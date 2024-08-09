不只七夕！周六也是「魁星爺誕辰」 各行各業求功名、開智慧快來拜

旺好運谷帥臻老師指出，農曆七月初七日這天不僅是東方七夕情人節，同時還是魁星爺聖誕，古代中狀元稱「一舉奪魁」或「魁星踢斗，獨占鰲頭」，漢代緯書《孝經援神契》記載「奎主文章」，魁星專主文運考試中榜，民間魁星爺造型一腳向後翹起一手捧斗，如「魁」字的「大彎勾」和「斗」，「魁斗點狀元」亦即代表「用筆點定中試人的姓名」。

谷帥臻老師說，不光只有考生要拜魁星，甚至大人、生意人，各行各業都適合供拜魁星爺開智慧，建議大家不論考試，求取功名，想要催官，提升事業運，開智慧的人，每年農曆七月七日魁星爺聖誕當天，可至供奉魁星爺的廟宇，上香獻果祝壽祈福；也可在家按下列步驟，供奉魁星踢斗圖，幫自己或家人開智慧，效果相當不錯。

如何拜魁星爺？

1. 農曆七月初七，當日帶供品或壽桃至魁星爺廟祝壽祈福最佳。

2. 國曆2024/8/10(農曆七月初七日)吉時：子時(0-1德入天門)，辰時(7-9罡塞鬼戶)，午時(11-13貴登天門)，酉時(17-19德入天門)，魁星為西方第一星宿，在家客廳或書房「西方」掛置「魁星踢斗圖」，加焚一爐好香，可啟動智慧的力量。

3. 供奉「魁星踢斗圖」當日起，考生或供奉者每日出門前回家後，面向魁星鞠躬，祈求心願加念「北斗長生聰明咒」可安定心神，讓您不論在學業或是各行各業都能「獨占鰲頭」。

「北斗長生聰明咒」 北斗九星，玉真仙靈，貪狼巨門，保臣長生， 祿存文曲，使臣聰明，廉貞武曲，衛臣安寧， 破軍輔弼，護臣身形，常居吉慶，永處福齡， 往上生籍，勾落死名，神清氣爽，洞達九冥， 禦邪攝鬼，群妖摧傾，學道修真，所願遂成， 九皇覆護，飛昇紫庭，臣下情任，虔禱之至！

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