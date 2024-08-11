殺破狼週運勢／巨蟹財運不佳「當心錢財遺失」 天秤戀情急速升溫

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，受到委屈時，會有人為你抱不平，或是出手幫助，自己並不是孤單的。某些白羊座會交到在法律界服務的人員，或是殯葬相關行業的朋友，對他們的工作感到好奇。

感情運方面，水星逆行回戀愛、子女宮位，與曾經交往過的對象再度重逢，或是接到對方捎來的訊息，雙方都餘情未了，會有復合的機會，破鏡重圓。某些白羊座會找到走失的毛小孩，失而復得，感到欣喜。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的金星受到土星、木星與火星的影響，承接職場上光鮮亮麗的案子，卻遭到許多流言蜚語的攻擊，感受到諸多的外在壓力，原本愉快的情緒瞬間降溫。

交通運方面，火星與木星持續合相在交通宮位，交通工具故障頻頻，維修費用驚人，外出時當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是駕車、走路或是搭乘大眾運輸系統，都需特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，許多事物都能獨立決策、獨立執行，不需要受制於他人，會覺得比較自由。某些金牛座獨自一人創業，業績目前還算不錯，對於未來很有信心。

感情運方面，金星持續在戀愛、娛樂宮位行進，目前沈浸在戀情的甜蜜中，每天的生活都很愉悅。某些金牛座最近迷上新的偶像，只要追蹤偶像的社群媒體就很開心。

本週須注意的部分

金錢運方面，木星與火星合相在金錢宮位，受到人際關係宮位的土星影響，消費時買到瑕疵品，還無法退換，感到受騙上當。某些金牛座借錢給朋友，對方遲遲不還，會把對方列入黑名單。

家宅運方面，水星逆行至家宅宮位，家中重要的大型電器在此時壽終正寢，必須要換新了。某些金牛座家中管線老舊，需要維修，短期內卻找不到專業人員修繕，或是自己無法騰出時間維護，感到苦惱。

雙子座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，會產出獨一無二的論文題目，可能成為該領域的權威人士。某些雙子座則是會進入有關法律相關領域作研究，會針對不公平的法條提出質疑。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與木星合相在命宮，受到在志業宮位的土星影響，工作有過勞的傾向，肝火也較旺，容易長痘痘、嘴破、口臭，需多休息。同時當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，並要注意人身安全。

交通運方面，水星退行至交通宮位，出門時遇到突發事件，導致你上班、上課、開會、約定......嚴重遲到。這段期間駕車也要當心遇到行車糾紛，被開罰單的機率較高，出門需特別注意交通安全。

工作運方面，在志業宮位的土星受到命宮的木星、火星影響，職場有許多雜務都需要你一一整理，每天都很燒腦，感到疲累。某些雙子座一人身兼數職，沒有空閒的時間可以好好休息。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運方面，金星持續在旅遊宮位行進，會選擇較奢華的旅遊行程，例如乘坐郵輪，或是入住高級飯店，享受奢華的服務。某些巨蟹座則會因為特殊身份而獲得升等的待遇，感覺愉悅。

工作運方面，金星在面試宮位行進，面試新工作十分討喜，很快就會收到錄取通知，但金星受到木星、火星以及土星影響，面試時要多觀察工作環境，上任後才不會覺得後悔。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星逆行至金錢宮位，當心掉錢包或遺失貴重物品，導致某些支付系統無法使用，連戶頭都被凍結，還要重新辦理許多證件與信用卡。某些巨蟹座則是被人拖欠薪資或大筆債務，造成自己的經濟也出現困難。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到水星影響，會被朋友帶去參加一些奇異的團體或活動，接觸到一些奇異的人士，讓你感到不太自在，覺得自己在那些場合中格格不入。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，不論遇到多少阻礙與反對，對於現在所選擇的伴侶，雙方不離不棄，情比金堅。單身的獅子座覺得目前一個人很自由快樂，不想脫單。

本週須注意的部分

工作運方面，水星退行回命宮，受到在志業宮位的天王星影響，工作所需的電子用品突然當機、故障，整個職場因此停擺，什麼事情都做不成，讓你十分焦慮。

金錢運方面，在金錢宮位的金星受到土星以及木星、火星的影響，會想搶購到限量的精品，不惜分期付款或負債也要買到。某些獅子座則是與人發生財務糾紛，甚至需要尋求法律途徑討回公道。

健康運方面，水星退行回到命宮，與太陽齊聚，當心著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸系統發炎，並要注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸等症狀，千萬不可大意。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮行進，處理人際關係十分討喜，許多人會因為你的一句話而化解掉僵局。某些處女座面臨各種困難，但只要自己願意開口，都會有人伸出援手幫忙。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到志業宮位的木星、火星影響，工作上有臨時性的會議需要加班，必須取消與情感對象很重要的約會，引發對方的不滿，雙方也會因為聚少離多，開始思考彼此關係是否持續的可能性。

工作運方面，在志業宮位的木星與火星受到夥伴宮位的土星影響，職位獲得升等，但上司或下屬都會把一些棘手的雜務丟給你處理，使你經常需要加班，工作上也因人事問題而不太愉快。

健康運方面，金星持續在命宮行進，當心著涼感冒或是病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲。水星退行至精神宮位，與太陽齊聚，睡眠品質不佳，常感到莫名焦慮，注意心理方面的問題。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星相位良好，與喜歡的人在親密關係上十分愉悅，雙方之間的戀情急速升溫。某些天秤座對曖昧對象表現出一些醋意，被對方察覺，而對你有點心動。

人際關係方面，水星退行回人際關係宮位，會巧遇很久不見的朋友或老同學，雙方交換聯絡方式，又再度熱絡起來。某些天秤座則是在一些活動場合與過去的同事碰面，雙方形成良性的競爭關係。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到在海外宮位的木星、火星影響，在工作上需要使用大量的外語與海外人士交談，會覺得語言能力不足。某些天秤座需要到生活機能不便的地方出差，如臨大敵。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到水星影響，發現有一張發票中獎了，但過了兌獎期限，感到扼腕。有投資習慣的天秤座，投資標的指數一直下跌，得套在高點好一陣子。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，有許多交際應酬的邀約，可因此結識許多新人脈，某些天蠍座與好朋友見面，會收到許多令你驚喜的禮物，或是見到很久不見的朋友。

家宅運方面，冥王星在家宅宮位行進，相位良好，造成你恐慌或是情緒干擾的鄰居搬家了，日子清靜許多。某些天蠍座成功修繕了居住空間的問題，解決許多困擾。

本週須注意的部分

工作運方面，水星退行到志業宮位，與太陽齊聚，犯了一個難以彌補的錯誤，造成整個職場大亂，感到愧疚又惶恐。某些天蠍座辦公室的重要電子儀器故障，工作進度整個停擺。

金錢運方面，在財務宮位的木星與火星受到金星與土星影響，與人發生財務方面的糾紛，甚至需要尋求法律途徑裁決。有投資習慣的天蠍座，投資標的一直下跌，目前套牢在高點。

射手座：

整體運勢

學習運方面，在學習、考試宮位的冥王星相位良好，遇到了學習瓶頸，可尋求到優秀的指導者，突破盲點，使你茅塞頓開。某些射手座排除萬難，終於參加重要的考試，能跨越資格門檻，取得證照或資格。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與木星合相在感情宮位，受到土星與金星影響，與情感對象對於未來沒有共識，常為了工作、事業、家庭相關問題爭執不休，兩人關係陷入瓶頸。

遠行運方面，水星逆行至遠行宮位，到海外旅行會遇到麻煩的問題，甚至受困在當地。某些射手座則是在出國前夕遇到不可抗力的事件，被迫取消行程，使你十分失望。

工作運方面，在志業宮位的金星受到在夥伴宮位的木星、火星影響，承接了光鮮亮麗的任務，原本以為是很愉快的事，卻遭受同事或合作夥伴的嫉妒，某些射手座的業績被上司收割，自己白忙一場。

摩羯座：

整體運勢

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，會選擇價位較高、品質較好的旅行團，以較慵懶的方式到海外旅遊。某些摩羯座則是會搭乘郵輪，或是出國入住具有當地風情的飯店，享受高級的服務與美食。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星逆行至財務宮位，與太陽齊聚。某筆帳單忘了繳，會需要多繳一些滯納金，或是某些服務遭到停用，感到懊惱。有投資習慣的摩羯座，目前投資標的指數不斷下跌，套牢在高點。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到逆行回到慾望宮位的水星影響，會與前情人在肉體關係上藕斷絲連，淪為彼此的炮友。某些摩羯座則是與情感對象在親密需求度上無法磨合，感到空虛。

工作運方面，火星與木星合相在工作宮位，受到金星與土星影響，工作有過勞的傾向，許多事務找不到其他的同事接手，已經生病了卻沒有休假的權利，身心俱疲。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，會有小小的偏財運，購物參加抽獎活動，會抽到自己滿意的禮物。有投資習慣的水瓶座，投資標的有起色，不久之後可解套，可選擇適當的時機停損。

感情運方面，水星逆行回感情宮位，會與過去喜歡的人重逢，彼此之間都還有一些情愫難以忘懷，會試著復合，破鏡重圓。然而水星也受到天王星的影響，有穩定關係的水瓶座，與情感對象容易翻舊帳吵架。

本週須注意的部分

健康運方面，金星持續在疾厄宮位行進，依然要當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎、失聲。冥王星在命宮持續退行，注意泌尿系統方面的問題，多攝取水分，不要憋尿為佳。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到逆行的水星影響，家裡使用的大型電器有故障的現象，需要維修或是換新，十分麻煩。某些水瓶座正與家人冷戰，有些情緒無人理解。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位行進，與情感對象享受著短暫的甜蜜時光，每一分鐘都非常珍貴。然而金星也受到在家宅宮位的火星、木星影響，親人對你的戀情有意見，對於未來，兩人都沒有把握。

本週須注意的部分

工作運方面，水星逆行回工作宮位，會有些事務不斷來回修正，進行不順利。某些雙魚座辦公室裡的重要電子用品發生故障，造成許多工作停擺，需要將器材維修好，才能正常營運。

健康運方面，水星逆行回健康宮位，與太陽齊聚，當心著涼感冒，或病毒感染，導致呼吸系統發炎，一旦生病了，會需要花很多時間療養。同時注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的症狀千萬不要輕忽。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與火星受到土星、金星影響，居住環境受到鄰居的噪音干擾，不能好好休息。某些雙魚座與親人吵架，感到心煩，甚至因此離家出走。

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