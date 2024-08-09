聽新聞
test
0:00 / 0:00
誰是驚世媳婦？處女座「說她一句嗆十句」、這星座砸大錢送公婆出國換清靜
女人結婚後，經常因為個性和生活理念不合，與公公婆婆起爭執。星座專家白瑜老師《命運好好玩》節目中分享三個容易成為「驚世媳婦」的星座，快來看看妳有沒有上榜吧！
▎第三名、處女座
理性務實、不給控制
她可以做牛做馬，但前提是自己甘願做，如果不是真的需要做那件事，並不會願意去做。如果跟處女座媳婦鬥嘴，會鬥不完，她很會察言觀色，你講一句她可以回十句，屬於自動自發的星座。
▎第二名、天蠍座
獨立固執、難以駕馭
因為本身有目標的關係，她在外面可以忍受任何折磨，但是回到家她就是「大王」，要讓她有時間休息，事情要分開講，千萬不可她太累還逼她做事，此外，天蠍比處女更固執，因此婆婆在面對天蠍座時，要有威德在，否則難以駕馭。
▎第一名、獅子座
不怕衝突、氣場強大
無法忍受家裡對她過於控制，甚至會為了擺脫婆婆的控制，主動花一大筆錢買機票送婆婆出國玩，婆婆要買什麼都可以，但是她就是要休息。其實獅子座腦袋轉很快，只要是站在「同一國的一家人」，無論怎麼對抗，最後都是幸福的小連結喔！
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言