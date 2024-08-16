宗教雙修？你拜的是真神明還是假神棍…老師喊「信而不迷才是中道」

關於求神問卜這檔事，我的觀點是：事事捫心自問──求神問卜只是一時解決之道，最終還是要靠自己面對現實，運用智慧與勇氣解決問題。許多人沉溺於宮壇，事事皆問神，但最終致富者和開悟者並不多；就算有錢，也無法開啟內在智慧，以圓融的態度來解決人世間的問題。

我曾遇過一位個案分享她在宮壇的故事：因為「神明欽點」，她與乩身的兒子生了小孩。「看著電視上被報導遇到宗教雙修、騙財、騙色的人，都覺得他們怎麼這麼笨，想不到我竟然也被騙了這麼久……」她自認為很聰明，卻還是陷入宗教迷思走不出來。

這當然不是唯一的案例，「我抱抱妳，是給妳的恩寵。」「我抱妳一下，是給妳加持。」「全部女學員（信徒、弟子）當中，只有妳享有此福利─我的加持。」這類藉宗教之名行個人色欲之實的鬼話層出不窮……

未經實修苦練和在正信宗教下有系統的修行，財與色這兩項人性中最大的弱點，不會只因宣稱替神明辦事或自稱心靈導師而消失，這在宮壇、道場以及坊間身心靈工作坊主事者身上，都可能成為大問題。

個案是因為姊姊介紹才走進宮壇服務、修行，對於她因此而未婚生子，她姊姊自責不已。事後個案告訴我，看了《我在人間與靈界對話》、《我在人間的靈界事件簿》，她終於清醒了，不再沉溺於天命、天職的迷湯中，但姊姊依然爬不出來，而改去另一間宮壇。

最後我送她一句話：「當神明的本意跨越了人界，不是人們假傳旨意，就是神棍或假神明。」

神不可能欽點人們去做任何事，祂們只能給予建議，不會以恐嚇、威脅之口氣命令任何人，那並不能誘導人心走向解脫。

對於拜拜，我亦以相同觀點來看待，坊間宮廟的神明確實有助人的能力，但祂們多與我們相同，都是在人世間修行的靈，助人的力量有限。

人們有急難時，拜拜祈求神明救急是人之常情，但要記得：神明助人不過是「魚幫水，水幫魚」，只要能力所及，祂們會協助人們心想事成；只是，萬物皆隱藏陰陽之道於其中，人應事事保持平靜心來看待世間一切，而不是將人生的主導權交由祂們決定。

拜拜求神的保佑應該是站在「自我努力」的基石之上，而不是一遇到挫折就拜拜求神──拜拜能解決一時之苦，卻不是解決苦的根本。

信者因拜拜心起力量，這是中道；

迷者因拜拜失去判斷，這是盲目。 《透視靈驗．我從拜拜背後發現改變命運的祕密》。圖／柿子文化提供

此外，我不反對拜宮壇小廟，甚至可以說不鼓勵大家鄙視小廟、一窩蜂地往大廟擠──不管是大廟還是小廟內的神明，都應無分別心地看待。靈格極高的神明以平常心看人世間的苦難，認為可以磨練人性走向光明，其所思之觀點非常人所能想像，但人畢竟有七情六欲，現實生活上難免遇到突破不了之事，此時與我們心性較接近的神祇就發揮了祂們的功能，就像鄉間小診所的醫生比較會與村民噓寒問暖，大都市教學型的醫院就少了那麼一點點人情味。更何況，只執著於大廟或高靈格的神，也不是中道的表現啊！

(本文摘錄自《透視靈驗．我從拜拜背後發現改變命運的祕密》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)