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下半年大爆發！這三個星座的事業愛情雙豐收 你上榜了嗎？

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下半年大爆發！這三個星座的事業愛情雙豐收，你上榜了嗎？(圖片來源：Shutterstock)
下半年大爆發！這三個星座的事業愛情雙豐收，你上榜了嗎？(圖片來源：Shutterstock)

時間過得真快，我們已經進入2024年的下半場了！這個上半年，大家都有哪些收穫呢？事業、愛情、生活是否出現了令你滿意的變化？

上半年已成過去式，下半年又有哪些星座會受到好運加持，一路開掛？跟著科技紫微網一起來看看吧！

獅子座

獅子座今年在事業方面呈現「付出在前，享受在後」的現象，上半年的辛勞付出，將在下半年得到回報。獅子將有機會接觸到更多重要人物和資深前輩，能因為貴人的幫助而改變以往的思維局限，獲得一些重要的啟示。戀愛中的獅子甜蜜升級，有機會步入婚姻殿堂，但要記得尊重對方的習慣和想法喔。

水瓶座

水瓶座下半年運勢將有可喜的變化，在好運的加持下，先前的努力將顯現成果，苦盡甘來。由於個人能力的提升，且一直堅持不懈，往前邁進，好的機遇將會到來。在感情上，上半年的爛桃花讓你損失頗多，但下半年邂逅正緣的機會會增加，同時個人魅力也提升了，容易遇到心儀的對象喔。

摩羯座

下半年冥王星進入摩羯座，將會為摩羯帶來變動，遇到新氣象和新事物的崛起。只要你能以開放進取的心態，去迎接來自工作、生活方面的新挑戰，將能快速習得、掌握你所欠缺的經驗，這對於正處於學業進修、或準備考機關職缺的人，將特別容易獲利。

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