外國粉絲追星認錯人？我哥是「文壇天王」蘇軾…蘇轍的煩惱

手足太有名是一種怎樣的困擾？弟弟前陣子到姊姊的國中打球，回來跟我抱怨：「姊姊太有名了，那些跟我打球的大哥哥們，都不是真心想打球，都跑來問姊姊的事情！」

沒事！我安慰弟弟：「你這個煩惱就跟蘇轍一樣啦！」

蘇轍，唐宋八大家之一，但最有名的，還是他哥哥蘇軾。

宋遼兩國自從簽訂了澶淵之盟之後，雙方即經常派遣使節進行交聘的活動。以宋代的使節任務來說，其中有一項即是擔任賀生辰國信使，前往遼國祝賀遼皇帝或遼太后的生日，簡稱為生辰使。

當年蘇轍五十一歲，便擔任此重大任務，出使遼國祝賀遼道宗的生日，結果意外發現自己的哥哥在遼國超受歡迎！

他住進遼國館驛（飯店），抬頭一看，牆上都刻有哥哥蘇軾的詩，書店裡還販賣各種蘇軾的詩集，長年占據暢銷書榜首，連剛刊印好的《眉山集》都有盜版！

狂熱的遼國粉絲一聽到蘇大學士來訪，紛紛擠到飯店大廳，各種站姊追星族、迷妹迷弟都包圍了蘇轍的住處。

（以下想像對白） 頭號粉絲：「您就是寫『大江東去，浪淘盡，千古風流人物』的蘇大學士嗎？」 站姊：「您就是寫『十年生死兩茫茫，不思量，自難忘』的蘇學士吧？能不能幫我簽個名？」 迷弟迷妹：「我好喜歡您寫的『一點浩然氣，千里快哉風』，蘇大學士我愛您！」 追星族：「我讀了您的『會挽雕弓如滿月，西北望，射天狼』後跑去學射箭了，您啟發了我，是我生命的貴人。」 蘇轍：「我是他弟弟……」 「切！」「浪費我時間。」「剛剛就覺得怪怪的，想說本人應該很帥。」「阿弟請幫我轉交這份禮物給蘇大學士。」眾人一哄而散。

蘇轍為了這件事，忍不住寫了一首詩跟哥哥抱怨：

誰將家集過幽都，逢見胡人問大蘇。 莫把文章動蠻貊，恐妨談笑臥江湖。

翻譯：是誰這麼紅啊？文章都紅透北半邊天了。我只要遇見胡人，他們都一直跟我打聽我家大蘇軾的事情。大哥啊，不要再用你的文章去撩番仔了啦！不然我在這個江湖上都不用混了。

其實蘇軾也曾經被朝廷派任出使遼國當生辰使，但蘇軾以自己年老遲鈍推辭了，他都沒想到自己原來在北方有這麼龐大的親衛隊和粉絲後援會。當然也不會想到幾百年之後，他的魅力還是影響超多人，成為不朽的傳說。

我的天才哥哥

蘇轍一直是蘇軾最親密的夥伴。他們之間的關係超越一般家人，更是精神上最契合的伴侶。

小時候蘇轍總是追在哥哥的後面，他想要追上哥哥，卻始終追不上，追著追著，似乎變成了一道哥哥的影子。

蘇軾的光芒太耀眼，他的個性外放活潑，而且很早就顯露出他的才華。作為天才的弟弟，蘇轍是知道的，他收起與哥哥比較的心，向內安頓自己，因此蘇轍的個性越越內斂穩重。

兩兄弟一動一靜，個性互補，名臣張方平小時候看過蘇氏兄弟，他評價說：「這兩個孩子都是天才，蘇軾聰明活潑，才智過人，但是性格穩重的蘇轍，一生成就可能會超過哥哥。」

過了幾年，父子三人來汴京趕考，兄弟倆一起考中進士，而蘇軾更是得到當年的榜眼，讓歐陽脩大力讚美，一舉成名。老父親蘇洵也跟著走紅。人們說，眉山蘇氏出天才了。他們反覆討論老蘇怎樣厲害，大蘇怎樣天才，夾在中間的蘇轍，討論度低，又一次做了影子人。

蘇軾後來去鳳翔做官了。蘇轍日夜思念兄長，他寄給哥哥一首詩，哥哥也回了他一首：「人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥。泥上偶然留指爪，鴻飛那復計東西。」〈蘇軾．和子由澠池懷舊〉

這是蘇軾最有名的詩之一，所有討論蘇軾的作品都不會漏掉這一篇佳作。這首詩好在哪裡呢？除了字句之外，更是那天才的意象︰「雪泥鴻爪」，蘇軾對於人生際遇有一種深刻體悟，他覺得人生就像飛雁踏過雪地留下的爪印一樣，是那麼偶然，鴻雁飛走後，沒有人知道牠的去向。也就是說人世間的遇合都是偶然而無常的。這四個字，甚至成為了經典的文學用語。

有的人從中體會出，既然人生這樣無常，那麼更應該把握當下，什麼都去努力，才不枉走這一遭。也有人認為，既然最終都是歸於虛無，那麼就不用太在意那些世俗的成就，只要活得盡興就好。

蘇轍畢竟是懂詩的，他讀到這詩之後，只怕會比我們更拍案叫絕。同時他也感到一些難過，從仕途到寫詩，他全方位落後於兄長了。

但是蘇軾卻不這麼想，他覺得自己的弟弟非常優秀，這世間上也只有弟弟能夠懂他，理解他。甚至還說蘇轍的詩文有自己到不了的境界，能夠與自己文章比肩的，也只有子由。

蘇轍，哥哥的守護者

元豐二年七月，烏臺詩案，蘇軾受政敵危害，被關進了御史臺，那是關押重犯的地方，大家都說大蘇這次肯定難逃一死。

蘇轍聽到消息雖然心急如焚，但他的個性沉穩，思慮周詳，他先想辦法將兄長一家老小接來，安頓在自己的家中，同時也給皇帝上書。

蘇轍寫的〈為兄軾下獄上書〉是經過縝密的思考而寫的，裡面不為蘇軾平反，而是先動之以情，說自己從小與蘇軾相依為命，有深厚的手足之情，再解釋蘇軾個性狂狷寡慮，比較衝動欠缺思考，所以才會犯下這個錯，但現在已經痛改前非，不會再犯了，最後哀求願意用自己的官職前途換兄長一條命。

宋神宗看完後也深受感動，終於赦免蘇軾，只是活罪難逃，蘇軾仍被貶至偏遠的黃州。蘇轍也受到牽連，被貶至筠州。

蘇轍在筠州五年，認真工作向朝廷表明他的真心，同時也寫出了他這一生最好的詩，最好的文。但人在黃州的哥哥，寫出大江東去浪淘盡，寫出了也無風雨也無晴，寫出了揀盡寒枝不肯棲，寂寞沙洲冷。那根本就不是凡人能追得上的呀！

蘇轍讚嘆著哥哥的才華，想著自己也許就這樣在筠洲過了一生，但名臣張方平的預言很快實現，比哥哥更內斂沉穩的子由，將向世人展現他的政治生涯最高成就。

鐵腕副宰相

年輕的神宗皇帝突然去世，十歲的小皇帝哲宗繼位，高太后垂簾聽政。高太后厭惡新黨及王安石，於是大刀闊斧決定掃滅新黨。她開始任用司馬光為宰相，舊黨成員紛紛被召回，其中也包括蘇軾、蘇轍，蘇家兄弟的機會終於來了。

蘇軾被任命為翰林學士，負責起草詔書，蘇轍擔任七品官的右司諫，官位雖不高，但可上書勸諫。司馬光對蘇軾寄予厚望，他希望借助這位文壇領袖之手，將舊黨的意志貫徹朝野。

這時新黨的勢力仍然強大，想要打倒新黨仍需要更多力量，可惜蘇軾並沒能符合司馬光的期待，他覺得新黨的變法也有些不錯的理念，不需要趕盡殺絕。

一貫沉默內斂的蘇轍挺身而出，完全掩蓋了蘇軾的鋒芒。蘇轍抓緊這個機會，一吐他悶了許久的怨氣，他亮出了如刀的心性，短短半年上書七十四篇，以激烈言辭和狠辣作風一舉清算新黨，滿朝震驚。

又因為蘇轍的個性內斂，行事小心，沒有人能抓到他的任何把柄，只能眼睜睜看著他一個一個殲滅新黨成員，蘇轍展露的才幹與鐵腕深得高太后青睞，官位扶搖直上，五十四歲這一年，他成為了大宋的副宰相。

蘇轍再也不是三蘇之中的那個影子人，小透明，他的政治成就比哥哥父親都高，正是印證了張方平所說的：「性格穩重的蘇轍，一生成就可能會超過哥哥。」

夜雨對床

人生起起伏伏，八年過去了，高太后去世。小皇帝哲宗拿回政權，他堅決不走媽媽的路，而要全面恢復新法，將被貶多年的新黨大老重新召回汴京，並委以大權。

新黨許多人當年曾經遭到蘇氏兄弟的清算，如今總算找到機會復仇，他們將兩兄弟往死裡貶，蘇轍一連被貶三級，蘇軾也被貶到蠻荒之地嶺南。

從這之後，蘇軾和蘇轍便進入了另一個離合循環之中，貶、再貶，兄弟聚少離多。

最後一次兄弟會面是紹聖四年，蘇軾被貶海南島儋州，而蘇轍則被貶雷州。在被貶的路上，五十九歲的蘇轍與六十二歲的哥哥在藤州相遇。他們似乎知道此生能陪伴彼此的時間越來越少了，於是兩人走得非常慢，一直走到蘇轍的貶謫地雷州，蘇軾將從這裡跨海前往海南。

蘇轍又一次看著兄長遠去的背影，他想起小時候總是跟在哥哥背後，像哥哥的一道影子，但此刻，他既不是他的影子，也不是他可以依靠的守護者，他們只是一對年老無望的老人。

蘇軾一生有兩大心願，就是為社稷「致君堯舜」和跟弟弟「夜雨對床」。可惜，這兩個心願都不能實現。直到臨終前他仍說：「惟吾子由，自再貶及歸，不及一見而訣，此痛難堪。」

蘇軾離世之後，蘇轍被朝廷召回，時代已然向前走，新舊黨爭也已落幕。蘇轍選在穎昌養老，他為哥哥寫了很長很長的墓誌銘，作為對敬愛的哥哥最後告別，這也是蘇轍最棒的作品之一，我們熟知的蘇軾的故事，都是出自於蘇轍的這篇墓誌銘。

《讀懂古人的痛，就能跳過現代的坑：史上最潮的國學經典》。圖／圓神出版提供

蘇轍將哥哥的家人接來穎昌，帶領兩百多人的大家族一起生活，從此他只是家族的長者，悉心照顧子姪們讀書做學問，而跟他同一輩的文人也都離去，歐陽脩、王安石、曾鞏都走了，蘇轍像是被遺落的名家，看著軟弱的徽宗無力撐起大宋，他什麼也不能做。

蘇轍於七十四歲這一年去世，他叮囑孩子們把他葬在蘇軾旁邊。他想起哥哥二十多歲跟他約定歸隱之後要夜雨對床，但這一生卻始終沒有機會，總是被命運之手給折磨、給翻覆，終生顛沛流離，生時無法好好相聚，直到死後才可以比鄰而居，完成那好早好早以前的約定了。

(本文摘錄自《讀懂古人的痛，就能跳過現代的坑：史上最潮的國學經典》，圓神出版，未經同意禁止轉載。)