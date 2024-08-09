12星座「炎夏食補」吃完元氣又好運！射手韭菜水餃、這星座命定西班牙海鮮燉飯

炎炎夏日，平時出門在外，很容易就熱到提不起勁做任何事。這時更該吃點什麼，保持自己的元氣。日本網站「占TV」就根據每個星座的不同，推薦各種能提振精力的食物。

牡羊座：綠咖哩

牡羊座是個帶有「火」元素的星座，因此要是吃辛辣的食物，就能感到幹勁十足。一般咖哩雖然也不錯，但更可以試著嘗試特別辣的綠咖哩。若是能習慣獨特的風味，反而很可能因此上癮。

金牛座：薄荷巧克力冰淇淋

金牛座雖然喜歡美食，卻可能被大熱天搞得沒有食慾。薄荷不只是象徵金牛座的食材，清爽的味道和香氣能還能找回食慾。既然是夏天，那不妨直接來個薄荷冰淇淋，加上巧克力後清涼又暢快，馬上就能提振心情。

雙子座：紅蘿蔔沙拉三明治

將紅蘿蔔切絲，並用法式沙拉醬調味而成的「紅蘿蔔沙拉」，是法國相當經典的一道小菜。將這道沙拉夾進麵包做成三明治，美味也會更上層樓。而富含紅蘿蔔素的紅蘿蔔，能幫助雙子座度過炎熱的夏天。

巨蟹座：珍珠椰奶

巨蟹座的象徵顏色為乳白色，與奶類製品緣分不淺，而椰奶珍珠則是充滿亞洲風情的一道甜點。珍珠雖然主要成分為澱粉，但也富含膳食纖維。椰奶則是植物性牛奶，脂肪不易堆積，且有美肌效果，還可以搭配水果一起享用。

獅子座：西班牙海鮮燉飯

獅子座的象徵食材之一為藏紅花。用鮮豔的藏紅花米飯，搭配豐富的海鮮和蔬菜，料理而成的西班牙海鮮燉飯，好吃又有著華麗的外觀，再適合獅子座不過。如果能多加點檸檬汁，更能增添清爽的口感。

處女座：有機蔬菜搭熱沾醬

有機蔬菜是處女座的象徵食物之一。而處女座既然重視健康，那麼便非常適合用熱沾醬，搭配有機蔬菜製成美食。切成條狀的蔬菜加上熱沾醬，既能凸顯蔬菜本身的美味，還對美容和健康都有幫助。

天秤座：蘋果和蕃薯沙拉

蘋果樹被認為能為天秤座帶來幸運。對於注重時尚和美的天秤座，蘋果沙拉是個不錯的選擇。將煮熟的蕃薯和蘋果，加上優格和美乃滋攪拌，既富含維生素，又有美肌效果。還可以加點葡萄乾或杏仁片作為點綴。

天蠍座：洋蔥湯

天蠍座的象徵食物之一是洋蔥。但如果生洋蔥食用過量，就會給內臟帶來太多涼氣，反而容易變得疲憊。因此選擇洋蔥湯，既能夠溫暖身體，還有促進血液循環的作用。

射手座：韭菜水餃

韭菜是射手座的象徵食物。而平常最常見的韭菜料理之一，肯定就是水餃了。且豐富的內餡包含了許多營養素和熱量，對於想要充滿活力的射手座來說，這道菜絕對能提供充足的能量。

摩羯座：鮪魚蕃茄冷麵

義大利麵是摩羯座的象徵食物。既然是炎熱的夏天，那麼就選擇冰涼的冷麵食用。例如利用冰箱裡剩餘的蔬菜或罐頭食材，簡單做出一道冷麵料理，好吃又適合不喜浪費的摩羯座。

水瓶座：加果乾的優格

果乾是水瓶座的象徵食物之一。果乾富含維生素和礦物質，少量即可有效補充營養。可以將果乾泡在優格裡一個晚上，就會吸收優格的水分，帶來全新的口感。非常適合作為早餐。

雙魚座：沙拉醬萵苣炒蛋

雙魚座屬於「水」星座，與含水量高的蔬菜特別有緣。而萵苣含水量高達95%，且本來就是減肥的理想食材。但萵苣營養成分少，因此可靠著搭配雞蛋和美乃滋補充，炒起來也不困難，且萵苣加熱後顏色更鮮艷，適合喜歡可愛事物的雙魚座。

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