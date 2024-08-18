殺破狼週運勢／白羊職場受多人矚目 天秤戀情被橫刀奪愛

殺破狼2024年8月19日～8月25日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，水星持續在戀愛宮位逆行，與太陽呈現合相，與過去曾經喜歡的對象成功復合，破鏡重圓。即便不吃回頭草的白羊座，也會收到前任情人遲來的道歉，覺得自己可以放下了。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，目前工作量較為輕鬆，可在這段時間把休假使用完畢。某些白羊座正在執行一件光鮮亮麗的任務，受到許多人矚目，不過嫉妒的閒言閒語也不少。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，朋友情緒不佳，不斷找你抱怨，會暫時封鎖對方，心情不想被影響。某些白羊座會離開一個團體，與一些人從此漸行漸遠。

溝通運方面，木星與火星持續呈現合相，與週遭的人溝通較沒耐心，常常發生誤會而起爭執。某些白羊座則是受到流言蜚語的攻擊，雖然覺得解釋也沒用，但感到心煩。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會在此時卸下一個任務或職務，功德圓滿。某些金牛座會跳槽到新的單位，這段時間都在辦理交接，並對新的未來充滿期待。

感情運方面，金星在戀愛、子女宮位行進，會邂逅、認識有好感的天菜。然而金星受到土星與木星、火星影響，對方或你已經有穩定伴侶，心動卻不能行動。某些金牛座會想收養寵物，但每個月會增加許多開銷而猶豫不決。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位持續逆行，居家環境正在修繕，有很多問題浮現，會花一大筆開銷。某些金牛座與家人溝通不良，親人會拿過去發生的事情跟你翻舊帳。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與火星呈現合相，受到在人際關係宮位的土星與玩樂宮位的金星影響，購物、消費會遇到態度很差的服務人員，花錢受氣。某些金牛座在吃喝玩樂與人際關係方面的開銷過多，使得生活費用入不敷出。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，在海外留學、打工渡假、交換學生、外派的雙子座，會結束在異鄉的生活，回到自己的故土。某些雙子座結束了長期的旅行，覺得負能量被清理掉了。

本週須注意的部分

溝通運方面，水星持續在溝通宮位逆行，與太陽呈現合相，和週遭的人溝通不良，常發生令你啼笑皆非的誤會。某些雙子座過去說過的話被他人挖出來公審，十分不愉快。

工作運方面，在志業宮位的土星受到家宅宮位的金星與命宮的木星、火星影響，創業遇到瓶頸，會被家人要求放棄現在的事業，回鄉發展。某些雙子座則是因為身體欠佳，必須要休長假好一陣子。

健康運方面，木星與火星合相在命宮，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，同時工作有過勞的傾向，許多器官發生不明原因的疼痛。當心罹患麻煩的疾病，甚至需要動手術治療

巨蟹座：

整體運勢

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，某個困擾已久的病痛，會找到醫術高明的醫生，在短時間內治癒，覺得真是太神奇了。某些巨蟹座則要當心吃壞肚子，體重一下掉了好幾公斤。

工作運方面，太陽進入面試、考試宮位，與金星齊聚，面試新工作會十分亮眼與討喜，很快就會收到錄取通知了，某些巨蟹座會考取公務人員資格，進入公營單位服務。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位持續逆行，與太陽呈現合相，當心遺失錢包、貴重物品、信用卡或是證件需要重新辦理。某些巨蟹座的個資被盜用，帳戶暫時凍結。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到逆行的水星影響，朋友向你借錢，遲遲不還，會覺得這樣的友情很廉價。某些巨蟹座購物時發生消費糾紛，憤而退貨，但一直收不到退回的款項。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，手上有餘裕的資金，會想品嚐昂貴的餐廳，或是購買一些奢侈品，犒賞自己。但由於金星受到財務宮位的土星影響，有投資習慣的獅子座仍仍被套牢，需要有些耐心等標的物漲回來。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與火星呈現合相狀態，並受到在財務宮位的土星影響，與人發生財務糾紛，雙方引爆嚴重衝突，甚至需要尋求司法途徑解決紛爭。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到在命宮逆行的水星影響，在職場的突發狀況較多，許多問題在此時不斷修正與回溯。某些獅子座工作慣用的3Ｃ用品故障，造成重要文件遺失。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與情感對象不斷有摩擦，發生爭執，甚至在此時分道揚鑣。還在曖昧狀態的獅子座，會無預警被喜歡的人封鎖，自己也不知做錯了什麼。

處女座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會在此時完成一個任務或職務，終於可以卸下重擔，塵埃落定。某些處女座則是在此時轉換工作單位，目前正在各項事務的交接階段。

人際關係方面，太陽進入命宮，同時金星持續在命宮行進，會收到許多禮物與祝福，覺得自己其實人緣還不錯。某些處女座到常光顧的店家有特殊優惠，獲得消費折扣或贈品。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到木星、火星，以及命宮的金星影響，覺得和情感對象沒有未來，兩人皆無心維繫關係。某些處女座和喜歡的人復合失敗，困在失落的情緒中，難以釋懷。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，容易因為工作過勞，引起胃痛。太陽進入命宮，與金星齊聚，注意心血管方面的問題，並要小心著涼感冒或病毒感染，使得喉嚨發炎、失聲。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，水星持續在人際關係宮位逆行，會在某些場合巧遇學生時代的同窗，可能當場開起小型的同學會。某些天秤座則是與很久不見的朋友見面聚會，彼此間有聊不完的話題，不斷地交流。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛、娛樂宮位，喜歡的人另結新歡，原本的戀情被人橫刀奪愛。某些天秤座崇拜的偶像被醜聞纏身，或是突然閃婚，難以接受，只好脱粉。

工作運方面，在工作宮位的土星受到金星以及木星、火星影響，目前的工作嚴重過勞，會想辭掉工作，給自己放個長假，好好休息。某些天秤座無預警被裁員，不知未來該何去何從。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與火星呈現合相，受到金星與土星影響，在海外旅遊的天秤座，行程排得過於緊湊，有些行程只能忍痛捨棄。某些天秤座到海外時水土不服，睡眠不足，或是身體出現不適的症狀。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，太陽進入人際關係宮位，與金星齊聚，有許多交際應酬的邀約，和朋友能講講垃圾話，發洩負面情緒，心情會好些。某些天蠍座在一些活動中認識有好感的人士，雙方交換聯絡方式。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，親人較為情緒化，害你每天不想回家。某些天蠍座會與鄰居發生不愉快的爭執，對方蠻不講理，需要尋求執法人員來處理糾紛。

工作運方面，水星在志業宮位逆行，手上有許多事務不斷需要修正，需要有些耐心。某些天蠍座職場中的3Ｃ用品突然故障，辦公室亂成一團，造成你無法好好工作。

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到在人際關係宮位的金星與在慾望宮位的火星、木星影響，發現戀愛對象肉體出軌，兩人之間的關係出現裂痕。某些天蠍座目前受到一些外在誘惑，有暈船的傾向。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，會承接一個光鮮亮麗的任務或職務，在職場成為焦點，然而金星亦受到在夥伴宮位的火星與木星影響，當心功高震主，或是被同事嫉妒，孤立無援。

本週須注意的部分

遠行運方面，在遠行宮位逆行的水星受到天王星影響，在異國旅行容易遇到突發事件，使得你必須取消部分行程，提前返家。某些射手座可能會受困在某個區域，進退兩難，動彈不得。

感情運方面，火星與木星合相在感情宮位，受到在家宅宮位的土星與在志業宮位的金星影響，與情感對象為了工作以及雙方家庭差異而爭執，甚至因此不歡而散，分道揚鑣。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到志業宮位的金星影響，會為了工作需要離家，或是搬家。某些射手座接管的工作需要經常出差，無暇管理居住環境，使得住宅空間越來越髒亂。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛、子女宮位的天王星與冥王星有良好連結，喜歡的人會贈送價值不斐的禮物，使你受寵若驚。某些摩羯座拍攝寵物或小孩的影片放在社群媒體，受到許多人瘋傳，孩子成為網紅，還帶來許多收益。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的火星與木星受到在遠行宮位的金星與在交通宮位的土星影響，會需要到外地出差，雖然差旅待遇頗佳，但要完成的任務十分棘手。某些摩羯座則是需要不斷與海外人士溝通，會覺得語言能力需要加強。

溝通運方面，在溝通宮位的土星受到在工作宮位的火星、木星影響，在職場和客戶、上司、同事溝通不良，有很多委屈必須自己吞，對於這樣的工作環境感到厭倦。

健康運方面，火星與木星合相在工作宮位，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，工作有過勞的傾向，肝火較旺，容易長痘痘、嘴破、口臭，需好好放鬆休息。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，太陽進入財務宮位，與金星齊聚，會有些許的被動收益入帳，對經濟狀況不無小補。有投資習慣的水瓶座，手上的標的物指數成長，若不要太貪心，可小賺作收。

感情運方面，水星持續在感情宮位逆行，與前任情人餘情未了，終於破鏡重圓，順利復合。單身的水瓶座，會與初戀情人巧遇，雙方會互留聯絡方式，日後有發展的可能。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到逆行的水星影響，與家人冷戰中，經常利用各種理由晚歸，或是在外過夜，甚至離家出走。某些水瓶座家中的電器用品故障，生活受到影響。

健康運方面，太陽進入疾厄宮位，與金星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲。並注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不要大意。

雙魚座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星與在心靈宮位的冥王星有良好連結，會很隨興地快閃某個城市，挖掘到私房美景，感到驚喜。某些雙魚座為了工作到外地出差，不妨放鬆心情順便遊覽當地，感受特殊的人文風情。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與金星齊聚，與喜歡的人互訴衷曲，關係明朗化，很快陷入熱戀狀態，但由於金星受到土星與木星、火星影響，兩人之間還有一些障礙需要克服，戀情不被週遭的人祝福與看好。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星與火星呈現合相，受到在情感宮位的金星與命宮的土星影響，家人過度干涉你的情感問題，甚至逕自安排相親，感到困擾與生氣。

工作運方面，水星在工作宮位逆行，手中的業務推展面臨困難，許多事務不斷修正，工作感到困擾。某些雙魚座工作所需的3Ｃ用品故障，有許多資料難以讀取，必須花很多時間解決問題以及修復電子工具。

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