快訊

離開29分鐘害漸凍症老翁缺氧喪命 看護要賠726萬元

爭議全壘打！中職聯盟認吉力吉撈滿貫砲是誤判 深夜發公告對「小房間」開罰

唐綺陽星座運勢週報：魔羯事業順風順水 射手感情付出太多

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

唐綺陽星座運勢週報8/12-8/18】

星象影響：天王星停滯、火木合相、水逆回獅子

天王星停滯，出現不按牌理出牌的怪人、怪事、怪現象，奇特價值觀來顛覆大眾的固有思維。星盤25-28度有星者，需注意養生及身體狀況。週三火木合相，星盤15-17度有星者，工作及感情皆有爆紅機會。週四水星逆回獅子，檢視事業及情場表現，注意溝通不良、易不耐煩的情況。

12星座個別運勢：

雙子：工作上別故步自封、庸人自擾；感情不要只看缺點

天秤：時機未成熟覺得不踏實；桃花多但都不入眼

天蠍：工作太親力親為會過勞；感情死腦筋易卡關

射手：外部狀況多疲於應對；感情中付出太多使人勞累

巨蟹：成為團隊中的溝通潤滑劑；感情受異國風情吸引

處女：做事謹慎小心翼翼；感情方面重視長遠規劃

水瓶：攸關成敗的關鍵時刻；深度溝通感情可推進新階段

雙魚：擔任執行幫手更合適；展現強項會更有魅力

牡羊：揮別過往開啟新篇章；感情有再續前緣的機會

金牛：好的合作使你如虎添翼；感情甜蜜兩情相悅

獅子：事業有貴人耳提面命；感情上不要太囉唆嘮叨

魔羯：事業順風順水蓄勢待發；感情可多製造些驚喜

唐綺陽 星座運勢 溝通 獅子

延伸閱讀

模仿不來、更不可能超越！「3星座」天生有獨特性格 靈魂更是萬中挑一

3星座情緒寫臉上！牡羊「根本屁孩」、水瓶自以為演很好、這星座等人哄

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1星座「機會多」：能賺取豐厚獎金

別指望專情！最容易紅杏出牆的「4大星座」 雙子愛找刺激、射手要空間

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：魔羯事業順風順水 射手感情付出太多

天王星停滯，出現不按牌理出牌的怪人、怪事、怪現象，奇特價值觀來顛覆大眾的固有思維。星盤25-28度有星者，需注意養生及身體狀況。週三火木合相，星盤15-17度有星者，工作及感情皆有爆紅機會。週四水星逆回獅子，檢視事業及情場表現，注意溝通不良、易不耐煩的情況。

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1星座「機會多」：能賺取豐厚獎金

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人忙得辛苦又疲憊，卻能得到一筆豐厚的獎金，有人則是拿出滿熱情和活力，就能得到滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／牡羊有付出必有收穫 有利藝術創作

2024-08-12牡羊座短評：事業、愛情皆豐收。【整體運】有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯

殺破狼週運勢／巨蟹財運不佳「當心錢財遺失」 天秤戀情急速升溫

天秤座感情運方面，在戀愛宮位的冥王星相位良好，與喜歡的人在親密關係上十分愉悅，雙方之間的戀情急速升溫。某些天秤座對曖昧對象表現出一些醋意，被對方察覺，而對你有點心動。

七夕單身別哭！三生肖「一個人」過更好…賺大錢+業績旺旺來

8月10日就是七夕情人節，沒有對象也不要太難過。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有三個生肖「七夕」單身反而賺大錢，會活得更漂亮。

3星座情緒寫臉上！牡羊「根本屁孩」、水瓶自以為演很好、這星座等人哄

人人都會有喜怒哀樂的情緒，但是有的人會隱藏，有的人卻是直接表現出來。旺好運分享，有三個星座情緒寫在臉上，快看看都有誰上榜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。