每日星座運勢／處女投資策略剛剛好 明顯收入增加

2024-09-16

牡羊座

短評：別為今後的發展路埋下隱患。

【整體運★★★☆☆】

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

【愛情運★★★★☆】

有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！

【事業運★★☆☆☆】

心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。

【財富運★★☆☆☆】

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 櫻桃紅

開運方位：正東方向

金牛座

短評：情緒變化無常，判斷力下降。

【整體運★★☆☆☆】

情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者不必事事都為另一半想好，給對方一些主動權；單身者易在娛樂場所結識異性朋友。

【事業運★★☆☆☆】

運勢低迷，做事應講究方法，一昧蠻幹既不能提高效率，還會影響心情唷！

【財富運★☆☆☆☆】

投機炒股要特別注意把握大趨勢，見勢不妙時須及時停損認賠，勿盲目跟進。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 金桔綠

開運方位：正東方向

雙子座

短評：能量的儲存要靠休息。

【整體運★★★★☆】

今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，讓對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒有得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午休對工作極有幫助。

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，單身者與異性接觸互動的機會多。伴侶間即便偶有爭執，也能快速復合。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合扮演配合、聽話的角色，依法行事較妥當，不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

【財富運★★★★☆】

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得，需要費點心力與氣力。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 萊姆黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：今天你顯得特別節儉。

【整體運★★★☆☆】

很懂得節省，即使是適當的消費也會讓你不捨，小心這樣會讓異性覺得你很吝嗇，偶爾慷慨一些，對你的財務並無影響，還能給對方留下好印象，且有利於你們的發展；給同事一句問候，都能增進同事間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多，耐著性子別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

頗為平淡，工作上沒有太大的變化，空閒時不妨多與同事聯絡感情，建立良好的人際關係。

【財富運★★★★☆】

採取速戰速決的投資戰略容易進財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00am 碧空藍

開運方位：正西方向

獅子座

短評：別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

【整體運★★☆☆☆】

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

【愛情運★★☆☆☆】

容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。

【事業運★★★☆☆】

工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而覺得有些無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 夕陽橙

開運方位：正西方向

處女座

短評：收穫的日子。

【整體運★★★★★】

投資策略剛剛好，前期的努力與付出會有明顯的收入增加，欣喜的心情自然無法形容。不錯的表現會得到上級賞識，讓工作的前景更加明朗。愛情的溫度適中，甜言蜜語中彼此看到對方的好，戀情進展迅速。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢特別旺盛，身邊有不少異性朋友對你主動示好，甚至無事獻殷勤。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在工作中多能保持愉悅的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運，真令人羨慕！正財大於偏財，是個一分耕耘有三分收穫的一天！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 大理石灰

開運方位：西南方向

天秤座

短評：守口如瓶可避免惹禍。

【整體運★★★☆☆】

說話應注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低潮，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時請婉轉一點，否則會搞砸喔！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不太好哦！有點烏煙瘴氣的感覺，事情也變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

【財富運★★★★★】

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動，就會有不錯的收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00am 竹葉青

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：動力十足，喜歡挑戰。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平平的一天。雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

【事業運★★★★☆】

工作中有強勁的對手出現，但越有壓力越能激發你的激情與鬥志。

【財富運★★★☆☆】

慾望多多的一天，對於物質的企圖心頗強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 蜜瓜黃

開運方位：正西方向

射手座

短評：要學會釋放發洩不良的情緒。

【整體運★★☆☆☆】

總感覺不安，究竟什麼原因讓你感覺不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不盡人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加容易發脾氣。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人應多與戀人互動，感情才能有更好的進展；單身者眼光別太高。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

【財富運★★☆☆☆】

游手好閒者，要賺錢困難重重。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 淺海藍

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：對金錢的敏銳度較高，把握得好會有不錯的進帳。

【整體運★★★☆☆】

工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、招貼，易在不經意間獲得商機。愛情方面，單身者有機會因親友介紹，結識不錯的異性朋友。

【愛情運★★★☆☆】

與朋友聚會的同時，也別冷落了另一半，把他介紹給重要的朋友認識吧！

【事業運★★☆☆☆】

顯得憂心焦慮，老擔心自己做得不夠好，不在意眼前得失才能減輕心理負擔。

【財富運★★★★☆】

只要你今天的表現夠討喜，夠惹人喜歡，暗財運就特別旺。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：在工作上不可放入私情。

【整體運★★★★☆】

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬邦邦喔，否則會造成愛情運降溫！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估精準的一天，眼光不錯，購物容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 大理石灰

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：與情人相處少提工作上的事情。

【整體運★☆☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇了挫折會使心情產生動盪。與心愛的人在一起，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方的身上，對雙方感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

注意控制自己的感情，感到孤單就多走動。多與另一半找些愉快的事情來做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

今日的事業運不太理想，會被瑣碎的事情干擾，導致正事辦不完，所以只能勤勞點，趕快把手邊工作做完吧！

【財富運★☆☆☆☆】

遇到金錢問題時，不宜急著做決定，多聽聽有經驗人士、長輩的建議，可減少損失。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 瑪瑙黑

開運方位：正北方向

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