「人生就是不斷反省」三星座！摩羯讓人心疼、第一名沒辦法說謊

你知道誰常常默默在反省自己嗎？節目《命運好好玩》請到星座專家白瑜老師為你分析，節目中分享三個總是不斷在反省的星座，請參考太陽星座、上升星座和月亮星座。

摩羯／不斷改進 實現目標

習慣不斷自省的摩羯座，生活總是汲汲營營、如履薄冰，習慣不斷反省的他們在被別人指正前就大概瞭解自己的問題。當我們想告知摩羯座他的缺點時，就會發現他早就已經發現，並一直默默在拚命改進，這樣努力又低調的個性是摩羯座總是能得人體諒、惹人疼的原因。

天蠍／追求真相 自我提升

真性情的天蠍座，說話直率坦蕩，因此在處理人際關係時常常跌跌撞撞。不過善於反省的天蠍座不會因此變得消極，天蠍座會在每一次的失誤經驗中反思學習，慢慢拿捏分寸，學會溫柔的對待自己與他人，看似橫衝直撞，實則溫暖細心。

處女／分析反思 力求完美

太陽、水星處女習慣先去反思他人的行為，自己有沒有真正的去理解，屬於會去審視自己與他人的反省方式。上升處女則習慣先反思自己的做人處事是否符合社會規則、有沒有達到別人願意用自己的程度，習慣著重於反省自身的價值與功用，是更接近服務性質的反思模式。

處女座做錯事沒辦法昧著良心，像是直覺一樣的習慣認錯並反省改進，他們與其躲避不如坦然面對，循序漸進地改善問題，或許當下並不好過，但也不影響他們誠實面對，吸收經驗、追求完美的精神。

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