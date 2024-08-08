周六迎七夕禁忌多！不能吃牛排、打小孩…做這事最慘「人生從此黑白」

8月10日就是「七夕」情人節，適逢周末，相信不少情侶已經安排的慶祝計畫。清水孟國際塔羅小孟老師臉書提醒，七夕有八大禁忌，尤其不要吃牛排、不可以罵小孩。

8月10日七夕八大禁忌

第一「避免吃牛肉」：

因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突，若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。

圖為牛排示意圖。圖/ingimage

第二「避免服裝上有破洞」：

織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕，因而結束感情。

第三「避免搬動床」：

七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

第四「不可以打罵小孩」：

七夕床母會來，因此不要打罵小孩以免觸怒床母。

第五「七夕拜床母」：

拜床母要16：00後拜床母盡量要選在16：00～18：30間拜，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

第六「拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子」：

因為床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表青青菜菜；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

第七「床上不可以擺娃娃」：

七夕床母會來，要把玩偶娃娃（假小孩）拿走。

第八「不宜在七夕提分手」：

鬼月7月7日為極陰月極陰日，在七夕提分手，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。

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