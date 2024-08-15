如何搞定12星座？讓火象佔上風、對水象裝可憐、幫「這群人」做決定

男女朋友經常因為意見不合吵架，不管是在追求他，還是在跟他搞曖昧，都希望對方能夠對你百依百順。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片，「「星座」怎麼讓《12星座》對你～百依百順」，快來看看如何讓另一半聽話一點吧！

▍火象星座／牡羊、獅子、射手／讓他佔上風

火象星座是需要被稱讚的，不要跟他硬碰硬，要「軟硬皆施」，所以跟他溝通，要讓他有一種佔上風的感覺，火象星座非常愛面子愛自尊的，就算他知道自己做錯，可能因為自尊心拉不下面子，尤其當他怒火中燒時，不要想著說服他，否則將會有反效果。

跟火象星座談戀愛，「崇拜感」非常重要，有些東西即使你會，也可以稍微撒嬌裝柔弱，製造機會給他表現。當你稱讚他時，其實你就已經把他掌握在手裡了。

▍土象星座／金牛、處女、魔羯／比他想更周到

常常有人覺得土象星座的人談戀愛有一點囉嗦，因為他在想事情時，都會想的非常細，想得特別遠，因此要利用這個特質，他細心你要比他更細心，他想遠你要想的比他遠，他擔心你要比他擔心更多，這樣會讓他覺得很放心。

土象星座是講理的星座，遇到事情要跟他講道理，可是他的道理有時候只適合用在他身上，常常發生爭執，因此跟他講道理時，你要有資料有數據，才能說服他喔！

▍水象星座／巨蟹、天蠍、雙魚／大方示弱裝可憐

他們的感情就像在澆花一樣，平常就要細心呵護，他非常在意感情裡的感覺，如果平時對他好，那他一定對你更好更關心，可是如果你平常對他愛理不理的話，他也不見得會理你。他的感情是需要雙向培養的，典型的「鏡子情人」，感情平時就要保持「恆溫」狀態喔！

水象星座很有同理心，跟他溝通光用硬來強來的是不行的，他天生就喜歡照顧弱小、照顧弱勢，因此跟他好好溝通，扮一下可憐留幾滴眼淚，他絕對會聽你的。

▍風象星座／雙子、天秤、水瓶／幫他們做決定

通常我們會覺得他很隨性很隨和，可是風象星座其實是「選擇困難症」的重度患者，問他事情往往不知道該怎麼選，或是不想要動腦筋時，會直接回絕你說：「不」，往往會產生爭執。因此要先幫他做決定。

很多人跟風象星座相處常常摸不著頭緒，原因是你不夠優秀，因此跟他想處，要讓自己更棒更好更優秀，他非常相信專業，比他還專業才能讓他相信你喔！

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