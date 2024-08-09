就是不想聽！「3大生肖」超討厭被命令 猴會極大反彈、第一名有強烈叛逆感

在生活或社會上，總是有些人喜歡命令別人，無論是於公於私，目的都是希望他人能夠順從自己，但在十二生肖中，不見得每個人都有這麼高的服從性，有些生肖最討厭被人命令，一起來看看是哪幾位。

第三名：猴

多才多藝的猴寶寶，最喜歡展現自我風格，透過競爭的方式，讓自己變得更突出顯眼，他們非常喜歡在人前表現自己，吸引眾人的目光，如果能夠贏得讚賞，那是最好不過的，而猴寶寶也很討厭被別人命令，因為好面子的他們會覺得，被命令就表示自己做得不夠好或是不受到尊重，因此如果想要命令猴寶寶，最好私下進行，給他們留點顏面，那麼猴寶寶就不會有太大的反彈。

第二名：龍

有責任感的龍寶寶，他們天生就認為自己不同於凡夫，天生就帶有天命來到這個世界，他們的出現絕不是偶然，因此龍寶寶總是有自己獨特的見解，對於一般人的建言或指令，往往不太容易聽進去，也不一定會去遵守，想要馴服龍寶寶，除非你比他還要強大，或是擁有能夠說服他的道理，否則用普通的威逼利誘，只能達到暫時性的效果，最後龍寶寶還是會以自己的想法為主。

第一名：虎

熱情大膽的虎寶寶，喜歡走路有風，成為眾人崇敬對象，他們天生就具有活力，同時也帶有強烈的叛逆感，不喜歡走相同的道路，想要獨樹一格，建立自己的路線，因此虎寶寶最討厭受到控制，被別人命令，如果想要讓虎寶寶聽你的話，最好的方式，就是提供一個獎勵或是遠景，讓他有動力去追逐，自然就能夠把他導引到你想要的方向，讓他沒有抵抗的服從你。

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