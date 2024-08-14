誰是8月財運之王？最旺生肖大公開！

八月財運之王即將揭曉！在這個月，哪些生肖將成為財運最旺的幸運兒？快跟著科技紫微一起來看看，你是否榜上有名？

正財最佳：生肖虎

偏財最佳：生肖龍

投資財最佳：生肖羊

業務財最佳：生肖豬

生肖鼠

有付出必有回報，只要不坐吃山空、懶得活動，資產就有增值的趨勢！尤其懂得人情世故、會適當彎腰陪禮的人，會因貴人的加持，而有多方進財的喜訊。此運頗利智慧生財，有經商念頭、或有「以錢生錢」的機會，大可行動起來，只要方向正確，秉持小處著眼、大處著手的踏實經營策略，多能開張大吉。

生肖牛

本月破耗嚴重，金錢流動性強，此運勢不宜扮演金錢主控者，否則財務缺口會愈破愈大。補救之法，可運用「置產策略」來守住財富。定性不足者，本月恐因感情問題、或貪於玩樂，使事業陷入停滯狀態，財運倒退；而事業有成者，遇到「色誘」的機會特別多，千萬要克制這方面的支出，以免賠了夫人又折兵。

生肖虎

財神多眷顧，財氣興旺的一個月，得財輕鬆不費力。即便你不是「早起的鳥兒」，也還是有不少撿現成的機會，自然得財就好！財富匯集力量強，可運用的資金多，賺錢態度積極。不過，若是經商者，此月需特別小心，莫因過度開發訂單，而使資金本體無法周轉負荷，樂極生悲。

生肖兔

你覺得錢夠用就好了，所以對賺錢這檔事興趣不大。所幸，本月會有父母長輩的庇蔭，或義氣友人的幫助，也許是提供賺錢管道，也許是給予經濟支援。需注意的是，此運宜賺取清貴之財，莫因職務便利而搞小動作，例如收人紅包替人辦事、隱瞞事實真相等，若犯此戒，可是會招來禍端的！

生肖龍

本月有正財、偏財、破財並存，左手進帳，右手花光！逢此運者胃口大開，對領死薪水不甚滿意，會尋覓更多的生財機會。人際關係良好者，可因得寵而獲得意外之財，但若只存肥己之心，無利他之意，則會因失人心而財氣盡失！另外，賺取正財需要體力與精神的支援，若有偷懶之意，所得正財有限。

生肖蛇

強旺之運，此運扶強不扶弱，經濟實力雄厚者將能錢滾錢，利滾利；無家底且賭性大者，越是冒險投機，越會連褲子都輸掉。企圖心強者發展順遂，有主導大局的機會；企圖心不強者，遇到越大的變動，受到的打壓越多。功底紮實者可發揮得淋漓盡致；實力不強者，則需謹防自以為是而抗拒他人安排。本月若想求財，就避開自己的短處，專攻強項。

生肖馬

亂中得機、漸入佳境之運。本月會遇到特別多的怪事，在氣氛詭異、明爭暗鬥、競爭激烈的環境中，你適合扮演低調行事的隱形人，方能杜絕破壞者、競爭者的襲擊，最終還能漁翁得利。月初挫折多，當成磨練就好，累積實力，待月末時機成熟，就有異軍突起的機會。

生肖羊

「天女散花」之運，財氣不穩，散財嚴重。若不想看到借出去的錢財遲遲不見歸還或被賴帳，不想被人當豬宰，還是多在人前裝窮為妙，尤其要謹防與你玩曖昧的異性將你的錢掏空。小人運也伺機而動，小人會戴著親善好相處的假面具來接近你，在求財關鍵時刻往往會重踩幾腳，讓你翻不了身。記住，莫把親友的勸阻當耳邊風！

生肖猴

開運、爆發之運，逢此運必有突然發跡、異軍突起的機會。同時也是運氣的轉捩點，前期不如意者逢此運是轉運的關鍵時機！開運的訣竅在於「活動」、「人氣」，必須不停的動，活躍於人群中，好運自然跟著來！就怕沒有動力、光想不做，使賺錢的技能統統生鏽！

生肖雞

本月財運多口舌是非，容易為了金錢問題與人起爭執。財務方面只要能獨立作業，就絕對不要與他人有金錢牽連。賺錢方面將會費力不討好，需耗費唇舌對客戶、上司進行分析、介紹說明，結果卻不一定會遂人願。消費上宜注意寅吃卯糧，有先消費後付款的傾向，稍有不慎恐債臺高築，因此儘量別用信用卡或借貸的方式來付款。

生肖狗

宜把焦點放在努力求財、努力儲蓄上面；收入來源均為薪俸財，業務不穩定、或出勤時間不足，則不容易賺到錢！雖然金錢運氣不錯，發生財務困難多能逢凶化吉，但交際應酬仍會成為你此月主要的破財點。若想存錢，就該降低交際應酬次數，以防出門在外遇到「吸錢鬼」，被當成凱子！

生肖豬

此月逢守成之運，利於在現成的基礎下求生存，不利開創與變動。穩定任職者可得高薪，主要生財管道為薪酬福利，資歷愈高得財愈輕鬆，比如公司股票增值、績效獎金豐厚等等。生意人宜延續舊有的發展模式，企業經營者則應將重點放在企業形象上，有良好的口碑與形象方能爭取更多的訂單。若有合夥機會，合夥範疇也應限定在熟悉領域。

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