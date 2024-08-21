求神的人只有三成能如願！你覺得神明為什麼要幫你？

求神的人只有三成能如願，你是那三成嗎？

有一天，你在寺廟供桌前專心膜拜、向仙佛祈願時，祂們突然開口說：「為什麼你拜我，我就要幫你？」你會做何反應？又會如何回應？

「靈修」是一種靈性的修行，並不是像進香團一樣全省跑透透，四處上香拜拜，以表示虔誠心。我靈修十多年，已可轉換元神與仙佛以意識交流，但仍甚少向祂們討價還價祈求事情。

有一次，我突發奇想詢問九天母娘：「當人們向祢們膜拜時，祢們以何種方式幫助人們？」我的問題很簡單，只是想了解神明幫助人的方法，想不到九天母娘竟反問說：「為什麼你們拜我1，我就要幫你們？」這讓我想到：為什麼有人拜拜能得到神明的庇佑和一臂之力，而有些人卻沒辦法如此順利？

我相信這對於許多從小拜神拜到大的人而言，是未曾思考過的問題。坊間的書教導我們「有拜有保庇」，實情似乎不是如此；有些人拜拜非常勤快，只要聽說哪間廟宇神明靈驗，辛苦驅車前往在所不辭，人生卻也未必比較順遂。九天母娘又進一步問我：「人們膜拜我們，希望能夠得到我們的幫助，但在得到我們幫助前，是否也有以相同的心幫助其他人？」求神拜拜得不到庇佑，並不是拜得不夠勤快，而是忘了應該身體力行幫助別人。

神明助人是無償的，與其蓋廟、刻像、打金牌，不如把那些資源用來幫助更多人

人們最大的迷思是：拜神求神後願望假使成真，就要回饋給神明，如捐錢蓋廟、立神像、打金牌送給神明……我相信，神明不會站在「利益交換」的立場幫助人們，神明的付出是無償的，並且希望人們能為他人與自己、為人們生存的土地造福田；祂們不會要人們花費鉅資買供品膜拜，反而希望人們在得到仙佛菩薩保佑前，也懂得幫助世間的其他人。九天母娘說：「在眾多拜拜的信徒中，真正能夠獲得神明幫助的不到三成。得到神明保佑須具備三項條件，本身的福報、因緣，以及此人是否有助人之心。」 《透視靈驗．我從拜拜背後發現改變命運的祕密》。圖／柿子文化提供

有一次問事，我費盡唇舌分析個案的狀況，但當我進一步向神明詢問個案問題時，祂們卻告訴我說：「沒有福報之人，日後遇到阻礙還是過不了，話點到就好，留空間給對方思考也是一種善巧方便。」坊間教導人們拜拜的書這麼多，許多人按圖索驥卻依舊得不到神助，並非神明不慈悲、不願意助人渡難關。至於為何有七成人得不到神助，我相信現在大家心中都已經有數了。

(本文摘錄自《透視靈驗．我從拜拜背後發現改變命運的祕密》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)