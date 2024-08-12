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本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1星座「機會多」：能賺取豐厚獎金

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
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在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人忙得辛苦又疲憊，卻能得到一筆豐厚的獎金，有人則是拿出滿熱情和活力，就能得到滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬龍

演藝人生總是潮起潮落，起伏不定，永遠不知道何時能有成名的一天，如果你是演藝工作者，在本周會有很不錯的際遇，在這段時間裡，無論是哪方面的表演或是自媒體，都有機會登上電視台，打開知名度，隨之而來的就是各界邀約以及表演酬勞，所以請好好加油，努力一定會有收穫的。

第四名：血型B型+生肖屬豬

如果你是工廠員工，特別是製造業，總是重複著再重複一樣的工作內容，在本周將要變本加厲的加重重複，因為在這段時間裡，公司會接到大筆訂單，需要各單位全力配合加班，讓你忙得辛苦又疲憊，但可別怨嘆，你的辛勤付出，老闆都清楚明瞭，你將有機會得到一筆豐厚的加班獎金。

第三名：血型AB型+生肖屬兔

如果你是開個人工作室，以獨資為主，屬於論件計酬的方式收費，本周的工作業務量會向上提升，在這段時間裡，將有許多舊雨新知前來下單，讓你開心得合不攏嘴，但是在接單後，就要把最好的展現給客戶，提供最佳的服務品質，如此就能讓這波財運，源源不絕的持續流轉。

第二名：血型O型+生肖屬鼠

在美食林立的城市中，餐飲業總是面對強大的競爭力，只要欠缺特色，就很可能被淘汰，如果你是中式餐廳的經營者，特別是快炒店，在本周會有生意興隆的好運勢，這段時間裡要充滿熱情和活力，並且加快出餐速度，這將能帶給你更多的翻桌率和滿滿的財富。

第一名：血型B型+生肖屬羊

如果你的工作是銷售員，需要不停地推銷以及介紹產品的工作者，在本周會有許多不錯的機會在等著你，這段時間裡能接觸到各類型的客戶上門，你可別以貌取人，一定要一視同仁，用相等的態度對待，只要能夠細心解說，替客戶著想，就能讓你的業績大爆發，短時間內賺取豐厚的業績獎金。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

客戶 生肖 血型 財富

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