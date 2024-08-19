唐綺陽星座運勢週報：雙子事業遇新局面 天蠍感情避免說錯話
【唐綺陽星座運勢週報8/19-8/25】
天王星停滯金牛，天王星帶有顛覆能量，想要嘗試不同理財及養生的做法。水星逆行獅子，3C產品易出狀況，想要添購酷炫的電子商品，檢視過往情場及才能的表現。週四太陽進處女，在此之前不適合做重大決策，職場上有新的心態及表現，大眾關注討論勞工、服務業相關話題。
12星座個別運勢：
牡羊：服務他人有效率但很疲累；感情分合都快速乾脆
金牛：時機未到而感到意興闌珊；感情興致不高稍做停擺
天秤：嘗試別太完美主義也無妨；感情應對不要太拿翹
水瓶：應付職場需花力氣像打仗；感情不利發展要先自我整合
雙子：事業遇新局面新狀況需適應；感情有機會遇見新桃花
巨蟹：適合休息整合後重新出發；感情較傾心溫和的對象
射手：因策略正確而收穫良多；感情安排小旅行可增溫
魔羯：與長官好好相處有被提拔機會；感情上不要太固執
獅子：獲得資源而帶來好消息；感情與生活皆平穩
處女：事業過關斬將令人刮目相看；感情可走服務路線
天蠍：工作上建議多表達想法；感情避免說錯話不討喜
雙魚：務實的做法備受稱讚；感情上建議多添加浪漫感
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