你不知道的蘇東坡…口頭禪「呵呵」、還是超迷星座摩羯男

有一陣子網路上的資深鄉民最愛講「呵呵」，然後都會打注音文ㄎㄎ，其實「呵呵」早在北宋時期，就有一位大叔超愛用，寫信給朋友的時候結尾都會來一句「呵呵」。這位愛講呵呵的就是大名鼎鼎的蘇軾！

譬如蘇軾寫給好友的信〈與鮮於子駿書〉：「近卻頗作小詞，雖無柳七郎風味，亦自是一家。呵呵！」

翻譯：「最近做了一首小詞，雖然不是柳永的風格，但也是自成一家，呵呵！」

柳永也是詞壇霸主，但柳永的詞寫得比較婉約香軟，而蘇軾寫的詞豪放曠達，他覺得自己和柳永不一樣，開創了另一個風格，所以很開心，呵呵。

另外還有寫給家裡老婆很兇的陳季常（河東獅吼的由來），信中也出現呵呵：「一枕無礙睡，輒亦得之耳。公無多奈我何，呵呵。」

翻譯：意思是只要晚上睡得爽，寫詞只是小意思啦！呵呵。 在教朋友煮菜時也呵呵：「取筍簟菘心與鱖相對，清水煮熟，用姜蘆服自然汁及酒三物等，入少鹽，漸漸點灑之，過熟可食。不敢獨味此，請依法作，與老嫂共之。呵呵。」

蘇東坡真的很喜歡用呵呵，有學者從蘇軾留下的書信中，找出四十幾封信有使用「呵呵」兩字，所以可見呵呵就是蘇軾的口頭禪無誤！

圖為元代趙孟頫所繪蘇軾像。圖取自／維基百科

最早的呵呵

但其實「呵呵」這一詞不是蘇軾獨創，而是有很久的歷史了。在〈晉書·石季龍載記〉就用到「呵呵」，當時後趙皇帝石虎的兒子石宣，因為嫉妒弟弟石韜受寵，也害怕自己得不到王位，基於種種感情與政治因素，他把自己的親弟弟殺死了，晉書是這麼記載的：「乘素車，從千人，臨韜喪，不哭，直言呵呵，使舉衾看屍，大笑而去。」

石宣去了石韜的喪禮，沒有哭反而呵呵，最後看到屍體後，已經快樂得無法憋了，就大笑而去。之後被皇帝石虎發現後，就對石宣處以殘酷的極刑，這也是歷史上很有名父子相殘的人倫悲劇故事。

後趙皇室為胡人，因此有學者推論，「呵呵」一詞，可能是胡人特有的笑聲。又有一說，認為「呵呵」是一個漢譯佛經的外來詞，可指笑聲，佛的笑聲，或是恐懼而起的哭聲，或是地獄的名稱，詞義相當多又歧異。

《全唐詩》中「呵呵」這一詞至少出現三次。

像是唐朝僧侶寒山寫的〈詩三百三首之五十六〉：「含笑樂呵呵，啼哭受殃抉。」晚唐詩人韋莊〈天仙子〉：「醺醺酒氣麝蘭和，驚睡覺，笑呵呵，長笑人生能幾何。」

還有〈菩薩蠻〉：「勸君今夜須沉醉，尊前莫話明朝事。珍重主人心，酒深情亦深。須愁春漏短，莫訴金盃滿。遇酒且呵呵，人生能幾何。」

翻譯：喝啦喝啦，今夜一定要不醉不歸，喝酒時候不要說明天的事。看在我的一片真心，只須煩惱今晚太短暫，不要抱怨酒杯太滿。有酒能喝要笑呵呵，人生能有多長呢？

直接把「呵呵」放到詞裡面，這邊的「呵呵」，有點愁，一點苦中作樂，人生這麼苦，能喝就喝吧！

同場加映，蘇軾著迷星座

蘇軾還很沉迷星座。沒錯！就是十二星座，西洋體系中的黃道十二星座最早在隋初就隨著佛教傳到中國。

蘇軾說：「僕乃以磨蝎為命，平生多得謗譽，殆是同病也。」表示自己和韓愈都是摩羯座（韓愈躺著也中槍），所以常被小人說壞話，我摩羯我歹命啦！因為蘇軾帶頭講這句話，後代的文人都覺得自己命不好，就一定是因為摩羯座的關係，成為了一種典故。 《讀懂古人的痛，就能跳過現代的坑：史上最潮的國學經典》。圖／圓神出版提供

清苦一生磨蝎命，淒涼千古耒陽墳。 —元．尹廷高

謾灼膏肓驅二豎，懶從磨蝎問三星。 —元．趙汸

莫嘆遭逢磨蠍重，世間風浪幾曾平。 —清．袁枚

諸君運命頗磨蠍，可憐顛頓愁眉腮。 —清．曾國藩

摩羯座真的很無辜，周杰倫也是摩羯座啊，人家命多好，不要隨便亂甩鍋啦，順帶一提，我本人也是摩羯座。

總結來看，我們現在還在那邊呵呵、看星座，人家蘇軾幾百年前就做過了，我們跟他比還算很落伍咧！如果他生在現代，應該也是超級網紅，常常發文，IG臉書到處遊玩打卡（因為很常被貶），還有各式食譜和美食照，跟國師唐綺陽占星幫也會是好朋友，兩人一起吃東坡肉看星座吧

(本文摘錄自《讀懂古人的痛，就能跳過現代的坑：史上最潮的國學經典》，圓神出版，未經同意禁止轉載。)