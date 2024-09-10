每日星座運勢／雙魚看報紙有助話題 資金分散投資

2024-09-10

牡羊座

短評：主觀意識太強，會失去不少機會。

【整體運★★★☆☆】

在事情沒有得到證實以前，不可武斷地下結論。向鍾情的對象表態後，對方雖然沒有明確地給予答覆，但不代表你沒有機會，你若繼續堅持下去，終會「守得雲開見月明」。投資上不能有半點馬虎，還是看準了機會再下手吧。

【愛情運★★★☆☆】

感情運較弱。別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

【事業運★★★☆☆】

行動力有所增強，但不應急躁，保持良好的心態，可提前思考下一步的工作規劃。

【財富運★★☆☆☆】

一出門可能就會亂花錢，回到家卻易後悔，搞不清楚錢花到哪裡去了。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 萊姆黃

開運方位：正東方向

金牛座

短評：凡事要多份耐心。

【整體運★★☆☆☆】

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，因此而破壞自己在戀人心目中的好形象；今天不適合外出拜訪或商談，易吃到閉門羹；購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

要忙的事情很多，單身者無心戀愛；已婚者忙著拜訪、接待親人，忙碌中感情倍增。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不順，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，耐著性子處理突如其來的改變，才能讓你順利完成手邊任務。

【財富運★★★☆☆】

工作性質危險性高者要注意自身安全，倘若不慎受傷了就不能賺錢囉！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00am 雪花銀

開運方位：西南方向

雙子座

短評：說出去的話很難收回。

【整體運★★★☆☆】

和戀人在一起態度反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

【愛情運★★☆☆☆】

今天表白要小心喔，雖然你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

【事業運★★★★☆】

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

【財富運★★☆☆☆】

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭！

【整體運★★★★☆】

精打細算之面易突顯，頗受長輩讚賞。工作上特別積極，又願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪鄰居，帶上自己心愛的物品，為自己添上好運，會有美麗的邂逅。

【愛情運★★★★★】

變化多端的一天，愛情時好時壞，即便發生爭執都能圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效。無聊時不妨想想調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

【財富運★★★★☆】

你能妥善把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 玫瑰紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：與長輩相處也要講究方式。

【整體運★★★☆☆】

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

【事業運★★★☆☆】

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。

【財富運★★☆☆☆】

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 和闐玉白

開運方位：正東方向

處女座

短評：多讚美身邊的人，快樂無限。

【整體運★★★★☆】

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！

【事業運★★★☆☆】

整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，見好就收，別太貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00am 古銅青

開運方位：東北方向

天秤座

短評：容易因金錢煩惱的一天。

【整體運★★☆☆☆】

不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。

【財富運★★☆☆☆】

頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 墨玉綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：心靈的交流會讓今天變得更充實。

【整體運★★★★☆】

桃花運不錯，有機會接受心儀對象的邀約共進晚餐，好好展現自己獨特的一面。每個人都希望有人能傾聽自己內心的想法，與志同道合的朋友聚在一起暢談，讓你覺得很欣慰。工作上與同事之間的配合、默契十足，任務能順利完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者易有奇緣，彼此曖昧，很甜蜜也很特別，不過，這種浪漫愛情也容易成為泡影唷！

【事業運★★★☆☆】

工作忙碌，有廢寢忘食的傾向，應多留意自己的身體健康。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，心情開朗，即使是小小的進帳，都能讓你感到開心！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 脆梅青

開運方位：正南方向

射手座

短評：要懂得如何推銷自己。

【整體運★★★☆☆】

女朋友或是妻子發脾氣時，其實她只要你哄哄就好了，即使你的火氣上升也不要當著對方的面發出來；工作上出現競爭對手，更激發了你的戰鬥力；拜訪戀人的家長時，一定要注意自己的言行舉止和著裝，千萬別在印象這方面被扣了分數。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，戀愛中人謹防胡鬧耍性子，單身者專心工作會更好。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，對求職者特別有利，注意一下報紙上或是網路上的徵才廣告，會有收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢不見了大多是因為你的迷糊、健忘造成的。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00am 水鑽藍

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：內心的感覺要適時表露。

【整體運★★☆☆☆】

壓抑已久的情緒極欲爆發，找個時間向對方說明，讓他瞭解你的心情；財運平平，有好的東西盡量與大家分享；易得到貴人指引；工作上，平日的經驗積累，讓你今天受益匪淺。

【愛情運★☆☆☆☆】

不太了解伴侶的心意，容易誤惹對方不開心，或者大意之下，誤踩對方的死穴。

【事業運★★★☆☆】

上午較平淡，下午將要面臨重大的挑戰，要與不同類型的人溝通、周旋，會有點累！

【財富運★★★☆☆】

得財順心、守財難之運。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：對愛情過於嚴苛，反而會失去它。

【整體運★☆☆☆☆】

不要一昧地要求對方，越想掌控對方，他就越想逃，換成是你也會不想被別人左右思想吧。小心，工作上一個不細心，就會導致必須重頭再來的狀況發生。受到委屈千萬別借酒澆愁，不但於事無補，還有損健康，找朋友陪陪可驅散你的鬱悶。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運進入颱風日，有風狂雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，容易因粗心大意或是說錯話而惹來麻煩，凡事還應謹言慎行。

【財富運★★☆☆☆】

凡事小心吧！此乃破財之運，破財往往是無預警的喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：萬事俱備，只待行動。

【整體運★★★★★】

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要記得選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶能有更多的話題可談；收集好的方案資料，趁今天做個整理，以便隨時都能派上用場。

【愛情運★★★★☆】

有不錯的姻緣際遇。有伴侶者可安排約會；單身者安排旅行，有機會邂逅異域情人。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天會是美好的一天喔！

【財富運★★★★★】

投資運勢旺盛，有利理財，可將資金分散投資，多方攬財可獲利豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 芥末黃

開運方位：西北方向

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