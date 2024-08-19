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本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「實力發揮」：荷包暴增

聯合新聞網／ 非貓不可
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人得到天上掉下來的禮物，收穫一筆意外之財，有人則是辛苦加班，讓荷包突然暴增許多，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬馬

如果你只是一般的上班族，沒有額外獎金，甚至也很少有加班費，但請你不要嘆息，在本周會有天上掉下來的禮物，這段時間裡，有空可以往南方1公里以外的彩劵行購買彩劵或是刮刮樂，有機會得到一筆意外之財，雖然不是驚為天人的獎金，但絕對可以替你帶來喜悅的幸福感。

第四名：血型O型+生肖屬猴

所謂天有不測風雲，人有旦夕禍福，當發生災難時，就會有救難英雄現身，如果你的工作是救難員或是消防隊員、警察等，本周將有機會救人於水火，度過災難，這段時間裡，能夠進行並完成一項重要任務，讓長官另眼相看，對於未來的考績評比、升職加薪等，會有很大的幫助。

第三名：血型B型+生肖屬牛

糧食是國家的重要資源，如果你的工作是屬於農漁業相關，無論是耕種養殖，或是銷售批發，在本周會有相當不錯的財運，這段時間裡，能接到許多客戶大量需求的訂單，讓你的生意如日中天，大賺一筆，但千萬不要坐地起價，一定要童叟無欺，才保持良好的信譽，讓生意長長久久。

第二名：血型AB型+生肖屬狗

如果你是競技選手，或是職業運動選手，在本周有機會奪下輝煌戰績，這段時間裡，請你好好鍛練加強自己的能力，保持清晰的頭腦，以及強健的身心狀態，因為你將能在賽場上散發風采，擊敗眾多對手成為冠軍霸主，同時也能獲得一筆豐厚的賽事獎金，但記得要有勝不驕的君子氣度。

第一名：血型A型+生肖屬蛇

環境衛生是大家所重視的一環，每個人都不希望所在位置充滿髒亂，如果你的工作跟消毒、清潔相關，那麼本周是你發揮實力的時候了，在這段時間裡，會接下許多客戶的訂單，要求你盡速處理，雖然需要辛苦加班，但等到一筆筆費用匯到帳戶時，你就會發現，自己荷包突然暴增許多。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

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