超難相處婆婆星座！金牛霸佔兒子、天蠍姿態高、這星座「我兒超棒誰配得上」

婆媳關係是困擾現代人的其中一項課題，有些婆婆平易近人好溝通，有些婆婆卻因各種原因而機車又難搞，如果妳的婆婆或是未來準婆婆正好是這些麻煩的星座，快來看看吧，多了解婆婆個性，才知道要怎樣和平相處。

▍雙子座／我兒超棒誰配得上

雙子座很喜歡把自己的兒子看得很重要，對於自己的媳婦要求很高，雖然表面都好像很好相處，但暗暗會認為自己兒子如果沒有結婚，會發展比現在更好。對於兒子也有種莫名的依賴，大小事都喜歡找兒子傾訴。

▍天蠍座／冷漠又姿態高

天蠍座的婆婆有點縱容自己的兒子，當你與天蠍座的婆婆相處，總會感到自己是不被歡迎的。雖然這也是天蠍座的距離感，但接近冰點的冷漠有時會讓你感到無所適從，難以建立關係。

▍金牛座／總要黏著兒子

金牛座的婆婆對於兒子有強烈的佔有慾，有時甚至會與媳婦比較。容易導致婆媳關係，而且金牛座一般很害怕被拋下，希望能與新一代和平相處，但是不知道原來自己的話語容易造成傷害。

▍巨蟹座／生疏到像陌生人

即使已經相處很久了，在巨蟹的家中還是像是陌生人的相處，表面客客氣氣，但是內心沒有真正把你當成一家人，如果你比較敏感，你會發現巨蟹座的婆婆基本上難以討好。

▍處女座／規矩多什麼都能嫌

處女座的婆婆有自己一套的規矩，講究禮數，講究禮貌，一不小心容易得罪了婆婆也不自知，而且處女座對於別人的要求很嚴格，也喜歡用批評指教的方式來溝通，容易讓你感到做什麼婆婆都不滿意。

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