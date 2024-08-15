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用金牌堵酸民嘴！林郁婷星盤…超樂觀射手+「三顆星」摩羯毅力驚人

聯合新聞網／ 澤誼老師
圖為林郁婷日前返抵桃園國際機場，亮出奧運金牌。記者葉信菉攝影／報系資料照
圖為林郁婷日前返抵桃園國際機場，亮出奧運金牌。記者葉信菉攝影／報系資料照

恭喜林郁婷勇奪奧運拳擊金牌！她堅持與毅力讓我們見證了夢想成真的時刻。她的表現激勵了無數人，證明了只要努力，任何目標都可能實現。感謝妳帶給我們如此振奮人心的時刻。

​► 讓我也來放個馬後砲分析一下她的星座

​► 林郁婷太陽和木星同處射手座，賦予她罕見的樂觀精神和堅定信念，更為她帶來不俗的好運。這些特質使她在面對挑戰時能保持積極態度。

射手座的木星更是放大這個特質，在她追求目標的過程中不斷開啟新的機遇之門。

​► 月亮落在處女座，讓她在情感層面格外細膩，自律性也相當強。在訓練中，她能保持高度專注，力求每個細節都完美。

​► 水星、金星和火星聚集在摩羯座，進一步強化了她的毅力和決心。

摩羯座的特質使她面對長期目標時具備耐心和持久力。尤其，火星在摩羯座處於強勢位置，這讓她實現目標時的堅強和策略思維，對維持穩定的競技狀態非常有幫助！

​► 土星位於雙魚座，雖然可能帶來一些情感上的受挫，但也讓她在逆境中尋找內心的平衡。這種內在的磨練讓她更能在高壓環境下發揮出色，展現最佳狀態。

​挺過性別風波的她，真的憑實力揍死嘴她的人！（爽）真的體會了木星＋火星的力量是多麼的爽快啊～哈～（好中二的總結）

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

奧運 星座 林郁婷

澤誼老師

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