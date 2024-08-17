鬼月到3星座有「鬼才」 射手心電感應強、第一名搞定所有怪咖

鬼月到，不少人都容易有感應，也常有靈光一現的想法。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，3星座在不同方面有「鬼才」，不妨好好把握，為自己創造機會。

Top3:射手座／工作鬼才

射手座心電感應很強，很能知道他人想法，在工作中都能想出奇怪點子，任何有創意想法的好主意都難不倒他們，堪稱工作鬼才。

Top2:天蠍座／生活鬼才

天蠍座想法很多，會一直想要超越自己與別人，勇於在工作領域與生活中嘗試新事物，也擅於開發團隊與打造新事物，因此你們是生活中的鬼才。

Top1:摩羯座／人際鬼才

摩羯座擅於領導，在領導中發現任何問題或著難搞的人，都能憑藉智慧將人才搞定，還能推展人脈，將不同的人聚集一起。因此摩羯是人際方面的鬼才之人。

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