一旦鎖定就徹底深陷！12星座「沉迷專家」 天蠍善妒、第1名古怪成大事

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聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座特別能專注在一件事物上。圖／Ingimage
有些星座特別能專注在一件事物上。圖／Ingimage

每個人有不同專長，有的人擅長一次處理很多事情，也有的人適合專心在一件事情上面。日本網站「占TV」近來分析12星座中，哪些星座習慣專注在特定事物上。

第12名 雙子座

雙子座擅於同時多功處理，反而對要集中面對一件事情相當棘手。

第11名 天秤座

天秤座講究平衡，一旦太過深入就會自動煞車。

第10名 射手座

射手座追求新的刺激和挑戰，且表裡如一，一旦沒興趣了就會棄坑。

第9名 獅子座

獅子愛在社群網站等炫耀自己有多厲害，但有時演太兇，反而會把自己逼入絕境。

第8名 處女座

處女座一旦起了頭，就會想辦法做到完美才罷休。

第7名 金牛座

愛吃的金牛座，如果是美食的話，要沉迷多久都沒問題。

第6名 牡羊座

不服輸的牡羊，遇到勝負關頭就會永不放棄，堅持到贏為止。

第5名 巨蟹座

會照顧他人巨蟹座，像是為了家人研究料理之類的事情，就會全心投入。

第4名 魔羯座

個性認真，使命感強烈的魔羯座，會徹底把該做的任務做到好。

第3名 雙魚座

感性的雙魚座性格浪漫，且對可愛的事物無法招架。因此要是在現實中遭遇挫折，就會讓他們選擇沉醉在幻想世界中，好比在房間裡到處堆滿了娃娃、公仔，牆上也貼滿各種海報，把自己當成幻想國度的領導者。

第2名 天蠍座

天蠍座雖然警戒心高，但是一旦動了真心，感情也會特別強烈。這使得他們會對某個特定對象，有著異常強大的執著心。不只腦中永遠想著對方的事情，還容易因為一些小事，產生嫉妒的情緒。

第1名 水瓶座

水瓶座的守護星為天王星，擁有能夠突破常識的巨大能量。因此無論是工作還是興趣，只要他們找到了一件認可的事情，就會完全埋首於其中。而且他們也不是為了別人，而是自己一個人，沉浸在自己喜歡的事情上。雖然可能因此散發古怪的氣質，但往往也能夠成就大事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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