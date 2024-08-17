問神前該知道的事 …神明不是FBI 不說清楚問題「祂無法解答」

神明曾告訴我：「再厲害的神，遇到不解之事也是需要時間查明。」當我們到廟裡拿著香向仙佛菩薩祈求事情、念完自己的基本資料後，不要急著問答案，畢竟祂們接收完基本資料，也需要一段時間找出相關訊息──仙佛菩薩並沒有光纖網路可以馬上調出整件事的來龍去脈。我為個案問事時，也常需要等待一段時間，讓祂們調查，因為有些事神明必須一層一層向上請示，有些事又得詢問其他專職負責的神明。

我建議大家拿香拜拜時，要平靜專心地默念個人資料，愈緩慢愈詳細愈好，這樣神明會比較清楚，也比較好辦事。

向神明問事，要給神明充分的資訊和足夠的調查時間，求解答前至少擲個筊問問是不是已有答案了吧！

大家或多或少都曾擲筊向神明詢問過事情，擲筊到底是機率問題，還是神明指示？神明說：「既是機率，也是神明的意思。」當神明接收到問題，還在思考或查資料時，人就急急忙忙擲筊，就算獲得連續三次聖筊，也只是機率。為避免這種情況，不論是抽籤，還是希望得到神明的應允與解答，最好先問神明：「請問信男（信女）方才所提的問題，可以問了嗎？」這種程序問題只要得到一個聖筊，就可以繼續詢問；反之，出現笑筊表示還在調查中，暗筊則表示祂們不同意、不方便或不清楚該如何回答。

得不到神明的幫助，有時是因為祂們不知道你在說什麼或想表達什麼。「無所不知才叫神明啊！我站在神明面前，祂就會知道我是誰了。」這是很多人的錯誤認知，祈求神明處理事情要按部就班，給的個人資料和問事內容要避免含糊不清，說得愈詳細，祂們愈能夠協助我們心想事成。

我為個案向仙佛菩薩請益時，一定會先了解清楚基本資料和問題內容。曾經遇過不少個案說過：「我又不是問你，是問神明，你不用知道太多，祂是神明，一定知道我要問什麼！」拜託！神明又不是開徵信社或美國ＦＢＩ，每天祕密調查每個人的一言一行。還有個案這樣說：「我想知道自己的未來。」當我問他想了解未來何事時，他竟然回答：「我不想講，等你告訴我。」這是在考我機智問答了？很多時候神明會告訴我：「說再多他也不會相信。」「你所說的內容已超過他能理解的程度。」「連想問的事情都不清楚，說再多也是徒增困擾。」「時機尚未成熟，過陣子再來問吧！」

下次問事時，請不要再對神明或神職人員機智大考驗了，畢竟祂（他）們真的不是你肚子裡面的蛔蟲啊！ 《透視靈驗．我從拜拜背後發現改變命運的祕密》。圖／柿子文化提供

那麼，只要清楚信徒想問的問題，神明就一定有答案嗎？其實，我自己也常吃閉門羹──祂們回答問題，會依我們的心性、事情的時機等為考量。曾有個案詢問家人健康，瑤池金母留下一句話：「就看個人造化吧！」有個案想知道另一半是否對婚姻忠實，瑤池金母僅回答：「把自己的心管好。」有時候我會深入詢問一些個案沒想到的問題，瑤池金母常告訴我：「那不是你該過問的事情。」我剛接觸靈修時，曾向神明詢問關於靈界或轉世前的事，祂們當時並未正面回答，然而，隨著我的心性漸漸成熟穩定，在靈修方面的學習亦小有累積，當初所詢問的問題，早已在這段時間裡一點一滴得到答案了。

(本文摘錄自《透視靈驗．我從拜拜背後發現改變命運的祕密》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)