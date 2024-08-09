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誰是驚世媳婦？處女座「說她一句嗆十句」、這星座砸大錢送公婆出國換清靜

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

女人結婚後，經常因為個性和生活理念不合，與公公婆婆起爭執。星座專家白瑜老師《命運好好玩》節目中分享三個容易成為「驚世媳婦」的星座，快來看看妳有沒有上榜吧！

▎第三名、處女座

理性務實、不給控制

她可以做牛做馬，但前提是自己甘願做，如果不是真的需要做那件事，並不會願意去做。如果跟處女座媳婦鬥嘴，會鬥不完，她很會察言觀色，你講一句她可以回十句，屬於自動自發的星座。

▎第二名、天蠍座

獨立固執、難以駕馭

因為本身有目標的關係，她在外面可以忍受任何折磨，但是回到家她就是「大王」，要讓她有時間休息，事情要分開講，千萬不可她太累還逼她做事，此外，天蠍比處女更固執，因此婆婆在面對天蠍座時，要有威德在，否則難以駕馭。

▎第一名、獅子座

不怕衝突、氣場強大

無法忍受家裡對她過於控制，甚至會為了擺脫婆婆的控制，主動花一大筆錢買機票送婆婆出國玩，婆婆要買什麼都可以，但是她就是要休息。其實獅子座腦袋轉很快，只要是站在「同一國的一家人」，無論怎麼對抗，最後都是幸福的小連結喔！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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