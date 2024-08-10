快訊

炎亞綸七夕認愛！交往3年真情告白「願意全部給出去」

鄂霍次克海規模6.8地震！日本北海道、青森等6地有感搖晃

模仿不來、更不可能超越！「3星座」天生有獨特性格 靈魂更是萬中挑一

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

有些人天生就有著相當獨特的性格，靈魂更是萬中挑一，他們只有被模仿，卻從來不可能被超越，「搜狐網」列出這些星座都是這樣的，他們人生精彩，也讓人羨慕。

水瓶座

每次談到這個話題時，最不能忽略的，大概就是水瓶座了，毫不客氣的說，儘管水瓶座本身總是相當低調，又很愛隱藏，但他們又總會在不經意當中，將自己曝露，他們這類人身上處處都彰顯著與眾不同，就本質來說，他們的思維沒幾個人能了解。

水瓶座的個性不僅僅體現在他們的思維，更反映在性格上，和水瓶座的人相處久了，總會無奈發現一個事實，那便是了解他們越多，感覺越不了解他們的地方更多，總之，他們具備萬中挑一的靈魂，從來都是獨一無二。

雙子座

就算想要模仿雙子座，也模仿不來，因為他們就是不按牌理出牌，今天給你的感覺或許是溫柔的，但還沒過完，你可能又會從他們身上讀到霸氣的成分。

總結來說，我們說雙子座的個性獨特，往往是因為他們本身屬於相當複雜的一類人。或許對別人而言，相處久了，就能讀到他們身上的性格特徵，但雙子座分明就是具備著成百上千的性格，在一百個人的眼中，往往就存在著一百個不同的他們，完全不是隨便一個人，能夠輕易Get到的。

射手座

羨慕射手座的人從來都不在少數，他們生來就具備一個相當高的天賦，在別人眼裡看來，就是一個無拘無束，生活最快樂的一類人。

射手座永遠都是用一份雲淡風輕的心態，去體驗生命帶給他們的一切，就單純這一點來說，別人是很難做到的。當然，射手座更不會缺少的，就是一個有趣的靈魂，不管誰跟他們相處後，都會相當幸福、快樂，總讓人忍不住靠近。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

射手座 星座 水瓶座 雙子座

延伸閱讀

別指望專情！最容易紅杏出牆的「4大星座」 雙子愛找刺激、射手要空間

5星座越逼越失控！ 金牛難溝通、射手唱反調、這星座看似隨和內心「硬得像石頭」

今晚鬼門開！3星座淪為「地獄倒楣鬼」…遇詐騙、挨告還感情破裂

「薪水小偷」他們上班看心情！ 射手懶雙子貪玩、第一名一臉認真超意外

相關新聞

模仿不來、更不可能超越！「3星座」天生有獨特性格 靈魂更是萬中挑一

有些人天生就有著相當獨特的性格，靈魂更是萬中挑一，他們只有被模仿，卻從來不可能被超越，「搜狐網」列出這些星座都是這樣的，他們人生精彩，也讓人羨慕。

別指望專情！最容易紅杏出牆的「4大星座」 雙子愛找刺激、射手要空間

有些人對感情很專一，只要愛上了就不會亂來，但相反的，有些人無法定下來，就算有了另一半，還是會忍不住找樂子。「搜狐網」列出12星座中有4大星座最容易在感情中「紅杏出牆」，來看有誰。

工作順位總是擺第一！事業心超強6大「工作狂星座」公開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「工作狂星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大工作狂星座排行。

今日七夕超忙！不為人知9項傳統風俗…開智慧、旺運、求子、引桃花全包

今天是農曆七月七日七夕情人節，俗諺有云「七夕今宵看碧月，牛郎織女渡河橋」，命理師楊登嵙說，民間有許多有趣的風俗都在農曆七...

每日星座運勢／射手容易受人引誘而 發貪念要小心

2024-08-10牡羊座短評：散播快樂，樂於助人。【整體運】今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機

七夕單身別哭！三生肖「一個人」過更好…賺大錢+業績旺旺來

8月10日就是七夕情人節，沒有對象也不要太難過。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有三個生肖「七夕」單身反而賺大錢，會活得更漂亮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。