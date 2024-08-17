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沒有老闆命！「4星座」當員工反而賺更大 巨蟹挫敗感強、金牛拒絕冒險

聯合新聞網／ 綜合報導
塔羅牌老師艾菲爾認為有4星座比起當老闆，更適合當員工。示意圖／ingimage
塔羅牌老師艾菲爾認為有4星座比起當老闆，更適合當員工。示意圖／ingimage

不是每個人都適合當老闆，有些人反而比較適合當「穩賺的員工」，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，有4大星座的人正是如此，無法承擔創業的巨大風險，卻能在穩定的環境中發揮所長，反而比當老闆更容易獲得幸福和滿足。請同時參考太陽、上升、火星星座。

射手座／天馬行空、隨心所欲

射手座的人個性自由奔放，喜愛探索新事物和追求冒險和挑戰。然而這樣的個性卻不適合當老闆，身為領導者，射手座容易缺乏長期的規劃和穩定的管理能力，天馬行空的思維會讓公司陷入無序的狀態。

射手座在職場適合當一名員工，在創意工作上發揮所長，自由精神和創新能力能夠為團隊帶來更新鮮的想法和活力，無需承擔領導者的巨大壓力，這樣的職場角色能讓射手座輕鬆工作，穩穩地賺取收入。

天秤座／最佳夥伴難立威信

天秤座的人優雅和平，擅長協調人際關係，總是能在團隊中扮演和事佬的角色。不過，這樣的特質也會讓天秤座難在職場上建立威信，不適合當領導者，天秤座的人如果當老闆，可能會因為過於顧及他人，無法做出果斷的決策。

天秤座更適合當一名員工，在團隊中發揮合作與平衡的才能，幫助公司達成目標，天秤座的和善和溫暖能使他們成為職場中最受歡迎的夥伴，不用承擔領導的重責大任，享受工作中的和諧。

巨蟹座／挫敗感強、難當風險

巨蟹座是個敏感而有同理心的星座，他們在職場中可望穩定與安全感，由於害怕失敗和不確定性，巨蟹座往往面對風險時顯得猶豫不決，讓他們難以勝任老闆的角色。身為領導者，巨蟹座可能會因為太過謹慎而錯失良機，或因為無法承受創業壓力而感到焦慮不安。

因此，巨蟹座更適合在一個穩定的職場環境擔任員工，他們的細心與耐心能穩定的發揮，在團隊中成為一個可靠的支持者，不必承擔高風險的責任，這樣的角色能讓巨蟹在工作中找到滿足感，並保持內心的平靜和穩定。

金牛座／務實穩重、拒絕冒險

金牛座的人以務實著重著稱，在決策時總是經過深思熟慮，不會輕易冒險，這種特質讓金牛座的人在面對創業或是經營企業時顯得過於保守，難以在激烈的市場中脫穎而出。身為老闆，金牛座可能會因為過度追求穩定而錯失發展的機會，無法帶領公司快速成長。

不過金牛座是一名極為可靠的員工，他們在工作上表現出色，能夠穩步前進、完成任務，他們的堅持和耐力反而能在職場得到穩定，這樣的選擇讓他們保持穩定收入，內心感到安心與滿足。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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