唐綺陽星座運勢週報：魔羯事業順風順水 射手感情付出太多
【唐綺陽星座運勢週報8/12-8/18】
星象影響：天王星停滯、火木合相、水逆回獅子
天王星停滯，出現不按牌理出牌的怪人、怪事、怪現象，奇特價值觀來顛覆大眾的固有思維。星盤25-28度有星者，需注意養生及身體狀況。週三火木合相，星盤15-17度有星者，工作及感情皆有爆紅機會。週四水星逆回獅子，檢視事業及情場表現，注意溝通不良、易不耐煩的情況。
12星座個別運勢：
雙子：工作上別故步自封、庸人自擾；感情不要只看缺點
天秤：時機未成熟覺得不踏實；桃花多但都不入眼
天蠍：工作太親力親為會過勞；感情死腦筋易卡關
射手：外部狀況多疲於應對；感情中付出太多使人勞累
巨蟹：成為團隊中的溝通潤滑劑；感情受異國風情吸引
處女：做事謹慎小心翼翼；感情方面重視長遠規劃
水瓶：攸關成敗的關鍵時刻；深度溝通感情可推進新階段
雙魚：擔任執行幫手更合適；展現強項會更有魅力
牡羊：揮別過往開啟新篇章；感情有再續前緣的機會
金牛：好的合作使你如虎添翼；感情甜蜜兩情相悅
獅子：事業有貴人耳提面命；感情上不要太囉唆嘮叨
魔羯：事業順風順水蓄勢待發；感情可多製造些驚喜
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