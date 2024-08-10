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工作順位總是擺第一！事業心超強6大「工作狂星座」公開

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
工作順位總是擺第一！事業心超強6大「工作狂星座」公開 圖片來源/unsplash
工作順位總是擺第一！事業心超強6大「工作狂星座」公開 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近6個月內「工作狂星座」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大工作狂星座排行。

有些人天生具有強烈的事業心，總是將工作擺在第一順位、投入高度的專注和熱情，甚至可能因此犧牲個人時間與社交生活！你的生活周遭也有這種「工作魔人」嗎？本次我們便針對「工作狂星座」進行觀測，一起來看有哪些星座上榜吧！

「摩羯座」務實負責易有工作狂特質 「處女座」完美主義做事要求一絲不苟

▲ 網友熱議6大工作狂星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議6大工作狂星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近6個月內網友針對「工作狂星座」相關話題的討論，可以發現最多網友提及的是「摩羯座」。就有網友表示「摩羯的情緒其實往往都跟『責任』有關」，而又因工作也屬於一個人的責任範圍，因此摩羯容易在工作上相當投入，引起不少人贊同留言「摩羯都是埋頭苦幹型」、「摩羯會把事情做到超過100分」等，認為摩羯座務實負責的個性會讓他們出現工作狂傾向，雖然可能會使身心靈疲累，但也能自獲得的肯定中得到滿滿成就感。

而經常被稱為「完美主義者」的「處女座」是另一個備受網友熱議的工作狂星座。就有網友發文表示，自己的處女座伴侶在熱戀期過後「整個心思只在意工作」，讓他煩惱道「這就是處女座的性格嗎？」。

不少網友看了之後直呼「跟處女座交往，差不多是這樣的模式」，表示處女座常常會想要將事情做到最好，但也可能在過度投入的同時疏忽了身邊人的感受，使另一半情緒價值不被滿足。

對此，許多人建議，若伴侶是個工作狂，另一方也可以適時調整生活重心，或者發掘自己額外的興趣來轉移注意力，進而舒緩不安的情緒，最重要的是雙方要能尊重彼此、良好溝通。

此外，「天蠍座」也被許多網友點名有工作狂傾向。在網上就有一篇名為「天蠍座等於毫無情感的工作機器？」的貼文掀起熱烈討論，吸引不少本身就是天蠍座的網友留言「我天蠍，工作佔據大多心思時會無法再容忍其他人事物」、「天蠍真的一忙起來就是好幾天不回訊息」等，引起廣泛共鳴。

你也是朋友口中的工作狂嗎？專注投入事業並不是壞事，但卻有可能因此忽視了身邊親朋好友或伴侶的感受和情緒，此時不妨多與對方交流溝通、說明各自的想法，找到最適合自己的工作平衡和相處之道！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「工作狂星座」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/08-2024/07/08，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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