星座關係指數(上)／遇上處女…牡羊保持距離、巨蟹超互補、兩個處女大好或大壞

當處女與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？你也來嘗嘗吧！

處女 vs 牡羊

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

處女凡事都往細處裡看，就像觀察一個人的標準，不只長相、外形、舉止，還必須精確到神態和心思，才能澈底掌握完整的資料，做出正確判斷與決策，而牡羊卻是一個典型的大老粗，只管自己關心的事，其他一概不聞不問沒感覺，既不懂得察言觀色，也嗅不出氛圍，甚至連旁人的強烈提醒也不當一回事，牡羊粗枝大葉的行徑與處女細緻精微的觀察力簡直是天差地遠。

處女覺得牡羊不夠莊重穩定，不僅說話誇張、做事魯莽，而且脾氣暴躁，很難理性溝通；牡羊覺得處女挑剔難搞，正經八百的模樣令人不敢恭維。兩人對對方的表現都很不滿意，想要維持融洽的相處氣氛似乎比登天還難，若非必要，保持距離應是上策。

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

處女 vs 金牛

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

處女喜歡金牛的沉穩踏實，因為處女也是一個務實謹慎的人，當大部分人都在奚落金牛的緩慢拖拉、嘲諷金牛的不知變通，處女卻出面力挺，大讚金牛的溫和有禮、負責態度和勤懇堅定。處女知道金牛的速度之所以不快，是因為希望慢工出細活，也懂得金牛的固執是一股支撐自己努力不懈的重要力量，而也就是這樣相知相惜的情誼，讓處女和金牛能相互體諒、合作無間、相處愉快。處女雖然也會遇到金牛耍牛脾氣、不講理的時候，金牛雖然也要承受處女一發不可收拾的疲勞轟炸，但其實兩人對彼此的優缺點都瞭然於胸，當一方的情緒不穩時,另一方只要懂得忍一忍、讓一讓，之前的爭執和心裡的不快也就自然煙消雲散了。

如何調出兩人的美味關係？

兩人對於事情的看法、欣賞的風格、喜歡的類型，總是不謀而合，好像這些狀態是特地為彼此量身定作似的，契合得令人驚嘆。因為溝通管道暢通、做事速度和方法相近、相互信任依賴，又有共同的理念，所以很適合成為親密夥伴，無論是哪一方面的合作搭配，都能創造出好成績，是一段值得終生經營的正面關係。

處女 vs 雙子

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

處女和雙子的守護星同是掌管思考、溝通、訊息傳遞的水星，所以雙方的心智互動管道十分暢通，譬如說兩人可以針對一個議題做精彩的討論、兩人都是喜歡學習且重視教育的人，舉凡和思想有關的活動，都可以成為彼此最佳連繫的工具。但可惜的是,雙方除了這項共同點之外，基本特質的差異卻是不小的。

處女喜歡妥善計畫再行動，擔心突發狀況會破壞原有的進度和完美的結果，而雙子總覺得計畫趕不上變化，不如先做了再說，走一步算一步，反正船到橋頭自然直。所以，在處女印象中的雙子雖然才華洋溢、口才絕佳，但卻輕浮隨便又不負責任，無論做什麼都要旁人在一邊盯前顧後，實在不是處女會願意付出時間和精力來往的類型。

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

處女 vs 巨蟹

關係指數 ★★★★ 特調滋味 順口回甘 祕密武器 誠摯分享

處女規規矩矩、謹慎務實的性格，讓巨蟹覺得特別有安全感，而巨蟹的貼心善良、細心勤奮的特質，則讓處女覺得溫暖舒服。雖然，嚴格又有執行力的處女，偶爾也對巨蟹的懶散和猶豫頗有微詞，但整體來說，正面肯定的時候還是比負面批評的時候多，因為處女覺得巨蟹是一個樂於接受指導的人，當巨蟹又出現信心不足、杞人憂天的情況時，只要處女給予一些鼓勵和建議，巨蟹就能轉為積極，不再畏縮。處女和巨蟹都是注意細節且重視財務管理的人，當有人批評巨蟹只看小地方、不懂抓大方向時，處女倒不這麼認為，因為處女也是以細微小處致勝的精緻主義者，所以處女和巨蟹可說是志同道合的夥伴，不但彼此溝通無礙，而且理性與感性的特質還可互補，十分契合。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

處女 vs 獅子

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

處女走的是謙虛低調路線，設定目標後就一步一腳印地努力耕耘，不會事先向誰預告，也不會一邊進行一邊嚷嚷，總要確定達成目標後才與大家分享，而獅子最不會的就是自謙與沉默，連第一步都還沒有踏出去，就忙著敲鑼打鼓，吆喝著大家注意，非要每個人都充當啦啦隊，一起熱情加油、共襄盛舉。

在處女的眼裡，獅子雖然氣勢如宏，有大將之風，但誇張狂妄和重視排場的性格，卻讓人不敢苟同。處女和獅子的基本特質是反差的，處女小心謹慎、勤奮負責，獅子則冒險犯難、玩樂第一，當處女因為擔心而叨念、勸阻時，獅子的回應不是生氣怒吼，就是頭也不回地離去，兩人的相處氣氛很難和諧融洽。

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

處女 vs 處女

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

處女嚴格的標準和挑剔的毛病，不僅用在自己身上，也常毫不客氣地往別人身上套，所以總是讓人避之唯恐不及。然而，當處女遇上處女時，情況立刻有了一百八十度的大轉變，兩人除了讚賞對方做事一絲不苟的態度，還把砲口一致對外，強烈批評他人的不是，言詞之犀利、神情之嚴厲，絕對比一個處女的力道多上好幾倍。

如果在進行一項計畫之前，處女已知是徒勞無功，就不會浪費時間做白工，因為處女是一個重視利益、懂得精打細算的人。兩個處女若聯手出擊，則事事穩當，成功率高。然而，利益分配不均卻是兩人的致命傷，雙方或許不會直接攤牌表達內心的不爽，但因摩擦所產生的疙瘩極可能成為日後關係惡化的未爆彈，隨時存在著危機。

《星座小熊 第一本星座書：處女座 認真講究到極致》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不合、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼，何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢？兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：處女座 認真講究到極致》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)