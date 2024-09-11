每日星座運勢／獅子適合挑戰有創意 趣味十足的事
2024-09-11
牡羊座
短評：開心的時刻需自己用心製造。
【整體運★★★☆☆】
社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！
【愛情運★★★★☆】
愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！
【事業運★★☆☆☆】
工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。
【財富運★★★☆☆】
財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：8:00-9:00am 大理石灰
開運方位：西南方向
金牛座
短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。
【整體運★★☆☆☆】
感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。
【事業運★★☆☆☆】
不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。
【財富運★★★☆☆】
在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00am 羽絨白
開運方位：正東方向
雙子座
短評：運勢旺盛，心情愉快。
【整體運★★★★☆】
財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。
【愛情運★★★★☆】
異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象，戀愛中人也能有快樂精彩的一天。
【事業運★★★☆☆】
運勢不強，宜穩定情緒，除去內心的浮躁，腳踏實地做好本職工作。
【財富運★★★★☆】
財運不錯的一天，只要積極地開展，就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 蘑菇灰
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：情緒低落，讓你覺得萬事不順。
【整體運★☆☆☆☆】
與情人的交往涉及到一些現實問題，你的迴避令對方誤會，感情出現裂痕，應及時解釋。不宜參與新項目的運作，情緒不佳容易犯錯誤。購物慾很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。
【愛情運★★☆☆☆】
熱戀中的人有想結婚的念頭，這多是你單方面的想法，還得多與戀人商量才好。
【事業運★★☆☆☆】
情緒不佳，無法靜下心來投入工作，但今天的工作對你很重要，一定要調整心情，這樣才會有良好工作狀態。
【財富運★☆☆☆☆】
今日在錢財上有揮霍之傾向，最好不要逛商場或是瀏覽網店，易控制不住購物慾。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：3:00-5:00pm 艷棗紅
開運方位：西南方向
獅子座
短評：愛情發揮出它的魔力。
【整體運★★★★★】
今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。
【愛情運★★★★★】
這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。
【財富運★★★★★】
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：4:00-6:00am 大理石灰
開運方位：西北方向
處女座
短評：心中有目標，積極向前行。
【整體運★★★★☆】
工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。
【愛情運★★★★☆】
今日你對自己的魅力非常有信心，也非常了解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣份隨時都可能降臨。
【事業運★★★★☆】
易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在實際執行時，容易思慮過多而拿不定主意，關鍵時刻需展現你的魄力才好。
【財富運★★★☆☆】
花錢慾望有點強，有閒錢的話，稍微放縱、享受一下，但可別寅吃卯糧喔！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00pm 辣椒紅
開運方位：東南方向
天秤座
短評：心情煩亂，可用工作來充實自己。
【整體運★★☆☆☆】
許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。
【愛情運★★☆☆☆】
無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。
【事業運★★★☆☆】
細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。
【財富運★★☆☆☆】
有錢別隨意外露，小心破財！
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-6:00pm 珠貝白
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：多姿多彩，會是快樂的一天。
【整體運★★★☆☆】
單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。
【事業運★★★★☆】
似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。
【財富運★★☆☆☆】
忌投機，有利學習理財知識。多與久未聯繫的朋友聯絡，有機會獲得不錯的商機。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00pm 薰衣草紫
開運方位：正南方向
射手座
短評：有貴人出現，要好好把握。
【整體運★★★★☆】
今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。
【愛情運★★★☆☆】
感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。
【財富運★★★☆☆】
財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00pm 蘭花紫
開運方位：西南方向
摩羯座
短評：放棄便也是開始。
【整體運★★☆☆☆】
看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。
【愛情運★★☆☆☆】
另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，他是為你好才會嘮叨說你喔！
【事業運★★☆☆☆】
在上司面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。
【財富運★★★☆☆】
稍有不慎易因官災而破財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：7:00-8:00pm 寶石藍
開運方位：正西方向
水瓶座
短評：不與人計較，會讓你過得很快樂。
【整體運★★★☆☆】
感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。
【愛情運★★☆☆☆】
一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。
【事業運★★★★☆】
情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。
【財富運★★☆☆☆】
財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-11:00pm 芥末黃
開運方位：正北方向
雙魚座
短評：要創造才有機會。
【整體運★★★☆☆】
愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。
【愛情運★★☆☆☆】
感情上較鬱悶，外力的干擾容易讓你傷心煩惱，別小題大作，更別打翻醋壇子。
【事業運★★★☆☆】
若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。
【財富運★★★☆☆】
適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00am 薰衣草紫
開運方位：東北方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言