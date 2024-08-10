別指望專情！最容易紅杏出牆的「4大星座」 雙子愛找刺激、射手要空間

有些人對感情很專一，只要愛上了就不會亂來，但相反的，有些人無法定下來，就算有了另一半，還是會忍不住找樂子。「搜狐網」列出12星座中有4大星座最容易在感情中「紅杏出牆」，來看有誰。

雙子座有敏捷的思維、無窮的好奇心和變化莫測的情感。他們彷彿永遠在尋找新鮮感和刺激，這使得他們在感情中顯得不夠穩定，容易給外界留下「花心」的印象。

實際上，雙子座需要的是一個能跟上他們步伐，能進行深度精神交流的另一半。因此，當雙子座感到關係變得乏味或是缺乏挑戰性時，他們可能會尋求外界的刺激，但不意味著他們不珍視眼前的感情。

天秤座的人尋求和諧與平衡，他們在人際關係中擅長扮演調解者的角色，這也使得他們在感情世界裡容易陷入兩難的處境。天秤座的人難以拒絕他人的好意，就怕會傷害人，這種優柔寡斷的性格，有時會讓人誤以為他們在感情上不夠堅定。

然而，天秤座內心深處對於真愛的渴望是極為強烈的，他們想找到一個能夠與之共度風雨、相互扶持的伴侶，只是在尋找的過程中，可能因為過於追求平衡而猶豫不決，甚至誤打誤撞給外界錯誤的信號，但請相信，一但天秤座認定了某人，就會竭盡所能去維護這份感情。

射手座是12星座中的探險家，他們熱愛自由，渴望探索未知的世界。在感情中，射手座同樣追求無拘無束的相處模式，他們不喜歡被束縛，需要足夠的空間去追求自己的夢想和興趣，這種對自由的嚮往，容易被誤認為在感情上不負責任，容易「紅杏出牆」。

但實際上，射手座對於感情的態度是真誠而熱烈的，他們只是希望與伴侶建立一種基於信任與尊重的關係，而非傳統的依賴和束縛，當射手座感到伴侶能理解和支持時，他們會更加珍惜這段感情，用自己的方式表達深情厚意。

雙魚座是情感世界的浪漫主義者，他們擁有豐富的想像力和敏感的心靈，對待感情總是充滿理想與憧憬。雙魚座在愛情中容易投入全部的熱情與精力，但同時也容易因為過於理想化而受到傷害，雙魚座可能會選擇逃避或尋求安慰於他人，這在一定程度上增加了他們被誤解為「紅杏出牆」的風險。

然而，雙魚座內心深處對於真愛的執著與忠誠是無庸置疑的，他們渴望的是一份能夠觸動靈魂深處的愛情，一但找到，便會全心全意投入，甚至願意為對方犧牲一切。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。