每日星座運勢／獅子注意氣候的變化 留意身體健康

2024-09-04

牡羊座

短評：富有幽默感，讓你人際關係極佳。

【整體運★★★☆☆】

即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上的聚會，易彰顯自己幽默詼諧的一面。

【愛情運★★★★☆】

在跟伴侶相處時，大方分享你的想法和情緒，可迅速增進彼此感情。

【事業運★★★☆☆】

多參加同事間的互動活動，會讓你快速融入群體，這樣也更有利於團隊精神的發揮。

【財富運★★☆☆☆】

今日金錢上恐受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：被人慫恿等等。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00am 水鑽藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：有異性主動邀約，感情進展順利。

【整體運★★★★☆】

有機會得到月老牽的紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，墜入愛河的機會高。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

【愛情運★★★★★】

異性緣還不錯，不過要小心遇到特殊戀情或爛桃花喔。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，沒有什麼特殊變化，把分內事做完就可以了。

【財富運★★★★☆】

今日花錢較隨興，雖然工作收入穩定，但還是要注意大筆支出。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00pm 辣椒紅

開運方位：西北方向

雙子座

短評：靜觀其變不失為處世之道。

【整體運★☆☆☆☆】

戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。

【愛情運★★☆☆☆】

願意為對方付出，但對方似乎不怎麼領情，先看清他想要什麼，投其所好才能有好成效。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上級長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

管理好錢財是今日的重中之重，切忌感情用事，突如其來的金錢損失會讓你防不勝防。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 乳酪白

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：喜歡的味道自己製造。

【整體運★★★☆☆】

今天一個人待在家裡都會是種享受，做幾個小菜慰勞下自己，也會很有味道；今天投資運不佳，切忌一時衝動做出不恰當的投資；手頭上的工作還沒完成，又會接到新的任務，讓你變得手忙腳亂。

【愛情運★★★☆☆】

有機會結識熱烈、浪漫的異性，但真想戀愛還得多瞭解對方，太快投入感情容易後悔。

【事業運★★★☆☆】

工作期間在表達上要注意，理清思路抓住重點，若是說得太多效果反而不好。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出由多到少，容易感慨薪水太少，得失心放淡點，保持穩定的情緒自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 珊瑚橙

開運方位：正北方向

獅子座

短評：注意氣候變化，留意身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

【愛情運★★★☆☆】

對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。

【事業運★★☆☆☆】

會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，最怕與人有債務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00pm 玳瑁棕

開運方位：正西方向

處女座

短評：三人行必有我師。

【整體運★★★★☆】

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈，就越有失去的危險喔！「失之東隅，收之桑榆」，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯的一天，可不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，拈花惹草可就不好了！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是今日並不輕鬆呢，少有機會可以閒下來！

【財富運★★★★☆】

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿點出來行善喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：西南方向

天秤座

短評：含糊其辭會讓人產生誤解。

【整體運★★★☆☆】

鼓起勇氣把自己想要表達的意思說明白。把舊衣服拿去回收救濟，會有清除障礙、招來好運的功效。給人送禮的事情還需多揣摩對方的心思後再做決定，若對方心情不太好，你貿然送上的心意，對方會敏感地認為你別有用心哦。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女間恐有意見不合或是對立的情形，感性點，少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

事業運頗佳，新創意可望獲得認同，可按計劃推行，進展順利，收獲不少。

【財富運★★★☆☆】

一旦賭念、貪念一起，損失會是大筆的唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 深海藍

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：好運蘊藏在細節之中。

【整體運★★☆☆☆】

有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那裡的收獲不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者把精力放在情趣營造上，相處會更融洽；單身者別急著戀愛，好桃花需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

工作進展緩慢，面對小問題，別太鑽牛角尖，否則事情更難獲得解決唷！

【財富運★★★☆☆】

財來財去的運勢，有賺有出。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 檸檬綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：今天內心較充實，心情愉快。

【整體運★★★★★】

今天與志趣相投的異性共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事搭配相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於自己的判斷。

【愛情運★★★★★】

感情生活多元化的一天，能夠明顯感受到對方熱情的攻勢。

【事業運★★★★☆】

思考力、邏輯分析力彰顯，可多運用邏輯推理來提升工作績效，易被肯定。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合在今日打理、規劃你的財務問題；有閒錢時，不妨花點小錢去飽餐一頓！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00am 玳瑁棕

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：有些不安情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀愛的人在見不到對方時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

【愛情運★★★☆☆】

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

【事業運★★★☆☆】

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

【財富運★★★☆☆】

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00am 遠洋藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：幸運降臨，事事順心如意。

【整體運★★★★☆】

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！

【愛情運★★★★☆】

適合與情人約會或表白的一天，到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。

【事業運★★★★☆】

工作上，寬大為懷可獲得良好的發展；溝通時，若言語太過尖銳，則易影響人際關係。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，易有驚喜！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00pm 葡萄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：多思考，以免做出錯誤判斷。

【整體運★★☆☆☆】

感情上，今天處事過於固執，很容易因為一點小事與對方發生摩擦。投資上今天適宜學習觀察，默默地分析研究，才能確保有個良好開端。工作上你的努力難以得到上司的認同，需多反省自我。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人在一起的時間增多，易在金錢方面有爭執，少談論這方面的話題方可相安無事。

【事業運★★☆☆☆】

似乎找不到讓你勇往直前的目標，內心感到迷惘。千萬別悲觀，調整好心態。

【財富運★★★☆☆】

錢財來的快去的也快，注意理財。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 墨玉綠

開運方位：西北方向

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