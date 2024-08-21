星座關係指數(下)／遇上處女…天蠍惺惺相惜、射手雙魚都水火不容

當處女與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

處女 vs 天秤

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

處女端莊有禮，天秤溫和親切，兩人都是具有社交能力的高手，只是處女的表現大多低調內歛，而天秤則顯得較為外放熱絡，但彼此之間並不衝突。處女羨慕天秤優雅迷人的特質，以及悠然周旋於各類族群之間的神態，毫不生澀，也不勉強，不但把每件事都打點得完善圓滿，而且能讓每一個人都留下美好印象。

雖然，處女有時候會批評天秤不負責任、不夠有擔當，只知享樂，沒有具體建設性，老是犯了處女的大忌，但只要天秤提出一套說法來說服處女，很快地，雙方便能達成共識，因為處女知道天秤是一個聰明機靈又能溝通的人，只要事先做好協調，各自為對方保留適當的空間，就能和平共處、互動愉快。

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬，但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

處女 vs 天蠍

關係指數 ★★★★ 特調滋味 甜酸適中 祕密武器 惺惺相惜

處女的做事方法是先把一個一個細節做得紮實，然後再堆疊累積成最後完美的成品，雖然花費的時間和精力比別人多一些，但成績卻相對地較容易讓人滿意，而天蠍在這方面的表現，堪稱處女的升級版，不僅要求手法的細緻度，還強調處理的深度，為確保事情的發展和原定計畫完全吻合，天蠍必定親自坐鎮指揮，不想冒任何風險，非做到滴水不漏的程度不可，這一點倒是讓處女既羨慕又崇拜。

不過，因為處女和天蠍有不少相似的優缺點，所以時而相吸、時而相斥的情形經常出現。當處女和天蠍聯手出擊，無論是效率或效益都相當驚人，但若處女和天蠍必須同台較勁的話，戰況也會特別激烈，雙方存在一種看似危險卻又相知的微妙關係。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

處女 vs 射手

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

處女雖然手腳俐落、講求效率，但這些動作都必須建立在安全可靠的基礎上，否則縱使有再大誘因，處女也不會考慮冒險，但射手的性格與處女大不相同，射手喜歡新鮮有趣的事物，為了到一個充滿傳說、沒人去過的小島尋幽探險，就算危機四伏也在所不惜，嘗鮮的好奇心早已淹沒心底的恐懼，這就是射手最喜愛的奔放人生。

處女和射手除了對安全和平穩的需求有極大差異之外，做事方法與人生觀點亦難有共識。當處女為了達成目標而孜孜不倦地努力時，射手卻整天忙著遊山玩水，在處女的標準裡，射手是一個毫無具體成果、滿口胡言的大騙子，而在射手眼裡，處女則是不敢冒險、只會死守規則的無趣人士，兩人不僅無法理解對方的想法，更不可能苟同。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

處女 vs 摩羯

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 鮮甜入味 祕密武器 相輔相成

處女是一個訂了目標就一定會達成的人、是一個即使被人討厭也要堅守原則的人、是一個任何細節都不放過的人、是一個負責又講求效率的人⋯⋯而這些性格特質和摩羯幾乎吻合，使得處女對摩羯的崇敬之情溢於言表，而摩羯對處女的欣賞之意亦毫無保留，不但兩人之間的好感度破錶，契合度也達滿分。

處女的標準高、要求嚴苛，絕大部分人的行徑在處女看來都是不及格的，所以處女必須耳提面命地不斷提醒，以提高整體品質。然而，這些苦口婆心卻被受指責的一方視為雞婆，芸芸眾生中，大概只有摩羯最能理解處女的用心和堅持，總是不時在一旁幫忙加油打氣，無論是實際的配合或精神的支持，兩人都稱得上完美組合。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

處女 vs 水瓶

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

處女做任何事情，無論事大事小，必有其目的性，而且一定是經過精算的，絕不會浪費時間做白工，也不會因為一時心情大好而做一些對自己沒有具體效益的事，算是一個絕對利益導向者；水瓶最討厭的就是照本宣科，對於一般人認為必須遵循的「應該」、「這樣才是對的」之類的觀念十分不屑。以此看來，水瓶絕不是處女欣賞的對象，處女也不會是水瓶可以認同的夥伴。

處女覺得水瓶太自我，滿口人權道德、博愛精神，卻往往已經造成他人的困擾了，還不自覺，依然故我，而水瓶則覺得處女充其量只是一個聽話、守紀律的執行者，毫無創意，也不懂自由的可貴。處女和水瓶永遠都在各說各話和各持己見的漩渦裡打轉，不易取得共識。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

處女 vs 雙魚

關係指數 ★★ 特調滋味 清淡無味 祕密武器 挖掘優點

處女是絕對的務實主義者，而雙魚則是完全的幻想主義者，兩人的基本調性是對立的，當處女希望以精確的計畫求得安心踏實、求得杜絕意外、求得成功機率時，雙魚卻一副有聽沒有到的懶散模樣，既無具體回應，也沒有實際行動，往往把處女急得像熱鍋上的螞蟻，嘴裡一邊唸，手裡還要一邊幫忙處理雙魚的那一分兒，而更絕的是，這時候的雙魚仍然可以事不關己地悠哉閒晃著，令人為之氣結。處女擔心的事多如牛毛，是一個執行力強、容易神經緊繃的人，而雙魚偏偏只會胡思亂想，一遇到複雜或有壓力的事就逃避；處女理性、負責、精打細算，雙魚感性、不負責任、曖昧模糊。處女的活動範圍是陸地，雙魚生活在海裡，若硬要相互牽制或改變，恐怕只會兩敗俱傷。

《星座小熊 第一本星座書：處女座 認真講究到極致》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：處女座 認真講究到極致》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)