快訊

不併了！與買方價格談不攏 京城銀行併購案畫下句點

Google Pixel 9系列4款手機登場！記憶體升級 Pixel 9 Pro Fold摺疊機登台開賣

震撼彈！江蕙動心了「給我一些時間」 引退9年復出露曙光

一路長紅！「3生肖」財運旺到年底 羊有意外之財、兔投資豐碩、第一名賺大錢

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

每個人都在不停的認真努力，希望不斷的提升生活品質，但在追求財富的過程中，有人跌跌撞撞，有人卻行雲如水，步步高升，在十二生肖中，有幾個生肖的財運特別旺盛，能夠一路長紅持續到年底，一起來看看是哪幾位。

第三名：羊

樂善好施的羊寶寶，雖然個性有些羞澀，但做人正直，也知進退，能禮讓，在很多時候羊寶寶扮演著配角，假使沒有必要，他們不會想要強出頭，也不願意總是成為焦點人物，喜歡用沉默低調的態度存在於生活中，而這樣的性格剛好符合今年的財運發展，建議羊寶寶就該如此的按部就班努力，順應各種安排，自然而然就會獲得許多意外之財，或是不同的獎金鼓勵。

第二名：兔

善良又溫和的兔寶寶，常常是藝術與美的象徵，他們氣質高雅又思緒細膩，常常能夠體恤周遭的人事物，這樣的愛心也讓人感到沒有傷害性，是最無害的朋友，以今年運勢來看，兔寶寶會有不錯的財運，能夠以漸進式，而且持續的一直發酵到年底，建議兔寶寶可以好好運用這波財運，以長期投資的方式為主，透過一點一滴的累積，就能在年底看到自己努力後的豐碩成果。

第一名：豬

個性真摯的豬寶寶，常給人一種溫和又慵懶的感受，但卻也可以用熱情、努力去感染身邊的每一個人，他們的天真浪漫能夠帶來各種希望，讓人重拾信心，也因此他們容易成為團體中的開心果，在今年運勢上，豬寶寶的這股熱忱可以招來貴人相助，在各個環境中得到有利於自己的機會或是消息，只要好好努力，把握契機，就能大幅提升財運，在不知不覺中賺進大筆財富。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

偏財運 生肖運勢 財運

延伸閱讀

甜蜜來襲！下半年這些生肖將有幸福愛情降臨

3生肖女性天生旺子女！屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1星座「機會多」：能賺取豐厚獎金

七夕單身別哭！三生肖「一個人」過更好…賺大錢+業績旺旺來

相關新聞

一路長紅！「3生肖」財運旺到年底 羊有意外之財、兔投資豐碩、第一名賺大錢

每個人都在不停的認真努力，希望不斷的提升生活品質，但在追求財富的過程中，有人跌跌撞撞，有人卻行雲如水，步步高升，在十二生肖中，有幾個生肖的財運特別旺盛，能夠一路長紅持續到年底，一起來看看是哪幾位。

每日星座運勢／雙魚要留意貴重物品 注意行車安全

2024-08-14牡羊座短評：要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。【整體運】感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤

甜蜜來襲！下半年這些生肖將有幸福愛情降臨

上半年過得平淡無奇，沒有甜蜜，沒有浪漫，沒有心動……下半年會有愛情的驚喜降臨嗎？科技紫微網為你揭曉：下半年哪些生肖受月老眷顧，心動愛情即將降臨！

3生肖女性天生旺子女！屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

三生肖女性的子女有望出人頭地！根據《搜狐網》指出，屬蛇、馬、牛的女性們，她們的後代往往具有非凡的成功潛力，未來有望升遷並實現致富，過上富裕、安逸的生活。

唐綺陽星座運勢週報：魔羯事業順風順水 射手感情付出太多

天王星停滯，出現不按牌理出牌的怪人、怪事、怪現象，奇特價值觀來顛覆大眾的固有思維。星盤25-28度有星者，需注意養生及身體狀況。週三火木合相，星盤15-17度有星者，工作及感情皆有爆紅機會。週四水星逆回獅子，檢視事業及情場表現，注意溝通不良、易不耐煩的情況。

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1星座「機會多」：能賺取豐厚獎金

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人忙得辛苦又疲憊，卻能得到一筆豐厚的獎金，有人則是拿出滿熱情和活力，就能得到滿滿的財富，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。