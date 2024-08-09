下班快去買花！七夕在家擺「桃花陣」…脫單、求姻緣就靠這天

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旺好運／ 谷帥臻老師
圖為玫瑰花示意圖。圖/ingimage
圖為玫瑰花示意圖。圖/ingimage

旺好運谷帥臻老師指出，2024甲辰年七夕節(國曆2024/8/10)，透過奇門遁甲「玉女守門」大吉格，最適合還沒對象的適婚男女招桃花，或已有對象(或已婚)想求兩人感情穩固發展不受干擾者，可按下列五步驟執行佈陣，開運效果最佳。

步驟一：

農曆七月初七前後，親至月老廟祈求招姻緣或感情穩定願望。

步驟二：

準備祈願紅紙，寫上姓名，農曆出生日時，居住地址，祈福心願內容。

步驟三：

七夕前，提早購買鮮花(玫瑰、百合、太陽花均可)各生肖花朵數量如下，花瓶可用相近顏色包裝取代。

生肖屬猴、鼠、龍年生人：花朵數4朵，使用白色花瓶

生肖屬豬、兔、羊年生人：花朵數1朵，使用黑色花瓶

生肖屬虎、馬、狗年生人：花朵數3朵，使用綠色花瓶

生肖屬蛇、雞、牛年生人：花朵數2朵，使用紅色花瓶

步驟四：七夕當天吉時選擇

還沒有對象想招桃花姻緣者(當日凌晨0-1點）；已有對象(或已婚)想求兩人感情穩固發展不受干擾者(當日傍晚17-19點)。將花瓶放置在客廳或臥房「西南」方位。

該處清理安靜，花瓶下放一塊紅紙或紅布，花朵繫上紅絲線，前方擺放祈願紅紙，旁邊放一盞檯燈照亮心願，若每日定時加焚一爐環香，效果更佳。

步驟五：祈求願望達成

人走到前陽台或客廳窗前，面天空雙手合掌向「太陰娘娘」鞠躬祈福，未婚者祈求姻緣早現結成連理，穩固感情者祈求兩人永結同心，然後再回到花陣前祈福一遍。

此次花陣須連續放置108天，每日固定時間至花陣前雙手合掌鞠躬祈求願望達成。

谷帥臻老師特別提醒大家，桃花佈局須由祈求者自己照顧好，花陣越漂亮效果也就會越好。夏季炎熱花朵凋謝前須提前更換新花，若任意擺到花謝水臭則陣法無效。

若超過108天仍尚未出現對象，或兩人感情不穩固者，可將花陣撤掉，重新擇日再啟動桃花陣。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

七夕 開運

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