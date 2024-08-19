唐綺陽星座運勢週報：雙子事業遇新局面 天蠍感情避免說錯話

神明曾告訴我：「再厲害的神，遇到不解之事也是需要時間查明。」當我們到廟裡拿著香向仙佛菩薩祈求事情、念完自己的基本資料後，不要急著問答案，畢竟祂們接收完基本資料，也需要一段時間找出相關訊息──仙佛菩薩並沒有光纖網路可以馬上調出整件事的來龍去脈。我為個案問事時，也常需要等待一段時間，讓祂們調查，因為有些事神明必須一層一層向上請示，有些事又得詢問其他專職負責的神明。

2024-08-17 14:48