臘梅白

開運方位：正南方向

處女座

短評：找個屬於自己的第三空間。

【整體運★★☆☆☆】

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

【事業運★★☆☆☆】

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

【財富運★★☆☆☆】

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：正西方向

天秤座

短評：運勢比較動盪的一天，總體運勢一般。

【整體運★★☆☆☆】

今天工作情況一般，表現積極的話有機會獲得新的工作項目，要好好把握。愛情甜如蜜，買一對情侶手鍊給對方和自己，讓愛情在浪漫中翩翩起舞。投資表現一般，但出門在外破財機率高，自己要多加注意。

【愛情運★★★☆☆】

另一半對你有些嘮叨，讓你有些不耐煩。別怪另一半，他是因為不開心，你應多關心他唷！

【事業運★★★☆☆】

抗壓力弱，易出現不滿情緒，與他人發生衝突的機率較高。

【財富運★☆☆☆☆】

今日財運相對較弱，要小心應對借貸關係，不宜大額借款，更不可大額借出。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘑菇灰

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：開口表達你的需求。

【整體運★★★★★】

今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

【愛情運★★★★☆】

桃花漫天飛舞，很容易遇到心動的對象，一見鍾情的可能性很大唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯啦！可是，必須努力的付出，辛苦的耕耘，才更容易得到長官的賞識！

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言，是個幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 遠洋藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：煩心事多讓你心神不寧，容易發脾氣。

【整體運★☆☆☆☆】

另一半會因為一些莫須有的原因跟你鬧彆扭，讓你有些莫名其妙。財運弱，不宜出門，小心破財之餘還容易讓身體受到損傷。如果覺得在家太悶的話不妨打開電腦玩玩遊戲，放鬆緊繃的神經。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者少去喧囂的場合，到林蔭小道、安靜的公園湖邊才有機會邂逅情緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上層長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

不可玩投機財，小心炒股、貨幣交易等會成為你的投資惡夢。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：需要抉擇的時候，就應該當機立斷。

【整體運★★★★☆】

衡量一下到底什麼人對你最重要，異性關係處理不好的話，可是會降低今天的運勢哦；上班一族不妨多參加主題派對，會有意想不到的好情報上手；能夠讓身體自由地舒展，就是合適的休閒活動。

【愛情運★★★☆☆】

情侶之間頗為甜蜜，有說不完的情話，有利表達愛意；單身者有機會被表白，若心動可大方接受。

【事業運★★★★☆】

運勢旺盛，有機會得到成功人士的指點，靈感不斷，對工作特別有利。

【財富運★★★☆☆】

適合保守理財的一天，採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，這樣就能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：今天上班很輕鬆。

【整體運★★★☆☆】

深紫色對你有很強的助運作用，中午休息時不妨出門走動走動，能遇到與你性情相近且有益於你事業發展的人；投資的小道消息應接不暇，幸好身邊有人能助你剔除假象；應試者面試受阻，提前半小時出門才能免除阻礙，面試結束還會有意外收穫哦！

【愛情運★★★★☆】

單身者與熱情、活潑的異性特別有緣；戀愛中的人婚姻運佳，適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

心情不穩定，越是煩亂越易出錯，盡量讓自己維持平和心情去處理難題，這樣才能將問題快速解決。

【財富運★★★☆☆】

很捨得把大筆鈔票花在心愛的人身上，偶爾還是要睜大眼睛看看，若遇人不淑，那就血本無歸囉！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 珠貝白

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：不妨把派對當成結識朋友的好機會。

【整體運★★★★☆】

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

【愛情運★★★★★】

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：正東方向

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