每日星座運勢／獅子適合挑戰有創意 趣味十足的事

2024-09-11

牡羊座

短評：開心的時刻需自己用心製造。

【整體運★★★☆☆】

社交運較好，把朋友都請到家中舉辦一個家庭Party，既可以談天說地又可以增進友誼，兩全其美。財運一般，雖然耗費了一些錢財，但也收獲不少。在家中書櫃上擺上一盆綠色的植物，會有提升運氣的效果！

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會上演一場轟轟烈烈的戀愛喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作上易有小狀況發生，必須冷靜應對，對於突發狀況切勿表現得不耐煩。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，但別因賺大錢四處奔波勞碌而忘了自己的身體健康，身體是革命的本錢喔！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-9:00am 大理石灰

開運方位：西南方向

金牛座

短評：今天心緒不寧，容易被外界因素影響自己的判斷。

【整體運★★☆☆☆】

感情投入很多，收效卻不明顯，不要將責任歸咎於對方，也得在自己身上找找原因。理財會遇到突發狀況，喜憂參半，是考驗自己應變能力的時候。工作中會遇到小挫折，克制自己的情緒，不要受其影響。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有機會在工作應酬中結識投緣的異性朋友；已婚者易獲得另一半的關心。

【事業運★★☆☆☆】

不妨暫時性的將工作方法進行一下調整，讓自己工作起來有種不一樣的感覺。

【財富運★★★☆☆】

在大筆金錢運轉的前夕，多搜集資訊，偷懶下草率做的決定是挺危險的唷。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 羽絨白

開運方位：正東方向

雙子座

短評：運勢旺盛，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

財運不錯，今天對市場的把握相當敏銳，正是出手的好時機。工作上，和同事的合作能產生好成績。公園是晚上約會的好地方，夜深人靜時漫步湖邊，能夠讓夫妻感情迅速升溫，彼此產生奇妙的情愫。

【愛情運★★★★☆】

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象，戀愛中人也能有快樂精彩的一天。

【事業運★★★☆☆】

運勢不強，宜穩定情緒，除去內心的浮躁，腳踏實地做好本職工作。

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地開展，就能有所收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00pm 蘑菇灰

開運方位：西南方向

巨蟹座

短評：情緒低落，讓你覺得萬事不順。

【整體運★☆☆☆☆】

與情人的交往涉及到一些現實問題，你的迴避令對方誤會，感情出現裂痕，應及時解釋。不宜參與新項目的運作，情緒不佳容易犯錯誤。購物慾很強烈，很難抵檔商家的誘惑而買下一堆無用的東西。

【愛情運★★☆☆☆】

熱戀中的人有想結婚的念頭，這多是你單方面的想法，還得多與戀人商量才好。

【事業運★★☆☆☆】

情緒不佳，無法靜下心來投入工作，但今天的工作對你很重要，一定要調整心情，這樣才會有良好工作狀態。

【財富運★☆☆☆☆】

今日在錢財上有揮霍之傾向，最好不要逛商場或是瀏覽網店，易控制不住購物慾。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 艷棗紅

開運方位：西南方向

獅子座

短評：愛情發揮出它的魔力。

【整體運★★★★★】

今天會面對來自各方的挑戰，好比面試、演講、新工作領域等競爭激烈的場合，但當你參加角逐時，戀人的鼓勵與支持能讓你信心倍增，勝算很大；今天對數字很敏感，有關數字分析的投資產品能讓你獲得厚利。

【愛情運★★★★★】

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別宅在家裡，出門才有機會遇到新對象！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味十足的事務；工作性質太枯燥單一，反而會讓你欲振乏力。

【財富運★★★★★】

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務、洽商工作者來說好運的力量較強，積極地向外努力，不難創造好績效。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

處女座

短評：心中有目標，積極向前行。

【整體運★★★★☆】

工作態度十分積極，主動找事做，對同事也特別熱情，雖然忙碌，但能獲得快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入新戀情。財運一般，不宜投機或賭博。

【愛情運★★★★☆】

今日你對自己的魅力非常有信心，也非常了解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣份隨時都可能降臨。

【事業運★★★★☆】

易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在實際執行時，容易思慮過多而拿不定主意，關鍵時刻需展現你的魄力才好。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望有點強，有閒錢的話，稍微放縱、享受一下，但可別寅吃卯糧喔！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 辣椒紅

開運方位：東南方向

天秤座

短評：心情煩亂，可用工作來充實自己。

【整體運★★☆☆☆】

許多家庭瑣事困擾著你，讓你難以平靜下來，遠離繁雜瑣事，投身工作才能讓你取得平衡。愛情運不佳，單身者害怕受到傷害，因不敢表白而錯過良緣的機率高；有伴侶的人難以瞭解對方的心思。

【愛情運★★☆☆☆】

無心戀愛，可身邊卻有許多異性圍繞，不想陷入感情困擾的話，應懂得拒絕。

【事業運★★★☆☆】

細節會決定你今天工作成績的好壞，尤其說話語氣的處理會成為談判成功與否的重要因素。

【財富運★★☆☆☆】

有錢別隨意外露，小心破財！

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 珠貝白

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：多姿多彩，會是快樂的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。

【事業運★★★★☆】

似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。

【財富運★★☆☆☆】

忌投機，有利學習理財知識。多與久未聯繫的朋友聯絡，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 薰衣草紫

開運方位：正南方向

射手座

短評：有貴人出現，要好好把握。

【整體運★★★★☆】

今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。

【財富運★★★☆☆】

財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 蘭花紫

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：放棄便也是開始。

【整體運★★☆☆☆】

看似已經出局的愛情又會出現轉機，再多給他一點時間，你們的愛情便又會有開始的機會哦！人際關係趨於緊張，略欠圓融，還是拿出點誠意好；今天無法單憑自己的實力獲得更多，需改善工作態度及工作方法才好。

【愛情運★★☆☆☆】

另一半顯得有些嘮叨，你可別表現出不耐煩的神情，他是為你好才會嘮叨說你喔！

【事業運★★☆☆☆】

在上司面前過於表現，小心讓別人誤以為你愛出風頭。

【財富運★★★☆☆】

稍有不慎易因官災而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 寶石藍

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：不與人計較，會讓你過得很快樂。

【整體運★★★☆☆】

感情運較弱，但能妥善處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，帶點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，對你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

【愛情運★★☆☆☆】

一群人鬧哄哄的，想兩個人戀愛也不成，還是一個人來得自在隨興，讓自己安靜待一會吧。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現，也可以考慮挑戰高難度的工作。

【財富運★★☆☆☆】

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳之下，特別容易弄壞東西！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 芥末黃

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：要創造才有機會。

【整體運★★★☆☆】

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上較鬱悶，外力的干擾容易讓你傷心煩惱，別小題大作，更別打翻醋壇子。

【事業運★★★☆☆】

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

【財富運★★★☆☆】

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 薰衣草紫

開運方位：東北方向

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