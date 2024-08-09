快訊

整理包／狂賀「舉重女神」郭婞淳奪銅牌！「4大超商加碼限時優惠」一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12星座「炎夏食補」吃完元氣又好運！射手韭菜水餃、這星座命定西班牙海鮮燉飯

聯合新聞網／ 綜合報導
炎炎夏日，可以吃些好料補充元氣。圖／Ingimage
炎炎夏日，可以吃些好料補充元氣。圖／Ingimage

炎炎夏日，平時出門在外，很容易就熱到提不起勁做任何事。這時更該吃點什麼，保持自己的元氣。日本網站「占TV」就根據每個星座的不同，推薦各種能提振精力的食物。

牡羊座：綠咖哩

牡羊座是個帶有「火」元素的星座，因此要是吃辛辣的食物，就能感到幹勁十足。一般咖哩雖然也不錯，但更可以試著嘗試特別辣的綠咖哩。若是能習慣獨特的風味，反而很可能因此上癮。

金牛座：薄荷巧克力冰淇淋

金牛座雖然喜歡美食，卻可能被大熱天搞得沒有食慾。薄荷不只是象徵金牛座的食材，清爽的味道和香氣能還能找回食慾。既然是夏天，那不妨直接來個薄荷冰淇淋，加上巧克力後清涼又暢快，馬上就能提振心情。

雙子座：紅蘿蔔沙拉三明治

將紅蘿蔔切絲，並用法式沙拉醬調味而成的「紅蘿蔔沙拉」，是法國相當經典的一道小菜。將這道沙拉夾進麵包做成三明治，美味也會更上層樓。而富含紅蘿蔔素的紅蘿蔔，能幫助雙子座度過炎熱的夏天。

巨蟹座：珍珠椰奶

巨蟹座的象徵顏色為乳白色，與奶類製品緣分不淺，而椰奶珍珠則是充滿亞洲風情的一道甜點。珍珠雖然主要成分為澱粉，但也富含膳食纖維。椰奶則是植物性牛奶，脂肪不易堆積，且有美肌效果，還可以搭配水果一起享用。

獅子座：西班牙海鮮燉飯

獅子座的象徵食材之一為藏紅花。用鮮豔的藏紅花米飯，搭配豐富的海鮮和蔬菜，料理而成的西班牙海鮮燉飯，好吃又有著華麗的外觀，再適合獅子座不過。如果能多加點檸檬汁，更能增添清爽的口感。

處女座：有機蔬菜搭熱沾醬

有機蔬菜是處女座的象徵食物之一。而處女座既然重視健康，那麼便非常適合用熱沾醬，搭配有機蔬菜製成美食。切成條狀的蔬菜加上熱沾醬，既能凸顯蔬菜本身的美味，還對美容和健康都有幫助。

天秤座：蘋果和蕃薯沙拉

蘋果樹被認為能為天秤座帶來幸運。對於注重時尚和美的天秤座，蘋果沙拉是個不錯的選擇。將煮熟的蕃薯和蘋果，加上優格和美乃滋攪拌，既富含維生素，又有美肌效果。還可以加點葡萄乾或杏仁片作為點綴。

天蠍座：洋蔥湯

天蠍座的象徵食物之一是洋蔥。但如果生洋蔥食用過量，就會給內臟帶來太多涼氣，反而容易變得疲憊。因此選擇洋蔥湯，既能夠溫暖身體，還有促進血液循環的作用。

射手座：韭菜水餃

韭菜是射手座的象徵食物。而平常最常見的韭菜料理之一，肯定就是水餃了。且豐富的內餡包含了許多營養素和熱量，對於想要充滿活力的射手座來說，這道菜絕對能提供充足的能量。

摩羯座：鮪魚蕃茄冷麵

義大利麵是摩羯座的象徵食物。既然是炎熱的夏天，那麼就選擇冰涼的冷麵食用。例如利用冰箱裡剩餘的蔬菜或罐頭食材，簡單做出一道冷麵料理，好吃又適合不喜浪費的摩羯座。

水瓶座：加果乾的優格

果乾是水瓶座的象徵食物之一。果乾富含維生素和礦物質，少量即可有效補充營養。可以將果乾泡在優格裡一個晚上，就會吸收優格的水分，帶來全新的口感。非常適合作為早餐。

雙魚座：沙拉醬萵苣炒蛋

雙魚座屬於「水」星座，與含水量高的蔬菜特別有緣。而萵苣含水量高達95%，且本來就是減肥的理想食材。但萵苣營養成分少，因此可靠著搭配雞蛋和美乃滋補充，炒起來也不困難，且萵苣加熱後顏色更鮮艷，適合喜歡可愛事物的雙魚座。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

料理 星座 美食

延伸閱讀

注意！鬼月5生肖「指背星」作祟 專家示警：易受無妄之災

天性懶散藉口一堆！懶惰鬼星座排行 天秤私下隨便、最後1名幫人擦屁股

高智商人才！3大星座是「天生學霸」 不用苦讀也能有一番成就

5星座越逼越失控！ 金牛難溝通、射手唱反調、這星座看似隨和內心「硬得像石頭」

相關新聞

就是不想聽！「3大生肖」超討厭被命令 猴會極大反彈、第一名有強烈叛逆感

在生活或社會上，總是有些人喜歡命令別人，無論是於公於私，目的都是希望他人能夠順從自己，但在十二生肖中，不見得每個人都有這麼高的服從性，有些生肖最討厭被人命令，一起來看看是哪幾位。

12星座「炎夏食補」吃完元氣又好運！射手韭菜水餃、這星座命定西班牙海鮮燉飯

炎炎夏日，平時出門在外，很容易就熱到提不起勁做任何事。這時更該吃點什麼，保持自己的元氣。日本網站「占TV」就根據每個星座的不同，推薦各種能讓自己更有精力的食物。

每日星座運勢／天蠍工作極具挑戰性 提前做好準備

2024-08-09牡羊座短評：對方的神秘感讓你很著迷。【整體運】單身者易受獨來獨往型的異性吸引，不如先把好感藏在心裡，這樣反而有益於感情的培養。事業上有重操舊業的好時機，發展趨勢良好。求職者易從眾多

一旦鎖定就徹底深陷！12星座「沉迷專家」 天蠍善妒、第1名古怪成大事

每個人有不同專長，有的人擅長一次處理很多事情，也有的人適合專心在一件事情上面。日本網站「占TV」近來分析12星座中，哪些星座最習慣專注在特定事物上

周六迎七夕禁忌多！不能吃牛排、打小孩…做這事最慘「人生從此黑白」

8月10日就是「七夕」情人節，適逢周末，相信不少情侶已經安排的慶祝計畫。清水孟國際塔羅小孟老師臉書提醒，七夕有八大禁忌，尤其不要吃牛排、不可以罵小孩。

八月塔羅星座運勢：生活中會發生哪些驚喜或驚嚇？

炎炎夏日持續高溫，八月是個充滿活力與挑戰的月份。透過塔羅牌的指引，科技紫微網將探索這個月在愛情、事業和個人成長方面的運勢，助你在炎熱的季節中找到方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。